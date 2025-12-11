डायबिटीज के मरीजों को इन 31 खाने की चीजों से बचना चाहिए? डॉक्टर ने दी है पूरी लिस्ट
डायबिटीज के मरीजों को नमक का सेवन कम करना चाहिए. इसके साथ ही नॉन-वेज खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ इन फूड आइटम्स से बचना चाहिए?
Published : December 11, 2025 at 8:02 PM IST
आजकल, बिजी लाइफस्टाइल, खराब खाने की आदतों और एक्सरसाइज की कमी के कारण, डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट जरूरी है. एक बार पता चलने के बाद, डायबिटीज एक परमानेंट बीमारी बन जाती है. दूसरे शब्दों में, डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है. ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के डर से, मरीज अक्सर कम खाते हैं और अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देते हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि डायबिटीज वाले लोगों में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए एक बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट बहुत जरूरी है.
लेकिन, बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि इस बीमारी के लिए किस तरह की डाइट सबसे अच्छी है. डायबिटीज के मरीजों को क्या नही खाना चाहिए? उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए जानते हैं...
डायबिटीज के क्या हैं लक्षण?
बहुत से लोग बचपन से ही डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, खासकर टाइप 1 डायबिटीज, जो बचपन में शुरू होती है और जिसमें शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है. हाल ही में, मोटापे के कारण बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज भी बढ़ रही है. अगर समय पर इसका इलाज और कंट्रोल न किया जाए, तो दूसरी बीमारियां होने का खतरा रहता है. डॉक्टर कहते हैं कि खराब खान-पान और तनाव डायबिटीज के मुख्य कारण हैं. इस बीमारी के लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और पैरों में सूजन शामिल हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए हर तीन महीने में एक बार HbA1c टेस्ट करवाना जरूरी है. अगर रिपोर्ट 3 और 5.4 के बीच है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. हालांकि, अगर लेवल 5.6 है, तो आप प्री-डायबिटिक कैटेगरी में हैं. अगर रिपोर्ट में लेवल 7 से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज माना जाएगा.
डायबिटीज के मरीजों को किन फूड आइटम्स से बचना चाहिए?
डायबिटीज के मरीजों को नमक का सेवन कम करना चाहिए. नॉन-वेज खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, नारियल का तेल और चिकन में फैट ज्यादा होता है. अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको फास्ट फूड और तली-भुनी चीजों से बचना चाहिए. आपको नाश्ते में उपमा, बोंडा, वड़ा और पूरी नहीं खानी चाहिए. डॉ. श्रद्धेय कटियार ने अपने ट्विटर (X) हैंडल पर डायबिटीज के मरीजों के लिए 31 सबसे खराब खाने की चीजों की एक लिस्ट शेयर की है. जो इस प्रकार है...
|आटा या मैदा
|उबला आलू
|कम फैट वाली मिठाइयां
|बिस्कुट
|अनानास
|स्किम्ड दूध
|रस्क
|तरबूज
|प्रोटीन बार
|मैरी बिस्कुट
|शहद
|आम
|दलियां
|सूजी इडली/चीला
|मुरमुरे
|साबूदाना
|बेसन चीला
|चपाती
|ओट्स
|पास्ता
|पपीता
|ओट्स मिल्क
|नूडल्स
|चॉकलेट
|ब्रेड (किसी भी तरह की)
|फ्रेंच फ्राइज
|फ्लेवर्ड दही
|केला
|आलू के चिप्स
|केक और कुकीज
|अरबी (Taro)
डायबिटीज और ब्लड शुगर के बीच का अंतर समझें
ज्यादातर लोग डायबिटीज और ब्लड शुगर को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. ब्लड शुगर का मतलब खून में ग्लूकोज का लेवल है, जो हमारी खाने की आदतों के हिसाब से बदलता रहता है. दूसरी ओर, डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर को ब्लड शुगर (ग्लूकोज) को कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है. जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज होती है. 200 mg/dl से ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को डायबिटीज के लिए गंभीर माना जाता है. 200 mg/dl से ज्यादा लेवल हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसेमिया का संकेत देता है.
(डिस्क्लेमर- डायबिटीज से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)