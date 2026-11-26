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60 की उम्र के बाद सांस फूलना और थकान होना हार्ट वाल्व के सिकुड़ने का हो सकता है संकेत, जानिए क्या है यह बीमारी?

60 की उम्र के बाद सांस फूलना और थकान होना हार्ट वाल्व के सिकुड़ने का हो सकता है संकेत ( GETTY IMAGES )

65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों में सांस फूलना, ऊर्जा की कमी और स्टैमिना का कम होना बढ़ती उम्र के सामान्य लक्षण हैं. हालांकि, रोजमर्रा के कामों के दौरान सांस फूलना, लगातार थकान महसूस होना, या स्टैमिना में अचानक भारी कमी आना, सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से कुछ अलग है. ऐसे लक्षण किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. बुजुर्गों में, ये लक्षण 'एओर्टिक स्टेनोसिस' (aortic stenosis) नामक हृदय रोग की ओर इशारा कर सकते हैं. आइए जानें कि एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं...

'एओर्टिक स्टेनोसिस' क्या है?

बीएम बिड़ला हार्ट हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और TAVR/TAVI विभाग के प्रमुख, डॉ. जॉय सैबल शोम के अनुसार, 'एओर्टिक स्टेनोसिस' हृदय से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय का 'एओर्टिक वॉल्व' संकरा हो जाता है, जिससे हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त का प्रवाह बाधित होता है. बुजुर्गों में, ऐसा तब होता है जब हृदय वॉल्व के फ्लैप्स (leaflets) पर धीरे-धीरे कैल्शियम जमा होने लगता है, जिससे वे मोटे और सख्त हो जाते हैं. नतीजतन, वॉल्व पूरी तरह से नहीं खुल पाता. इस संकरे रास्ते से रक्त पंप करने के लिए हृदय को सामान्य से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इस अतिरिक्त दबाव का बुरा असर हृदय और शरीर के बाकी हिस्सों, दोनों पर पड़ता है.