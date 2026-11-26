60 की उम्र के बाद सांस फूलना और थकान होना हार्ट वाल्व के सिकुड़ने का हो सकता है संकेत, जानिए क्या है यह बीमारी?
लक्षणों के आधार पर 'एओर्टिक स्टेनोसिस' (aortic stenosis) का जल्दी पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चूंकि यह स्थिति धीरे-धीरे विकसित होती है, इसलिए...
Published : November 26, 2026 at 3:44 PM IST
65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों में सांस फूलना, ऊर्जा की कमी और स्टैमिना का कम होना बढ़ती उम्र के सामान्य लक्षण हैं. हालांकि, रोजमर्रा के कामों के दौरान सांस फूलना, लगातार थकान महसूस होना, या स्टैमिना में अचानक भारी कमी आना, सामान्य उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से कुछ अलग है. ऐसे लक्षण किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. बुजुर्गों में, ये लक्षण 'एओर्टिक स्टेनोसिस' (aortic stenosis) नामक हृदय रोग की ओर इशारा कर सकते हैं. आइए जानें कि एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं...
'एओर्टिक स्टेनोसिस' क्या है?
बीएम बिड़ला हार्ट हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और TAVR/TAVI विभाग के प्रमुख, डॉ. जॉय सैबल शोम के अनुसार, 'एओर्टिक स्टेनोसिस' हृदय से जुड़ी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय का 'एओर्टिक वॉल्व' संकरा हो जाता है, जिससे हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त का प्रवाह बाधित होता है. बुजुर्गों में, ऐसा तब होता है जब हृदय वॉल्व के फ्लैप्स (leaflets) पर धीरे-धीरे कैल्शियम जमा होने लगता है, जिससे वे मोटे और सख्त हो जाते हैं. नतीजतन, वॉल्व पूरी तरह से नहीं खुल पाता. इस संकरे रास्ते से रक्त पंप करने के लिए हृदय को सामान्य से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इस अतिरिक्त दबाव का बुरा असर हृदय और शरीर के बाकी हिस्सों, दोनों पर पड़ता है.
'एओर्टिक स्टेनोसिस' के क्या है लक्षण
लक्षणों के आधार पर 'एओर्टिक स्टेनोसिस' (aortic stenosis) का जल्दी पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चूंकि यह स्थिति धीरे-धीरे विकसित होती है, इसलिए मरीज की शारीरिक कार्यक्षमता कम होने लगती है. इसके मुख्य लक्षणों में अत्यधिक थकान और सांस फूलना शामिल है, खासकर शारीरिक गतिविधि के दौरान. जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, लक्षण और भी स्पष्ट हो जाते हैं. इनमें सीने में दर्द, बेहोशी और गंभीर मामलों में सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होना शामिल हो सकता है. बुजुर्ग लोग अक्सर इन लक्षणों को यह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं कि ये बढ़ती उम्र का हिस्सा हैं (जैसे शारीरिक फिटनेस में कमी) या सांस संबंधी सामान्य समस्याएं हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर ये लक्षण बने रहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है.
कैसे होती है इस बीमारी की पहचान?
बीमारी की जांच आमतौर पर क्लिनिकल परीक्षण से शुरू होती है, जिसके दौरान डॉक्टर को दिल की धड़कन में कोई असामान्य आवाज सुनाई दे सकती है, जिसे 'हार्ट मरमर' (heart murmur) कहा जाता है.एओर्टिक स्टेनोसिस की पुष्टि के लिए 'इकोकार्डियोग्राम' (जो दिल का अल्ट्रासाउंड परीक्षण है) सबसे मुख्य जांच है. इससे वाल्व के सिकुड़ने की सीमा, रक्त प्रवाह की स्थिति और दिल की मांसपेशियों पर इस बीमारी के असर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है.
'एओर्टिक स्टेनोसिस' का क्या है इलाज?
इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वाल्व कितना सिकुड़ा है, मरीज में क्या लक्षण हैं, उनकी कुल स्वास्थ्य स्थिति कैसी है और उन्हें कोई अन्य बीमारी तो नहीं है. हल्के मामलों में नियमित निगरानी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि गंभीर लक्षण वाले महाधमनी संकुचन में आमतौर पर सर्जरी की आवश्यकता होती है. उपचार विकल्पों में सर्जिकल महाधमनी वाल्व प्रतिस्थापन और ट्रांसकैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण (TAVI या TAVR) शामिल हैं, जो एक न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया है जिसमें प्रतिस्थापन वाल्व को कैथेटर के माध्यम से, आमतौर पर कमर की धमनी के द्वारा, पहुंचाया जाता है.
महत्वपूर्ण बात
महत्वपूर्ण बात यह है कि सांस फूलना या थकान का हर मामला हृदय वाल्व की समस्या का संकेत नहीं देता है. हालांकि, लगातार बने रहने वाले लक्षणों, विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों में, को बिना जांच के उम्र बढ़ने का कारण नहीं मानना चाहिए. शीघ्र निदान से डॉक्टरों को स्थिति का आकलन करने, इसकी प्रगति पर नजर रखने और हृदय पर अधिक दबाव पड़ने से पहले उचित उपचार निर्धारित करने में मदद मिलती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)