ETV Bharat / health

केवल 6 महीने में ड्रग-रेसिस्टेंट TB के मरीजों का हो सकता है इलाज, बहुत सस्ती और असरदार है यह नई दवा

भारत में ड्रग-रेसिस्टेंट TB का बोझ सबसे ज्यादा है. ड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए 6 महीने का इलाज मौजूदा इलाजों से ज्यादा असरदार और सस्ता है...

Shorter all-oral regimens for drug-resistant TB are cost-effective in India: ICMR
केवल 6 महीने में ड्रग-रेसिस्टेंट TB के मरीजों का हो सकता है इलाज, बहुत सस्ती और असरदार है यह नई दवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 12, 2026 at 4:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च (IJMR) में छपी एक स्टडी के मुताबिक, मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट और रिफैम्पिसिन-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR/RR-TB) के लिए छह महीने का, पूरी तरह से ओरल ट्रीटमेंट, भारत में अभी इस्तेमाल हो रहे लंबे समय के इलाज के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा असरदार है, बल्कि खर्च भी बचाता है.

ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन ट्यूबरकुलोसिस (ICMR-NIRT) के किए गए इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम (NTEP) के तहत इस्तेमाल होने वाले मौजूदा बेडाक्विलिन वाले शॉर्ट (9-11 महीने) और लॉन्ग (18-20 महीने) ट्रीटमेंट की तुलना में दो नए ट्रीटमेंट – BPaL (बेडक्विलिन, प्रेटोमेनिड और लाइनजोलिड) और BPaLM (मोक्सीफ्लोक्सासिन के साथ) – के कॉस्ट-इफेक्टिवनेस का आकलन किया गया,

स्टडी का नतीजा यह निकला कि BPAL-बेस्ड इलाज के तरीके कॉस्ट-सेविंग या बहुत कॉस्ट-इफेक्टिव होने की संभावना है और NTEP के तहत प्रोग्राम के तौर पर अपनाने पर विचार किया जा सकता है.

कम खर्च में बेहतर नतीजे
एनालिसिस में पाया गया कि BPALM ट्रीटमेंट का तरीका मौजूदा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तुलना में ज्यादा असरदार और सस्ता है. स्टडी में कहा गया है कि हर एक्स्ट्रा क्वालिटी-एडजस्टेड लाइफ ईयर (QALY) मिलने पर, हेल्थ सिस्टम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तुलना में हर मरीज पर ₹379 कम खर्च करता है. इसका मतलब है कि मरीजों को बेहतर हेल्थ नतीजे मिलते हैं जबकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम कम खर्च करता है.

BPALM ट्रीटमेंट का तरीका बहुत ज्यादा सस्ता भी पाया गया, जिसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तुलना में हर एक्स्ट्रा QALY मिलने पर हर मरीज पर सिर्फ ₹37 का एक्स्ट्रा खर्च होता है. नतीजों से पता चला कि दोनों रेजिमेन से दवाइयों, हॉस्पिटल विजिट और फॉलो-अप केयर सहित कुल हेल्थकेयर खर्च कम या बराबर था.

नतीजों से पता चलता है कि MDR/RR-TB के इलाज में बड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि यह लंबे समय तक रहता है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है. कम समय के लिए पूरी तरह से मुंह से ली जाने वाली दवा से इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है, मरीजों की बीमारी कम हो सकती है, और नॉर्मल जिंदगी में तेजी से वापसी हो सकती है, साथ ही हेल्थकेयर सिस्टम पर बोझ भी कम हो सकता है.

ये नतीजे भारत में MDR/RR-TB मैनेजमेंट के लिए छोटे, सिर्फ मुंह से ली जाने वाली दवा के इस्तेमाल को सपोर्ट करने के लिए जरूरी आर्थिक सबूत भी देते हैं. इसमें कहा गया है कि इलाज का समय 9-18 महीने या उससे ज्यादा से घटाकर छह महीने करने से, ये दवा के तरीके रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और TB खत्म करने की दिशा में तेजी लाने की राष्ट्रीय प्राथमिकता के साथ मेल खाते हैं.

हर साल दो मिलियन से ज्यादा मामलों के साथ, भारत को नए सबूतों पर आधारित तरीकों की जरूरत है. 2021 में भारत में MDR/RR-TB के मामलों की अनुमानित संख्या 119,000 थी. स्टडी का नतीजा यह है कि BPaL-आधारित इलाज के तरीके किफायती या सस्ते हो सकते हैं और ड्रग-रेसिस्टेंट TB के लिए भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए NTEP के तहत प्रोग्राम के तौर पर अपनाने पर विचार किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DRUG RESISTANT TB TREATMENT COST
SHORTER REGIMEN DRUG RESISTANT TB
IS BPAL REGIMEN AVAILABLE IN INDIA
ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस
IS BPAL REGIMEN AVAILABLE IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.