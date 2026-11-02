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सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती शरद पवार, डॉक्टर की ओर से आया आधिकारिक बयान

सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती शरद पवार ( GETTY IMAGES )

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शरद पवार को प्लूराइटिस दर्द की शिकायत के बाद जनरल हेल्थ चेक-अप और मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए पुणे स्थित रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत ठीक होने की उम्मीद है, और एहतियात के तौर पर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. यह आधिकारिक बयान रूबी हॉल क्लिनिक के चेयरमैन, मुख्य कार्डियोलॉजिस्ट और मैनेजिंग ट्रस्टी, डॉ. परवेज के. ग्रांट ने दी है. इस खबर में जानते हैं कि आखिर प्लूराइटिस दर्द क्या और क्यों होता है. यह कितना खतरनाक है...

प्लूराइटिस दर्द क्या है?

प्लूराइटिस दर्द (जिसे प्लुरिसी या प्लूराइटिस भी कहा जाता है) छाती में होने वाला एक तेज, चुभने वाला या जलन पैदा करने वाला दर्द है, जो सांस लेने, सांस छोड़ने, खांसने, छींकने या हंसने पर और बढ़ जाता है. यह तब होता है जब आपकी छाती की दीवार के अंदर की परत (जिसे 'प्ल्यूरा' कहते हैं) में सूजन आ जाती है.