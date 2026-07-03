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मसूड़ों की गंभीर बीमारी से आपकी किडनी हो सकती है खराब:स्टडी में बड़ा खुलासा

मसूड़ों की बीमारी की वजह से शरीर में लंबे समय तक सूजन रहने से यह खून की नसों से होते हुए किडनी तक जाती है...

Severe gum disease can damage your kidneys; major revelation in study.
मसूड़ों की गंभीर बीमारी से आपकी किडनी हो सकती है खराब:स्टडी में बड़ा खुलासा (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 6:15 PM IST

8 Min Read
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कई स्टडीज से पता चलता है कि पेरियोडोंटाइटिस (मसूड़ों की बीमारी का एक गंभीर रूप) का असर सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहता, यह किडनी के काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है और क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती चरणों में भी हानिकारक मार्कर्स का स्तर बढ़ा देता है. जर्मनी में बड़ी आबादी पर की गई एक स्टडी में, रिसर्चर्स को गंभीर मसूड़ों की बीमारी और किडनी के काम करने की क्षमता में कमी के बीच संबंध मिला, साथ ही किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले मार्कर्स का स्तर भी बढ़ा हुआ पाया गया. इन नतीजों से पता चलता है कि हमारी कुल सेहत में मुंह की सेहत की भूमिका हमारी सोचे से कहीं ज्यादा अहम हो सकती है. खराब ओरल हेल्थ (दांतों और मसूड़ों की बीमारी) का सीधा संबंध शरीर के अन्य गंभीर रोगों से होता है.

मसूड़ों की गंभीर बीमारी और किडनी की कार्यक्षमता के बीच संबंध
पेरियोडोंटाइटिस को अक्सर मुंह तक सीमित बीमारी माना जाता है, जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, धीरे-धीरे टिश्यू का नष्ट होना और आखिर में दांत गिरना शामिल है. हालांकि, बढ़ते सबूत बताते हैं कि इसका असर मुंह से कहीं आगे तक जाता है. पेरियोडोंटाइटिस से जुड़ी लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) का संबंध कई तरह की सिस्टमिक बीमारियों (जैसे दिल की बीमारी और डायबिटीज) से जोड़ा गया है. इसी वजह से रिसर्चर क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में इसकी संभावित भूमिका की जांच कर रहे हैं. हालांकि पहले की स्टडीज में पेरियोडोंटाइटिस और एडवांस्ड CKD के बीच संबंध का संकेत मिला था, हालांकि, उस समय यह साफ नहीं था कि किडनी की कार्यक्षमता कम होने के शुरुआती चरणों में भी यह संबंध मौजूद होता है या नहीं.

अध्ययन क्या कहता है?
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हैम्बर्ग-एपेनडॉर्फ में डॉ. क्रिश्चियन श्मिट-लॉबर और प्रो. डॉ. गजल अरबी के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने एक बड़ी आबादी पर आधारित स्टडी की. स्टडी में पेरियोडोंटल बीमारी (मसूड़ों की बीमारी) और किडनी की खराबी के शुरुआती लक्षणों के बीच के लिंक की जांच की गई. नतीजों से पता चला कि मसूड़ों की गंभीर बीमारी किडनी के काम करने की क्षमता में कमी और किडनी के नुकसान के निशान (जैसे एल्ब्यूमिन्यूरिया) से जुड़ी है, तब भी जब क्रोनिक किडनी की बीमारी (CKD) अपने शुरुआती स्टेज में हो.

स्टडी के पीछे का कारण बताते हुए, डॉ. श्मिट-लॉबर ने कहा कि इसका मकसद पीरियोडोंटाइटिस और किडनी की खराबी के शुरुआती लक्षणों (जिसमें किडनी का काम कम होना और एल्ब्यूमिन्यूरिया शामिल है) के बीच संबंध का पता लगाना और सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी मार्कर की संभावित भूमिका की जांच करना था. इस स्टडी में जर्मनी में आबादी पर आधारित ग्रुप 'हैम्बर्ग सिटी हेल्थ स्टडी' के 6,179 पार्टिसिपेंट शामिल थे.

सभी पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्ड पीरियोडॉन्टल जांच की गई, और बीमारी की गंभीरता को 2017 अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी/यूरोपियन फेडरेशन ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी (AAP/EFP) स्टेजिंग सिस्टम के अनुसार बांटा गया. किडनी की हेल्थ का आकलन अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (eGFR) और यूरिनरी एल्ब्यूमिन-टू-क्रिएटिनिन रेश्यो (uACR) का इस्तेमाल करके किया गया, जबकि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन के योगदान का पता लगाने के लिए हाई-सेंसिटिविटी C-रिएक्टिव प्रोटीन (hsCRP) और इंटरल्यूकिन-6 (IL-6) के सर्कुलेटिंग लेवल को मापा गया. एनालिसिस से पता चला कि मसूड़ों की खराब हेल्थ (पेरियोडोंटल हेल्थ) और किडनी के काम में कमी के बीच लगातार लिंक है. गंभीर पेरियोडोंटाइटिस की दर नॉर्मल किडनी फंक्शन वाले लोगों में 14 परसेंट से बढ़कर हल्की किडनी फंक्शन वाले लोगों में 36 परसेंट हो गई. एल्ब्यूमिनुरिया के मामले में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया, जैसे-जैसे यूरिन में एल्ब्यूमिन का स्तर बढ़ा, मसूड़ों की गंभीर बीमारी भी ज्यादा आम होती गई. किडनी की खराबी के अलग-अलग चरणों में मसूड़ों को होने वाले कुल नुकसान (जैसे क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस और दांतों का गिरना) में भी बढ़ोतरी देखी गई.

अध्ययन के नतीजे
खास बात यह है कि उम्र, जेंडर, डायबिटीज और स्मोकिंग की स्थिति जैसे खास फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद भी ये संबंध बने रहे. गंभीर पीरियोडोंटाइटिस कम eGFR और ज्यादा uACR से जुड़ा था, जबकि क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस किडनी फंक्शन में कमी और एल्ब्यूमिन्यूरिया बढ़ने, दोनों से जुड़ा था. इन नतीजों से पता चलता है कि देखा गया संबंध सिर्फ शेयर्ड रिस्क फैक्टर्स का नतीजा नहीं है. सिस्टमिक सूजन इस संबंध में एक भूमिका निभाती हुई दिखाई दी, हालांकि कुछ हद तक. मसूड़ों की बीमारी के बिगड़ने और किडनी की सेहत बिगड़ने के साथ-साथ hsCRP और IL-6 का लेवल भी बढ़ा पाया गया. हालांकि, मीडिएशन एनालिसिस से पता चला कि गंभीर पीरियोडोंटाइटिस और कम eGFR के बीच संबंध में hsCRP का लगभग 35 फीसदी हिस्सा था, जबकि एल्ब्यूमिन्यूरिया के साथ संबंध में इसका सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा था. इन नतीजों से पता चलता है कि दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेस (जैसे पीरियोडोंटल टिशू से माइक्रोब्स का फैलना, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मेटाबोलिक बदलाव) भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

यह स्टडी मुंह के स्वास्थ्य को किडनी के स्वास्थ्य के एक संभावित संकेतक के रूप में दिखाती है
क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) अक्सर बिना किसी लक्षण के तब तक बढ़ती है जब तक किडनी को गंभीर नुकसान न हो जाए, इसलिए खतरे के शुरुआती संकेतों की पहचान करना एक बड़ी क्लिनिकल चुनौती बनी हुई है. प्रोफेसर डॉ. अरबी बताते हैं कि पीरियोडोंटाइटिस और किडनी की शुरुआती खराबी के मार्करों के बीच एक लिंक दिखाकर, यह स्टडी मुंह के स्वास्थ्य को किडनी के स्वास्थ्य के एक संभावित संकेतक के रूप में दिखाती है. ये नतीजे भविष्य में स्क्रीनिंग के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और इंटरवेंशनल स्टडीज के लिए किडनी का आधार दे सकते हैं, जिसमें यह जांच की जाती है कि क्या पीरियोडोंटल ट्रीटमेंट फंक्शन को बनाए रखने में मदद कर सकता है. स्टडी का बड़ा सैंपल साइज, स्टैंडर्ड पीरियोडोंटल असेसमेंट, और किडनी बायोमार्कर्स का पूरा मूल्यांकन नतीजों की विश्वसनीयता को और बढ़ाता है.

आखिर में, यह स्टडी इस बात का पक्का सबूत देती है कि पीरियोडोंटाइटिस, किडनी के काम में कमी और एल्ब्यूमिन्यूरिया बढ़ने से अलग से जुड़ा है, CKD के शुरुआती स्टेज में भी. हालांकि सिस्टमिक सूजन इस जुड़ाव का कुछ हिस्सा समझाती हुई लगती है, लेकिन ज्यादातर लिंक शायद दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से है. ये नतीजे इस बढ़ती पहचान को पक्का करते हैं कि मुंह और किडनी की हेल्थ आपस में बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं और सिस्टमिक हेल्थ के बड़े संदर्भ में पीरियोडोंटल बीमारी पर विचार करने की अहमियत को दिखाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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