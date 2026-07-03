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मसूड़ों की गंभीर बीमारी से आपकी किडनी हो सकती है खराब:स्टडी में बड़ा खुलासा

कई स्टडीज से पता चलता है कि पेरियोडोंटाइटिस (मसूड़ों की बीमारी का एक गंभीर रूप) का असर सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहता, यह किडनी के काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है और क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) के शुरुआती चरणों में भी हानिकारक मार्कर्स का स्तर बढ़ा देता है. जर्मनी में बड़ी आबादी पर की गई एक स्टडी में, रिसर्चर्स को गंभीर मसूड़ों की बीमारी और किडनी के काम करने की क्षमता में कमी के बीच संबंध मिला, साथ ही किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले मार्कर्स का स्तर भी बढ़ा हुआ पाया गया. इन नतीजों से पता चलता है कि हमारी कुल सेहत में मुंह की सेहत की भूमिका हमारी सोचे से कहीं ज्यादा अहम हो सकती है. खराब ओरल हेल्थ (दांतों और मसूड़ों की बीमारी) का सीधा संबंध शरीर के अन्य गंभीर रोगों से होता है.

मसूड़ों की गंभीर बीमारी और किडनी की कार्यक्षमता के बीच संबंध

पेरियोडोंटाइटिस को अक्सर मुंह तक सीमित बीमारी माना जाता है, जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, धीरे-धीरे टिश्यू का नष्ट होना और आखिर में दांत गिरना शामिल है. हालांकि, बढ़ते सबूत बताते हैं कि इसका असर मुंह से कहीं आगे तक जाता है. पेरियोडोंटाइटिस से जुड़ी लंबे समय तक रहने वाली सूजन (क्रोनिक इन्फ्लेमेशन) का संबंध कई तरह की सिस्टमिक बीमारियों (जैसे दिल की बीमारी और डायबिटीज) से जोड़ा गया है. इसी वजह से रिसर्चर क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में इसकी संभावित भूमिका की जांच कर रहे हैं. हालांकि पहले की स्टडीज में पेरियोडोंटाइटिस और एडवांस्ड CKD के बीच संबंध का संकेत मिला था, हालांकि, उस समय यह साफ नहीं था कि किडनी की कार्यक्षमता कम होने के शुरुआती चरणों में भी यह संबंध मौजूद होता है या नहीं.

अध्ययन क्या कहता है?

इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हैम्बर्ग-एपेनडॉर्फ में डॉ. क्रिश्चियन श्मिट-लॉबर और प्रो. डॉ. गजल अरबी के नेतृत्व में रिसर्चर्स ने एक बड़ी आबादी पर आधारित स्टडी की. स्टडी में पेरियोडोंटल बीमारी (मसूड़ों की बीमारी) और किडनी की खराबी के शुरुआती लक्षणों के बीच के लिंक की जांच की गई. नतीजों से पता चला कि मसूड़ों की गंभीर बीमारी किडनी के काम करने की क्षमता में कमी और किडनी के नुकसान के निशान (जैसे एल्ब्यूमिन्यूरिया) से जुड़ी है, तब भी जब क्रोनिक किडनी की बीमारी (CKD) अपने शुरुआती स्टेज में हो.

स्टडी के पीछे का कारण बताते हुए, डॉ. श्मिट-लॉबर ने कहा कि इसका मकसद पीरियोडोंटाइटिस और किडनी की खराबी के शुरुआती लक्षणों (जिसमें किडनी का काम कम होना और एल्ब्यूमिन्यूरिया शामिल है) के बीच संबंध का पता लगाना और सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी मार्कर की संभावित भूमिका की जांच करना था. इस स्टडी में जर्मनी में आबादी पर आधारित ग्रुप 'हैम्बर्ग सिटी हेल्थ स्टडी' के 6,179 पार्टिसिपेंट शामिल थे.

सभी पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्ड पीरियोडॉन्टल जांच की गई, और बीमारी की गंभीरता को 2017 अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी/यूरोपियन फेडरेशन ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी (AAP/EFP) स्टेजिंग सिस्टम के अनुसार बांटा गया. किडनी की हेल्थ का आकलन अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (eGFR) और यूरिनरी एल्ब्यूमिन-टू-क्रिएटिनिन रेश्यो (uACR) का इस्तेमाल करके किया गया, जबकि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन के योगदान का पता लगाने के लिए हाई-सेंसिटिविटी C-रिएक्टिव प्रोटीन (hsCRP) और इंटरल्यूकिन-6 (IL-6) के सर्कुलेटिंग लेवल को मापा गया. एनालिसिस से पता चला कि मसूड़ों की खराब हेल्थ (पेरियोडोंटल हेल्थ) और किडनी के काम में कमी के बीच लगातार लिंक है. गंभीर पेरियोडोंटाइटिस की दर नॉर्मल किडनी फंक्शन वाले लोगों में 14 परसेंट से बढ़कर हल्की किडनी फंक्शन वाले लोगों में 36 परसेंट हो गई. एल्ब्यूमिनुरिया के मामले में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया, जैसे-जैसे यूरिन में एल्ब्यूमिन का स्तर बढ़ा, मसूड़ों की गंभीर बीमारी भी ज्यादा आम होती गई. किडनी की खराबी के अलग-अलग चरणों में मसूड़ों को होने वाले कुल नुकसान (जैसे क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस और दांतों का गिरना) में भी बढ़ोतरी देखी गई.