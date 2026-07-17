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लिवर खराब होने पर शरीर में दिखाई देते हैं कई साइलेंट लक्षण, इसे गलती से भी नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

लिवर खराब होने पर शरीर में दिखाई देते हैं कई साइलेंट लक्षण ( GETTY IMAGES )