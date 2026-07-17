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लिवर खराब होने पर शरीर में दिखाई देते हैं कई साइलेंट लक्षण, इसे गलती से भी नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

थकान क्रोनिक लिवर बीमारी का सबसे आम लक्षण है, और विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अक्सर इस लक्षण को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते...

Several silent symptoms of liver damage manifest in the body,
लिवर खराब होने पर शरीर में दिखाई देते हैं कई साइलेंट लक्षण (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 17, 2026 at 2:46 PM IST

5 Min Read
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लोग अपने दिल और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, लेकिन अक्सर अपने लिवर को नजरअंदाज कर देते हैं. लिवर शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है, यह खून से जहरीले पदार्थों को फिल्टर करके, पाचन में मदद करके और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करके हमारी सेहत बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है. आसान शब्दों में कहें तो, यह पूरी सेहत को बनाए रखने के लिए कई जरूरी काम करता है. इसलिए, विशेषज्ञ लिवर को स्वस्थ रखने के महत्व पर जोर देते हैं और कुछ खास लक्षण दिखने पर तुरंत सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.आइए अब जानते हैं कि वे लक्षण क्या हैं...

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

बहुत ज्यादा या लगातार थकान: जाने-माने सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. टी. लक्ष्मीकांत का कहना है कि यह थकान न केवल काम के दौरान होती है, बल्कि लिवर की खराबी के कारण भी हो सकती है. अगर आपको ऐसी थकान महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सही इलाज करवाएं.

Several silent symptoms of liver damage manifest in the body,
लिवर खराब होने पर शरीर में दिखाई देते हैं कई साइलेंट लक्षण (GETTY IMAGES)

पीलिया: विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, तो आपकी आंखों और स्किन का रंग बदल जाता है. अगर आपकी आंखे पीले रंग की हो जाती हैं, तो इसे लिवर की समस्या का संकेत माना जाता है, असल में, पीलिया को लिवर की समस्याओं का संकेत माना जाता है. इसलिए, अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अलर्ट हो जाना समझदारी है.

भूख न लगना: डॉ. टी. लक्ष्मीकांत के अनुसार, लिवर की समस्याओं का एक और लक्षण भूख न लगना है. वैसे तो यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक खाने की इच्छा न होना या भूख न लगना लिवर को नुकसान पहुंचने का संकेत हो सकता है.

पेशाब के रंग में बदलाव: आम तौर पर, पेशाब के रंग से अपनी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह लिवर के काम करने के तरीके का भी संकेत देता है. अगर पेशाब का रंग गहरा (चाय या गहरे भूरे रंग का) हो, तो यह शरीर में पानी की कमी या बिलिरुबिन जैसे पिगमेंट के बढ़ने के कारण लिवर से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है. ऐसे में, एक्सपर्ट्स तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह देते हैं.

जी मिचलाना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बार-बार जी मिचलाने और उल्टी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिवर की समस्याओं का संकेत हो सकते हैं. इसके अलावा, खाना खाने के तुरंत बाद जी मिचलाना या उल्टी होना भी लिवर की समस्या का लक्षण माना जाता है

कब्ज: इसे भी लिवर की समस्याओं का एक अहम संकेत माना जाता है. कहा जाता है कि लिवर को प्रभावित करने वाली कोई भी समस्या पाचन को बिगाड़ देती है, जिससे कब्ज हो जाती है.

स्किन से जुड़ी समस्याएं: क्या आप खुजली और रैशेज जैसी स्किन की समस्याओं से परेशान हैं? ऐसे में. डॉ. टी. लक्ष्मीकांत का मानना ​​है कि ये लिवर की समस्याओं के लक्षण हो सकते हैं. त्वचा पर होने वाली समस्याएं (जैसे रैशेज, खुजली, या लाल धब्बे) कई बार लिवर से जुड़ी बीमारियों का शुरुआती संकेत हो सकती हैं. जब लिवर सही से काम नहीं करता है, तो शरीर में टॉक्सिन पदार्थ जमा होने लगते हैं, जो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलते है.

इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिवर की समस्याओं से जुड़े अन्य लक्षणों में पेट दर्द, बार-बार बुखार, ध्यान न लगा पाना, दस्त और मुंह से बदबू आना भी शामिल हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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