क्या आप भी रोज खाते हैं सीड्स? एक्सपर्ट से जानें कब, कितना और कैसे खाएं ये बीज?

शिमला: आजकल की तेज-रफ्तार लाइफ में शरीर को हेल्दी रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन कुछ फूड्स आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. इन्हीं में से एक हैं चिया, अलसी, कद्दू, सूरजमुखी के बीज और तिल. इन छोटे से दानों में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3, विटामिन E, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरे होते हैं. ये बीज आकार में बेशक छोटे होते हैं, पर पोषक तत्वों का भंडार होते हैं. इनका नियमित सेवन न सिर्फ पाचन क्षमता सुधारता है, बल्कि दिल की सेहत, त्वचा, बाल, हार्मोन और इम्यूनिटी तक को लाभ देता है,

शिमला से न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा कहती हैं, "बीज फाइबर और स्वस्थ वसा (Healthy Fats) का एक बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन इन्हें हमेशा सीमित मात्रा (लगभग 1-2 चम्मच प्रतिदिन) में ही लेना चाहिए, क्योंकि इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है. किसी भी बीज को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एलर्जी या पेट संबंधी संवेदनशीलता को ध्यान में जरूर रखें."

डायबिटीज में फायदेमंद ये बीज

मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल बताते हैं, "बीजों में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड (विशेषकर अलसी और चिया में) और मैग्नीशियम (कद्दू में) दिल के स्वास्थ्य और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. चिया और अलसी में मौजूद हाई फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है. मधुमेह (Diabetes) के रोगियों के लिए भी ये फायदेमंद हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देते हैं. हालांकि, अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है."

चिया बीज फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. नियमित रूप से लेने से पेट साफ रहता है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है

अलसी के बीज ओमेगा-3 और लिग्नेन्स से भरपूर होते हैं, जो दिल और हार्मोन दोनों के लिए फायदेमंद हैं.