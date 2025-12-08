क्या आप भी रोज खाते हैं सीड्स? एक्सपर्ट से जानें कब, कितना और कैसे खाएं ये बीज?
एक्सपर्ट के मुताबिक खाने में कुछ हेल्दी बीज शामिल करने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है.
Published : December 8, 2025 at 12:06 PM IST
शिमला: आजकल की तेज-रफ्तार लाइफ में शरीर को हेल्दी रखना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन कुछ फूड्स आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. इन्हीं में से एक हैं चिया, अलसी, कद्दू, सूरजमुखी के बीज और तिल. इन छोटे से दानों में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3, विटामिन E, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरे होते हैं. ये बीज आकार में बेशक छोटे होते हैं, पर पोषक तत्वों का भंडार होते हैं. इनका नियमित सेवन न सिर्फ पाचन क्षमता सुधारता है, बल्कि दिल की सेहत, त्वचा, बाल, हार्मोन और इम्यूनिटी तक को लाभ देता है,
शिमला से न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा कहती हैं, "बीज फाइबर और स्वस्थ वसा (Healthy Fats) का एक बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन इन्हें हमेशा सीमित मात्रा (लगभग 1-2 चम्मच प्रतिदिन) में ही लेना चाहिए, क्योंकि इनमें कैलोरी भी ज्यादा होती है. किसी भी बीज को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एलर्जी या पेट संबंधी संवेदनशीलता को ध्यान में जरूर रखें."
डायबिटीज में फायदेमंद ये बीज
मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल बताते हैं, "बीजों में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड (विशेषकर अलसी और चिया में) और मैग्नीशियम (कद्दू में) दिल के स्वास्थ्य और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. चिया और अलसी में मौजूद हाई फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है. मधुमेह (Diabetes) के रोगियों के लिए भी ये फायदेमंद हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देते हैं. हालांकि, अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है."
सबसे सेहतमंद बीज
|चिया बीज (Chia Seeds)
चिया बीज फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं. नियमित रूप से लेने से पेट साफ रहता है और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है
चिया सीड्स के फायदे
- पाचन में सुधार
- हड्डियों को मजबूती
- वजन कम करने में मदद
- ब्लड शुगर कंट्रोल
|अलसी के बीज (Flax Seeds)
अलसी के बीज ओमेगा-3 और लिग्नेन्स से भरपूर होते हैं, जो दिल और हार्मोन दोनों के लिए फायदेमंद हैं.
अलसी सीड्स के फायदे
- कम कोलेस्ट्रॉल
- दिल के लिए अच्छा
- हाई फाइबर से कब्ज में राहत
- हार्मोन बैलेंस
|कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds)
कद्दू के बीज मैग्नीशियम और जिंक का बढ़िया स्रोत हैं.
कद्दू के बीज के फायदे
- नींद सुधारे
- इम्यूनिटी बढ़ाए
- ब्लड प्रेशर कंट्रोल
- दिमाग के लिए भी फायदेमंद
|सूरजमुखी के बीज (Sunflower Seeds)
सूरजमुखी के बीजों में विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करते हैं और त्वचा को ग्लो देते हैं.
सूरजमुखी के बीज के फायदे
- त्वचा और बालों के लिए बेहतरीन
- सूजन कम करता है.
- हृदय स्वास्थ्य में सुधार
|तिल के बीज (Sesame Seeds)
तिल खासकर सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए जाने जाते हैं.
तिल के फायदे
- हड्डियों को मजबूती
- त्वचा और बालों की सेहत
- पाचन में सुधार
ये बीज कब और कैसे खाएं?
न्यूट्रिशनिस्ट विपाशा बताती हैं, "बीजों को साबुत खाने के बजाय भिगोकर, पीसकर या हल्का भूनकर खाना ज्यादा लाभ देता है, क्योंकि इस रूप में शरीर बेहतर तरीके से इनके पोषक तत्व अवशोषित कर पाता है."
चिया बीज
- 1–2 चम्मच बीज रातभर पानी/दूध में भिगो दें.
- स्मूदी, दलिया, ओट्स में डालें.
- कब खाएं: सुबह नाश्ते में या वर्कआउट के बाद.
अलसी
- बीज भूनकर पीस लें.
- दही, रोटी के आटे, सलाद में मिलाएं.
- कब खाएं: दोपहर या शाम के भोजन के साथ.
कद्दू/सूरजमुखी
- हल्का रोस्ट करके स्नैक की तरह
- सलाद, सूप, पोहा पर टॉपिंग
- कब खाएं: शाम के हेल्दी स्नैक में
तिल
- भूनकर सब्जी, चटनी या लड्डू में
- कब खाएं: खासकर सर्दियों में सुबह/नाश्ते के साथ
बीजों के सेवन को लेकर एक्सपर्ट्स की राय
- रोज 1–2 चम्मच बीज लेना पर्याप्त
- ज्यादा खाने से बढ़ सकती है कैलोरी
- एलर्जी या पेट की परेशानी है तो धीरे-धीरे करें शामिल
इन बातों का खास ध्यान रखें
- पानी: बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें खाते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो कब्ज की समस्या हो सकती है.
- स्टोरेज: ज्यादातर बीजों को हवा-बंद (Airtight) डिब्बे में, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे.
- हल्का भूनना: बीजों को हल्का भूनने से उनका स्वाद बेहतर होता है और उन्हें पचाना आसान हो जाता है, लेकिन ज्यादा भूनने से उनके पोषक तत्व कम हो सकते हैं.
ये बीज भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े होते हैं. दिल की सेहत से लेकर वजन कम करने, पाचन सुधारने और इम्यूनिटी बढ़ाने तक, ये हर तरह से शरीर को मजबूती देते हैं, लेकिन इन्हें सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है. अगर आप अपनी डाइट में थोड़े से भी बीज जोड़ लेते हैं, तो आपकी सेहत पर इसका असर जल्दी दिखने लगता है.