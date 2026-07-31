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स्क्रब टायफस: हर बुखार वायरल नहीं, समय पर इलाज न मिला तो जानलेवा हो सकता है बीमारी

स्क्रब टायफस के लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखाई देते हैं. यदि तीन से चार दिन तक लगातार बुखार बना रहे तो तुरंत जांच कराएं.

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स्क्रब टायफस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:34 PM IST

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शिमला: मानसून का मौसम जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत देता है, वहीं कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी अपने साथ लेकर आता है. इन्हीं में से एक है स्क्रब टायफस, जिसके मामले हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच तेजी से बढ़ने लगते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में होने वाले हर बुखार को सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज करना बड़ी गलती हो सकती है. यदि समय रहते बीमारी की पहचान और सही इलाज नहीं मिला, तो यह संक्रमण शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है और गंभीर स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती है. ऐसे में लगातार रहने वाले बुखार को हल्के में लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है.

क्या है स्क्रब टायफस?

आईजीएमसी शिमला के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा ने बताया कि स्क्रब टायफस ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया (Orientia Tsutsugamushi Bacteria) से होने वाला संक्रमण है. यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती. इसका संक्रमण झाड़ियों, घास और खेतों में पाए जाने वाले बेहद छोटे चिगर माइट (लार्वा माइट) के काटने से होता है. उन्होंने बताया कि ये परजीवी सामान्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जीवों पर रहते हैं. मानसून के दौरान नमी और घनी वनस्पति बढ़ने से इनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है. यही कारण है कि खेतों, बागों, जंगलों और झाड़ियों में काम करने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक रहता है.

डॉ. बलवीर वर्मा (ETV BHARAT)

कैसे करें इसकी पहचान?

डॉ. वर्मा ने बताया कि चिगर माइट अक्सर शरीर के ऐसे हिस्सों पर काटता है, जहां व्यक्ति को तुरंत इसका पता भी नहीं चलता. काटने वाली जगह पर सिगरेट से जलने जैसे काले रंग का एक घाव बन सकता है, जिसे एस्कार (Eschar) कहा जाता है. यह स्क्रब टायफस की सबसे महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है. हालांकि हर मरीज में यह निशान दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए केवल इस लक्षण के आधार पर बीमारी को नकारा नहीं जा सकता.

कैसे फैलता है स्क्रब टायफस?
कैसे फैलता है स्क्रब टायफस? (ETV Bharat)

डॉ. वर्मा ने बताया कि स्क्रब टायफस केवल पहाड़ी राज्यों तक सीमित नहीं है. हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसके मामले सामने आते हैं. हालांकि जंगलों और घनी झाड़ियों वाले इलाकों में इसका खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है.

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ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया से होता है स्क्रब टयफस (CONCEPT IMAGE)

इन लक्षणों से करें पहचान

स्क्रब टायफस के शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार जैसे ही दिखाई देते हैं. मरीज को तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, ठंड लगना, अत्यधिक कमजोरी, मतली, उल्टी, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. कई मरीजों में कीट के काटने वाली जगह पर काले रंग का दाग भी दिखाई देता है. यही वजह है कि कई लोग इसे सामान्य वायरल समझकर घर पर ही दवा लेते रहते हैं और बीमारी गंभीर रूप ले लेती है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज (ETV Bharat)

इलाज में देरी पड़ सकती है भारी

डॉ. वर्मा ने बताया कि यदि समय पर इलाज शुरू नहीं किया गया तो संक्रमण पूरे शरीर में फैल सकता है. इससे फेफड़ों में गंभीर संक्रमण, किडनी और लीवर फेल होना, मस्तिष्क में सूजन, मल्टी ऑर्गन फेल्योर और सेप्टिक शॉक जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि स्क्रब टायफस से होने वाली अधिकांश मौतें बीमारी की देर से पहचान और इलाज में देरी के कारण होती हैं. यदि समय रहते जांच कराकर डॉक्टर की सलाह पर डॉक्सीसाइक्लिन जैसी उपयुक्त एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाए तो अधिकांश मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं.

आईजीएमसी शिमला के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा
आईजीएमसी शिमला के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा (ETV BHARAT)

लगातार बुखार हो तो तुरंत कराएं जांच

डॉ. वर्मा ने लोगों से अपील की कि यदि मानसून के दौरान तीन से चार दिन तक लगातार बुखार बना रहे और हाल ही में खेत, बाग, जंगल या झाड़ियों वाले इलाके में गए हों, तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. अस्पताल पहुंचने तक मरीज को पर्याप्त आराम दें, शरीर में पानी की कमी न होने दें, ओआरएस और अन्य तरल पदार्थ देते रहें तथा तेज बुखार होने पर चिकित्सकीय सलाह के अनुसार पैरासिटामोल लें. बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड का सेवन बिल्कुल न करें. यदि सांस फूलने, बेहोशी, लगातार उल्टी या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें.

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय

डॉक्टर के अनुसार, स्क्रब टायफस से बचने के लिए खेतों, बागों और झाड़ियों में जाते समय पूरे बाजू के कपड़े, जूते और मोजे पहनें. झाड़ियों या घास पर सीधे बैठने और लेटने से बचें. घर लौटने के बाद स्नान करें, कपड़े बदलें और घर के आसपास उगी झाड़ियों तथा घास की नियमित सफाई करें. थोड़ी सी सावधानी इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.

स्क्रब टायफस से बचाव के उपाय
स्क्रब टायफस से बचाव के उपाय (ETV Bharat)

2023 में आए सबसे ज्यादा मामले

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 स्क्रब टायफस के लिहाज से सबसे गंभीर रहा. उस वर्ष प्रदेश में 1,000 से अधिक मरीज सामने आए और 15 लोगों की मौत दर्ज की गई. वर्ष 2024 में 500 से अधिक मामले सामने आए और 2 से 4 मौतें हुईं. वहीं 2025 में 300 से अधिक मरीज मिले और तीन से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी मानसून के चरम पर पहुंचने के साथ मामलों में बढ़ोतरी की आशंका है. इसलिए लोगों को समय रहते सतर्क रहने और लक्षण दिखते ही जांच कराने की जरूरत है.

आईजीएमसी शिमला के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. बलवीर वर्मा ने कहा, "मानसून में हर बुखार को वायरल मानकर नजरअंदाज न करें. यदि लगातार बुखार बना रहे तो तुरंत जांच कराएं. स्क्रब टायफस का समय पर इलाज शुरू हो जाए तो मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन इलाज में देरी होने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है."

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