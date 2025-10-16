ETV Bharat / health

किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वालों के लिए बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने बनाई यूनिवर्सल किडनी, अब ढूंढना नहीं पड़ेगा डोनर

किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वालों के लिए बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने बनाई यूनिवर्सल किडनी, अब ढूंढना नहीं पड़ेगा डोनर ( GETTY IMAGES )