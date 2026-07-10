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कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई हर्बल दवा, संबलपुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च से मरीजों में जगी उम्मीद की किरण

कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई हर्बल दवा, इंसानों पर ट्रायल शुरू करने की तैयारी ( GETTY IMAGES )

इंसानों पर ट्रायल शुरू करने की तैयारी प्रोफेसर प्रदीप ने बताया कि ट्रायल के दो फेज सक्सेसफुली पूरे हो चुके हैं, और दो और रिसर्च फेज अभी बाकी हैं. उन्होंने कहा कि 35 दिन का ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है. अभी 90 से 95 दिनों तक और रिसर्च होनी है. इस दौरान, यह साफ हो जाएगा कि दवाओं का जानवरों पर कोई बुरा असर होता है या नहीं. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये मेडिसिनल जड़ी-बूटियां कैंसर सेल्स पर कैसे काम करती हैं. जानवरों पर एक्सपेरिमेंट पूरे होने के बाद इंसानों पर ट्रायल शुरू किए जाएंगे.

रिसर्चर्स के मुताबिक, जानवरों पर टेस्टिंग के दौरान इस दवा ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए. स्टडी में, ट्यूमर बनाने के लिए लैब में चूहों के शरीर में कैंसर सेल्स डाले गए. फिर, हर्बल दवा से लगभग 35 दिनों के इलाज के बाद, ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गए. रिसर्चर्स ने यह भी दावा किया कि पारंपरिक कीमोथेरेपी के उलट, जानवरों पर की गई स्टडी के दौरान इस हर्बल दवा से कोई खास साइड इफेक्ट नहीं दिखे.

यह रिसर्च संबलपुर यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी और बायोइनफॉरमैटिक्स डिपार्टमेंट और 'रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने की है. रिसर्चर की एक टीम ने 2019 में अपनी स्टडी शुरू की और पारंपरिक आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की सलाह पर गंधमार्दन पहाड़ियों के लगभग 50 औषधीय पौधों की प्रजातियों की जांच की. काफी रिसर्च के बाद, एंटी-कैंसर पॉलीहर्बल फॉर्मूला बनाने के लिए पांच औषधीय पौधों को चुना गया.

ओडिशा में कैंसर के इलाज पर हो रही रिसर्च में वैज्ञानिकों को एक अहम कामयाबी मिली है. दरअसल, संबलपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने गंधमार्दन पहाड़ियों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों का इस्तेमाल करके कैंसर-रोधी (एंटी-कैंसर) पॉली-हर्बल दवा तैयार की है. जानवरों पर किए गए ट्रायल में इस दवा के अच्छे नतीजे मिले हैं, जिससे कैंसर के मरीजों के लिए ज्यादा सुरक्षित और असरदार इलाज की उम्मीद जगी है. हालांकि, रिसर्चर्स का कहना है कि इंसानों पर सफल क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही इसकी असरदारता और सुरक्षा की पुष्टि हो पाएगी.

बायोटेक्नोलॉजी और बायोइनफॉरमैटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रदीप नायक ने बताया कि चूहों और इंसानों में 99.8 परसेंट बायोलॉजिकल समानता है. CCRAS के साथ एक MoU साइन किया गया है, और दवा का टेस्ट कैंसर के मरीजों पर किया जाएगा. अगर रिजल्ट सक्सेसफुल रहे, तो यह कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अच्छी खबर होगी. देश भर में CCRAS से एक्रेडिटेड 30 हॉस्पिटल हैं, हम इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए उनमें से किसी एक के साथ एग्रीमेंट करेंगे. सफल क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही इंसानों में इस दवा की सुरक्षा और असरदारता वैज्ञानिक रूप से साबित हो पाएगी.

कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने बनाई हर्बल दवा (ETV BHARAT)

तीन-फेज के होंगे ट्रायल

प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने बताया कि ह्यूमन ट्रायल तीन फेज में किए जाएंगे. पहले फेज में, इन दवाओं का सिर्फ 20 से 30 मरीजों पर टेस्ट किया जाएगा. अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, तो दूसरे फेज में 200 से 300 लोगों को दवा दी जाएगी. अगर तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो तीसरे फेज में 4,000 से 5,000 मरीजों पर दवा का टेस्ट किया जाएगा. अगर इस स्टेज पर भी कोई दिक्कत नहीं मिलती है, तो आम मरीजों के इस्तेमाल के लिए दवा को कमर्शियली रिलीज़ करने की मंजूरी ली जाएगी. उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर ट्रायल सफल होते हैं, तो कैंसर, एक ऐसी बीमारी जो इंसानों को परेशान करती है, का एक पक्का, कम लागत वाला हल मिल जाएगा.

प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने बताया कि यह रिसर्च संबलपुर यूनिवर्सिटी की एडवांस्ड लैब में मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके की गई थी. इस प्रोजेक्ट में PhD स्कॉलर्स और रिसर्चर्स की कड़ी मेहनत शामिल थी, जबकि लैब एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए कैंसर सेल सैंपल पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस (NCCS) से लिए गए थे. PhD स्कॉलर इसरा नायक ने कहा कि लाइव और डेड सेल्स के रेश्यो का पता लगाने के बाद, हमने एंटी-कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 50 पौधों में से पांच को चुना.

संबलपुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च से मरीजों में जगी उम्मीद की किरण (ETV BHARAT)

कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद

रिसर्चर्स का मानना ​​है कि यह हर्बल फॉर्मूला कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जैसे मौजूदा कैंसर ट्रीटमेंट से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मौजूदा तरीके कैंसर वाले सेल्स के साथ-साथ हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अक्सर गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं. उनका दावा है कि इस नए फॉर्मूले में हेल्दी टिशू को नुकसान पहुंचाए बिना खास तौर पर कैंसर सेल्स को टारगेट करने की क्षमता है, हालांकि इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स से कन्फर्मेशन की जरूरत है. अगर आने वाले ह्यूमन ट्रायल्स सफल होते हैं, तो यह हर्बल फॉर्मूला कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक उम्मीद जगाने वाला नया ऑप्शन बन सकता है और दुनिया भर के मरीजों को नई उम्मीद दे सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)