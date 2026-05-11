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19 प्लस वाले संभल जाएं! LDL 100 के ऊपर गया तो बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा, ऐसे दिल रखें दुरुस्त

एलडीएल लेवल कम कर बचें हृदयरोग से कार्डियोलाॅजिस्ट डाॅ. किशोर कामेलिया बताते हैं कि, ''हमारे शरीर में जो बेड कोलेस्ट्राल होता है, जिसे हम एलडीएल (LDL - Low-Density Lipoprotein) बोलते हैं, जो हमारी लिपिड प्रोफाइल होती है, उसमें एक मार्कर एलडीएल का होता है. अभी जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइन्स हैं, जैसे SEC (स्पैनिश सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी), ESC (यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलाॅजी) और अमेरिकन हार्ट सोसाइटी इन सभी संस्थाओं ने एक साझा सिफारिश की है कि किसी भी व्यक्ति जिसकी उम्र 19 साल से ज्यादा है, उसे अपने एलडीएल का स्तर 100 के नीचे रखना है.

जी हां तमाम संगठनों की सिफारिश है कि 19 साल की उम्र के बाद अगर एलडीएल के लेवल को 100 के नीचे रखें. साथ ही उनका कहना है कि हृदयरोग से पीड़ित व्यक्ति एलडीएल का लेवल 100 के नीचे रखे, तो जिंदगी भर हृदयरोगों से बचे रह सकते हैं.

सागर: आज देश की कुल बीमारियों में सबसे ज्यादा लोग हृदयरोग से पीड़ित हैं. राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों से ये बात साबित हो चुकी है. खास बात ये है कि युवा और महिला वर्ग हृदयरोग की चपेट में तेजी से आ रहा है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में दुनिया के तमाम हृदयरोग से जुडे़ संगठनों ने एक साझा बयान जारी किया है. उनका कहना है कि 19 साल की उम्र का आंकड़ा पार करते ही अगर कुछ सावधानी बरतना शुरू हो जाए, तो जिंदगी भर हृदयरोगों से बचा जा सकता है.

जिसको कभी अटैक आ चुका है या एंजियोप्लास्टी, बाॅयपास सर्जरी हो चुकी है, उनको एलडीएल का स्तर 70 के नीचे रखना है. जो व्यक्ति अपने एलडीएल का लेवल 100 के नीचे रखता है, तो उसे हृदयरोग होने का खतरा बहुत कम हो जाता है.''

क्या है एलडीएल

दरअसल, एलडीएल का मतलब LDL - Low-Density Lipoprotein है. जिसे हम आम भाषा में खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. ये हमारे शरीर की धमनियों में वसा जमा कर ब्लॉकेज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है. सामान्य लोगों में अगर इसका स्तर 100 mg/dL से कम होता है. तो उनके हृदयरोगी होने के चांस कम रहते हैं. जबकि हृदय रोगियों के लिए एलडीएल लेवल 70 mg/dL रखना काफी फायदेमंद होता है. लीवर से कोलेस्ट्राल कोशिकाओं तक पहुंचता है और ज्यादा मात्रा होने पर धमनियों को सख्त बना देता है. जिससे रक्तप्रवाह बाधित होता है और यहीं हार्टअटैक और हार्ट डिसीज की वजह बनता है.

डॉक्टर ने बताया एलडीएल लेवल कम कर कैसे बचें हृदयरोग से (ETV Bharat)

कैसे करें एलडीएल मेंटेन

डाॅ. कामेलिया बताते हैं कि, ''एलडीएल लेवल को दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है

1 - वर्कआउट और डाइट मेंटेन करना- पहला तो हम वर्कआउट करें. कम से कम हमें एक हफ्ते में 150 मिनिट वर्कआउट करना चाहिए. इसमें वाॅकिंग, रनिंग और दूसरे व्यायाम हो सकते हैं. इसके साथ डाइट संतुलित रखना काफी जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना, बाहर का खाना कम खाना है, जंक फुड से बचकर रहना है. मीठी चीजों और तेल से बनी चीजों से दूरी रखना है. जिता हो सके फल और सलाद का उपयोग करें. खाने में मल्टीग्रैन आटे का उपयोग करें.

2 - मेडिसिन के जरिए- जिसका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, वो स्टैटिन (Statins) का उपयोग कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति एक गोली खा ले तो हृदयरोगों से बचा रह सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. स्टैटिन (Statins) शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कम कर हृदय रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करती हैं. ये लिवर में कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को धीमा कर काम करती है.