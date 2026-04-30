डायबिटीज कंट्रोल करने की न्यू टेक्निक, रिसर्च कर हर मरीज की बॉडी के लिए बनेगी बेस्ट दवाई
एक ऐसी रिसर्च जो बताएगी डायबिटीज से होने वाली शारीरिक गड़बड़ी, फिर उसी हिसाब से तैयार की जाएगी ड्रग. कपिल तिवारी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 3:49 PM IST
सागर: आज के दौर में बदलते रहन सहन के साथ देश और दुनिया में डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है. भारत में लगभग हर पांच में से एक व्यक्ति में डायबिटीज के लक्षण मिल रहे हैं. ऐसे में डायबिटीज का उपचार एक अहम सवाल है. वर्तमान में जिन दवाओं का डायबिटीज के इलाज के लिए प्रयोग किया जा रहा है उनमें साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं.
ऐसे में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी जड़ (Root Cause) को जानना काफी जरूरी होगा. इस अप्रोच को लेकर सागर के डॉ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के फॉर्मास्युटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने रिसर्च की है. इसके पीएचडी स्कॉलर प्रियांशु नेमा को रिसर्च के लिए यंग सांइटिस्ट अवार्ड भी मिला है.
डायबिटीज कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल तकनीक
डायबिटीज के इलाज के लिए आधुनिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और कम्प्यूटेशनल तकनीकों के समन्वय से नई औषधीय संभावनाओं का विकास किया जा रहा है. इसमें ट्रांसक्रिप्टोमिक्स से पहले ये पता लगाया जाता है कि किस कारण से डायबिटीज हो रही है. शरीर में ऐसे कौन से कारक मौजूद हैं, जो डायबिटीज की वजह बन रहे हैं.
फिर इसके बाद कम्प्यूटेशनल तकनीक से ये पता किया जाता है कि किस तरीके से डायबिटीज को कम से कम साइड इफेक्ट के साथ कम किया जा सकता है. वर्तमान में जो दवाइयां हैं, उनके साइड इफेक्ट हैं. उनको इस रिसर्च से कम किया जा सकता है. इस रिसर्च के कारण जहां दवाइयां विकसित करने में कम समय लगेगा. वहीं, लैब में होने वाला खर्च भी कम होगा, क्योंकि कम्प्यूटेशनल तकनीक में पहले से ऐसे डाटा और रिसर्च मौजूद हैं जिससे डायबिटीज के कारण का पता लगने के बाद उसके इलाज का तरीका भी पता कर सकते हैं.
इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के जरिए डायबिटीज के कारण पता लगाना
इंटीग्रेटेड ट्रांसक्रिप्टोमिक्स अप्रोच में शरीर की जीन एक्टीविटी को समझा जाता है. फिर हमें जानकारी मिलती है कि डायबिटीज की वजह से शरीर में क्या गड़बड़ हो रहा है. कंप्यूटर की मदद से रिसर्च करके पता लगाते हैं उन प्रोटीन्स का जो डायबिटीज का मुख्य कारण हैं. अगर कोई सही काम नहीं कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड्स को ढूंढते हैं जो उसे रोक सके.
पीएचडी स्कॉलर प्रियांशु नेमा के गाइड प्रो. डॉ. सुशील कुमार काशव बताते हैं कि "हमारा काम 'Integrated Transcriptomics' पर आधारित है, जिसका मतलब है कि हम शरीर की Gene Activity को समझते हैं, कि कौन-से जीन्स सक्रिय और कौन से निष्क्रिय हैं. इससे पता चलता है कि शरीर के अंदर डायबिटीज जैसी बीमारी में क्या गड़बड़ हो रही है. इस डाटा को Gene Dataset कहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रयोगों और Gene Expression का collected information होता है.
इसके बाद हम 'Computational Approach' का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर की मदद से रिसर्च करते हैं. इसमें उन प्रोटीन्स का पता करते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं. जैसे MMP9 और CCR5 है. जो शरीर में सूजन (Inflammation) को बढ़ाते हैं. प्रोटीन को आसान भाषा में समझते हैं- यह एक तरह से शरीर की छोटी-छोटी मशीन होती हैं, जो अलग-अलग काम करती हैं. अगर कोई प्रोटीन गलत तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड तलाशते हैं, जो उसे रोक सकें. इन्हें Inhibitors कहा जाता है."
LBDD के जरिए एंटीडायबिटिक कंपाउंड को डिजाइन करना
प्रोफेसर सुशील कुमार काशव बताते हैं कि "यहीं पर Ligand Based Drug Design (LBDD) एप्रोच काम आता है. इसका मतलब है कि पहले से पहचान वाले कंपाउंड्स को देखकर कम्प्यूटर के जरिए नए और बेहतर कंपाउंड्स डिजाइन करते हैं. ये एंटीडायबिटिक कंपाउड्स होते हैं. यानि ऐसे केमिकल substances जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं.
इसके बाद हम इन कंपाउड्स की रासायनिक संरचना का एनालिसिस करते हैं. ताकि यह समझ सकें कि कौन-सा कंपाउड सबसे ज्यादा प्रभावी होगा. इसके अलावा, हम GPR119 नाम के एक खास प्रोटीन पर भी काम करते हैं. यह प्रोटीन इंसुलिन जारी करने में मदद करता है. जब इसे सक्रिय करने वाले कंपाउड्स (जिन्हें agonists कहा जाता है) डिजाइन करते हैं, तो यह Beta cells जो अग्नाशय (Pancreas) में इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन जारी करने की मात्रा बढ़ा देता है. इसके लिए CoMFA और CoMSIA जैसी कम्प्यूटेशनल टेक्निक का उपयोग करते हैं, जो कंपाउड्स के 3D स्ट्रक्चर को एनालाइज करके बेस्ट ड्रग डिजाइन करने में मदद करती हैं."
क्या होती है लिगैंड-आधारित दवा डिजाइन ?
यह एक ऐसी कंप्यूटर-एडेड तकनीक है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब रोग पैदा करने वाले प्रोटीन (लक्ष्य) की 3D संरचना अज्ञात हो. यह उन ज्ञात रसायनों (लिगैंड) के ज्ञान पर आधारित है जो उस लक्ष्य से जुड़ते हैं और उसे सक्रिय या निष्क्रिय करते हैं.
क्या है CoMFA (Comparative Molecular Field Analysis)
तुलनात्मक आणविक क्षेत्र विश्लेषण (CoMFA)- यह लिगैंड आधारित तरीका है जो अणुओं के चारों ओर त्रिविमीय जाली (Grid) पर ऊर्जा मानों (स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक) की गणना करती है. यह आंशिक न्यूनतम वर्ग (PLS) प्रतिगमन का उपयोग करके जैविक गतिविधि के साथ सहसंबंध स्थापित करती है.
क्या है CoMSIA (Comparative Molecular Similarity Indices Analysis)
तुलनात्मक आणविक समानता सूचकांक विश्लेषण (CoMSIA) - यह CoMFA का एक उन्नत रूप है. यह स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर जैसे गुणों पर भी विचार करती है.
डायबिटीज में सूजन बढ़ जाती है, इस भी कम करना होता है
एंटीडायबिटिक कंपाउंड की डिजाइन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी है कि सूजन को कम करना, क्योंकि डायबिटीज में सूजन बढ़ जाती है और ये बीमारी को और गंभीर बनाती है. इसके लिए रिसर्च में Cellular Metabolism (कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनने की प्रक्रिया) और कोशिकाएं क्यों मर रही है, इसको भी समझा जाता है, ताकि बीमारी के मूल कारण (Root Cause) तक पहुंचा जा सके.
अंत में जो कंपाउंड कंप्यूटर से डिजाइन करते हैं, उन्हें प्रयोगशाला में संश्लेषित (Synthesize) किया जाता है और प्रयोगों द्वारा परीक्षण (Experimentally test) किया जाता है. अगर यह कंपाउंड सही तरीके से काम करते हैं, तो यह एक नया और प्रभावी ट्रीटमेंट का अप्रोच साबित हो सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए 'Precision medicine' की ओर भी काम किया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग इलाज दिया जाता है, ताकि इलाज और ज्यादा प्रभारी हो सके. - प्रो. सुशील कुमार काशव
ये भी पढ़ें:
- मीठी नींद कंट्रोल कर सकती है शुगर बीपी, देर से सोने की आदत दिल को बना रही बीमार
- डायबिटीज से हो सकता है डिमेंशिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च, अब शुगर पेशेंट नहीं भूलेंगे चीजें
रिसर्च करने वाले प्रियांशु नेमा कौन हैं जिन्हें यंग सांइटिस्ट अवार्ड मिला
फार्मास्युटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पीएचडी स्कालर प्रियांशु नेमा फिलहाल भुवनेश्वर की इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के बॉयोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे हैं. मूल रूप से सागर के देवरी के रहने वाले प्रियांशु नेमा की मां रेखा नेमा उन्हें वैज्ञानिक बनाना चाहती थीं. प्रियांशु नेमा जब 6 साल के थे तब उनके पिता के असामयिक निधन के बाद उनकी मां ने खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उन्हें इस काबिल बनाया. उनकी इस रिसर्च पर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें यंग सांइटिस्ट अवार्ड दिया है. उनकी ये रिसर्च डायबिटीज के इलाज में नई खोज के तौर पर देखी जा रही है.