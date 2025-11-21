ETV Bharat / health

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल केसर में थायमिन और राइबोफ्लेविन जैसे मिनरल होते हैं, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और दिल की बीमारी से बचाते हैं. अपनी डाइट में केसर शामिल करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आर्टरीज में कोई भी ब्लॉकेज साफ करने में मदद मिलती है. यह सर्कुलेटरी सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव होता है. यह मसाला एफ्रोडिसिएक के तौर पर काम कर सकता है और सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकता है.

इसके अलावा, केसर हमारी सेहत के लिए और भी कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है. इसके दूसरे सेहतमंद फायदों के बारे में जानें...

वेबएमडी के मुताबिक , केसर में ऐसे केमिकल होते हैं जो मूड बदल सकते हैं, कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकते हैं. एक पाउंड केसर मसाला बनाने के लिए 75,000 केसर के फूल लग सकते हैं. ईरान में केसर की बड़े पैमाने पर खेती होती है और इसे हाथ से काटा जाता है. यह दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है.

केसर कैंसर से लड़ने में मदद करता है? केसर का स्वाद कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें फूलों, शहद और घास जैसी खुशबू होती है, साथ ही हल्की मिट्टी जैसी खुशबू और हल्का, अच्छा कड़वापन होता है. यह तीखा होने के बजाय खुशबूदार होता है, जो दूसरे स्वादों को बिना दबाए उन्हें और भी बेहतर बनाता है. इसके स्वाद को अक्सर एक अनोखा कॉम्बिनेशन बताया जाता है, जो फूलों और मीठे से मुंह में थोड़ा कड़वा हो जाता है. इसके अलावा, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज में में छपी रिसर्च से पता चलता है कि इस मसाले में कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता हो सकती है. यह मसाला अपने दवा वाले गुणों के लिए मशहूर है. केसर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. केसर या क्रोकस में काफी मात्रा में एंटीट्यूमोरीजेनिक गुण होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं.

इसके अलावा, केसर के दूसरे मसालों के मुकाबले ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. कहा जाता है कि यह दिमाग की सेहत को बढ़ावा देता है और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करता है. लेकिन, क्या बहुत ज्यादा केसर खाने से आपकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है? केसर की कैंसर से लड़ने की क्षमता और इसके दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से जानें...

केसर एक स्वादिष्ट मसाला है जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है और यह अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मशहूर है. केसर को दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है क्योंकि हर फूल से सिर्फ तीन लाल स्टिग्मा निकलते हैं, जिन्हें केसर कहते हैं. केसर क्रोकस सैटिवस फूल से निकाला जाता है, जिसे आमतौर पर "केसर क्रोकस" के नाम से जाना जाता है.

सेक्शुअल लाइफ को रखें बरकरार

केसर लिबिडो (मतलब यौन इच्छा या कामेच्छा) बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. केसर अपने संभावित एफ्रोडिसिएक गुणों के लिए जाना जाता है, यह एंटीडिप्रेसेंट लेने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करता है. क्लिनिकल स्टडीज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ओवरऑल सेक्स ड्राइव पर केसर के पॉजिटिव असर पाए गए हैं, हालांकि इससे सीमेन क्वालिटी में सुधार होने की संभावना नहीं है. (इस बात पर ध्यान दें कि एफ्रोडिसिएक को लव फूड्स के रूप में जाना जाता है. ये खाने की चीजों और दवाइयों में कम मात्रा में पाए जाते हैं. सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोग अपनी सेक्सुअल इच्छा बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं.)

एंटीडिप्रेसेंट के तौर पर करता है काम

"सनशाइन स्पाइस" के नाम से भी जाना जाने वाला केसर मूड को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है. जर्नल ऑफ बिहेवियरल एंड ब्रेन साइंस में छपी एक स्टडी के मुताबिक, केसर का अर्क दिमाग में डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है, बिना दिमाग के दूसरे हार्मोन के लेवल को बदले. कहा जाता है कि केसर के सप्लीमेंट मूड को बेहतर बनाते हैं और एंटीडिप्रेसेंट के तौर पर भी काम करते हैं.

वजन घटाने में करता है मदद

रिसर्च से पता चलता है कि केसर भूख कंट्रोल करने, ज्यादा खाने से रोकने और वजन घटाने में मदद कर सकता है. जर्नल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरैसिक साइंसेज में छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि केसर का अर्क बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कम करने में मदद कर सकता है, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले मरीजों में. इसके अलावा, केसर उन लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है जो अपना वजन देख रहे हैं.

ब्रेन पावर और याददाश्त बढ़ाने में मददगार

रिसर्च करने वालों का मानना ​​है कि केसर में मौजूद दो केमिकल कंपाउंड, क्रोसिन और क्रोसेटिन, याददाश्त बढ़ा सकते हैं और दिमाग के काम को बेहतर बना सकते हैं. 2015 की एक स्टडी से पता चलता है कि केसर दिमाग में सूजन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर सकता है, जिससे नर्वस सिस्टम को होने वाले कुछ नुकसान को रोका जा सकता है. कुछ रिसर्च से यह भी पता चलता है कि केसर खाने से अल्जाइमर के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है.

ज्यादा केसर खाने के नुकसान

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप केसर का ज्यादा सेवन करते हैं, तो आपकी त्वचा और आंखें पीली पड़ सकती हैं. केसर में कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन सी और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं. यह खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है. यह शरीर को गर्म रखता है. केसर का ज्यादा सेवन आपके रक्तचाप को कम कर सकता है. इस गंभीर समस्या से बचने के लिए आपको केसर कम खाना चाहिए.

कई शोधों के नतीजों से पता चला है कि केसर के ज्यादा सेवन से बाइपोलर डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है. केसर का ज्यादा इस्तेमाल शरीर में एंटीजन को बढ़ावा देता है. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है. केसर के ज्यादा इस्तेमाल से नाक से खून आ सकता है. पलकें और होंठ सुन्न हो सकते हैं. इसलिए इसका सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए.

