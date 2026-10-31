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Robotic Thyroid Surgery: भारत में क्यों बढ़ रहा है इस सर्जरी का ट्रेंड, जानिए फायदे और सटिकता

भारत में क्यों बढ़ रहा है इस सर्जरी का ट्रेंड, जानिए फायदे और सटिकता ( GETTY IMAGES )

थायराइड की समस्या से जूझ रहे कई मरीजों के लिए, सर्जरी का नाम सुनते ही अक्सर दर्द, ठीक होने के प्रोसेस और शायद सबसे जरूरी बात, गर्दन पर दिखने वाले निशान की चिंता होने लगती है. हालांकि पारंपरिक थायराइड सर्जरी इलाज का एक जाना-माना तरीका है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में हुई तरक्की ने कुछ मरीजों के लिए थायराइड प्रोसीजर करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है.

कोलकाता के सीके बिरला सीएमआरआई अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉ. एस. के. बाला का कहना है कि रोबोटिक थायराइड सर्जरी एक 'मिनिमली इनवेसिव' (कम चीर-फाड़ वाली) तकनीक है, जिसमें सर्जन रोबोटिक उपकरणों का इस्तेमाल करके थायराइड ग्रंथि के कुछ हिस्से या पूरी ग्रंथि को निकाल देता है. पारंपरिक सर्जरी के विपरीत, इसमें गर्दन के बजाय शरीर के अन्य हिस्सों कि जैसे कि बगल या छाती में चीरा लगाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गर्दन पर कोई निशान न दिखे.