Robotic Thyroid Surgery: भारत में क्यों बढ़ रहा है इस सर्जरी का ट्रेंड, जानिए फायदे और सटिकता
रोबोटिक सर्जरी हर थायराइड मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती है. पूरी जांच के बाद, थायराइड नोड्यूल्स, शुरुआती चरण के कुछ थायराइड कैंसर और थायराइड...
Published : October 31, 2026 at 4:07 PM IST
थायराइड की समस्या से जूझ रहे कई मरीजों के लिए, सर्जरी का नाम सुनते ही अक्सर दर्द, ठीक होने के प्रोसेस और शायद सबसे जरूरी बात, गर्दन पर दिखने वाले निशान की चिंता होने लगती है. हालांकि पारंपरिक थायराइड सर्जरी इलाज का एक जाना-माना तरीका है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में हुई तरक्की ने कुछ मरीजों के लिए थायराइड प्रोसीजर करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है.
कोलकाता के सीके बिरला सीएमआरआई अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉ. एस. के. बाला का कहना है कि रोबोटिक थायराइड सर्जरी एक 'मिनिमली इनवेसिव' (कम चीर-फाड़ वाली) तकनीक है, जिसमें सर्जन रोबोटिक उपकरणों का इस्तेमाल करके थायराइड ग्रंथि के कुछ हिस्से या पूरी ग्रंथि को निकाल देता है. पारंपरिक सर्जरी के विपरीत, इसमें गर्दन के बजाय शरीर के अन्य हिस्सों कि जैसे कि बगल या छाती में चीरा लगाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गर्दन पर कोई निशान न दिखे.
हालांकि, रोबोटिक सर्जरी के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि रोबोट खुद ही ऑपरेशन कर देता है. ऐसा नहीं है. रोबोटिक सिस्टम की हर हरकत सर्जन द्वारा नियंत्रित की जाती है. यह तकनीक असल में सर्जन की क्षमताओं को बढ़ाती है. यह सर्जिकल क्षेत्र का हाई-डेफिनिशन, थ्री-डायमेंशनल (3D) और बड़ा (magnified) दृश्य प्रदान करती है, साथ ही इसमें बहुत लचीले और कलाई की तरह मुड़ने वाले उपकरण होते हैं.
कॉस्मेटिक फायदों से कहीं बढ़कर सटीकता
डॉ. एस. के. बाला का कहना है कि गर्दन पर निशान न दिखना निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा है, खासकर उन मरीजों के लिए जो अपने लुक को लेकर चिंतित रहते हैं. लेकिन रोबोटिक थायरॉयड सर्जरी केवल कॉस्मेटिक (दिखावे से जुड़ी) प्रक्रिया नहीं है।
रोबोटिक सिस्टम से मिलने वाला बेहतर दृश्य और सटीकता, सर्जन को 'रिकरेंट लैरिंजियल नर्व' (आवाज से जुड़ी नस) और 'पैराथायरॉयड ग्रंथियों' जैसी नाजुक संरचनाओं के आसपास बहुत बारीकी से काम करने में मदद करती है. इस तकनीक में 'ट्रेमर फिल्ट्रेशन' (हाथ की कंपन को रोकने की क्षमता) भी होती है, जिससे सर्जरी के दौरान हर हरकत पूरी तरह नियंत्रित रहती है.
सही मरीजों में, ये फीचर टिशू डैमेज को कम करने और सर्जरी के बाद रिकवरी को ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद कर सकते हैं.
क्या रोबोटिक सर्जरी हर किसी के लिए उपयुक्त है?
डॉ. एस. के. बाला के अनुसार, रोबोटिक सर्जरी हर थायराइड मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती है. पूरी जांच के बाद, थायराइड नोड्यूल्स, शुरुआती चरण के कुछ थायराइड कैंसर, और थायराइड टिश्यू के बढ़ने (जो कैंसर रहित हो) के कुछ खास मामलों में इस पर विचार किया जा सकता है.
थायराइड की स्थिति का आकार और स्थान, इसके फैलने का दायरा, और मरीज का समग्र स्वास्थ्य, ये सभी बातें यह तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं कि रोबोटिक सर्जरी सही रहेगी या नहीं. जिन मरीजों को बहुत बड़ा घेंघा (goitre) है, जिनका थायराइड कैंसर आसपास के अंगों तक फैल गया है, या जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी अन्य जटिल समस्याएं हैं, उनके लिए पारंपरिक 'ओपन सर्जरी' एक बेहतर विकल्प हो सकती है. इसलिए, रोबोटिक थायराइड सर्जरी के लिए सही मरीज का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है.
आवाज में बदलाव के बारे में क्या?
डॉ. एस. के. बाला का कहना है कि थायरॉयड सर्जरी के बाद एक बड़ी चिंता आवाज में बदलाव की होती है, क्योंकि आवाज को नियंत्रित करने वाली नस थायरॉयड ग्रंथि के बहुत करीब होती है. रोबोटिक उपकरणों का बड़ा और थ्री-डी (3D) व्यू, तथा उनकी सटीकता, सर्जन को सर्जरी के दौरान इस नाजुक नस की पहचान करने और उसे सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है.
हालांकि कोई भी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन्स की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन सर्जरी की बेहतरीन तकनीक और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखना अच्छे परिणाम पाने के लिए बहुत जरूरी है।
क्या इस ट्रीटमेंट में रिकवरी जल्दी होती है?
डॉ. एस. के. बाला का कहना है कि रिकवरी हर मरीज के मामले में अलग-अलग हो सकती है. हालांकि, कई मरीज सर्जरी के कुछ घंटों के भीतर ही चलने-फिरने लगते हैं और एक से दो दिनों के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. वहीं, ज्यादातर मरीजों को लगभग 48–72 घंटों तक दर्द कम करने वाली दवाओं की जरूरत पड़ सकती है.
चूंकि गर्दन पर कोई चीरा नहीं लगाया जाता, इसलिए ठीक होने के दौरान कुछ भी निगलने और गर्दन को हिलाने-डुलाने में काफी आसानी होती है. ये फायदे बुजुर्ग मरीजों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं, जिनके मामले में लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना आमतौर पर उचित नहीं माना जाता है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रोबोटिक थायरॉयड सर्जरी को केवल उन युवा मरीजों के लिए ही नहीं माना जाना चाहिए जो अपनी गर्दन पर निशान नहीं चाहते हैं. किसी मरीज के लिए यह प्रक्रिया कितनी उपयुक्त है, यह केवल उसकी उम्र के आधार पर तय नहीं किया जा सकता. थायरॉयड की समस्या का प्रकार, मरीज का समग्र स्वास्थ्य और सर्जरी से पहले की गई विस्तृत जांच के नतीजे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं.
भारत में बढ़ रहा है ट्रेंड
कोलकाता के CK बिरला हॉस्पिटल्स, CMRI के डॉक्टर एस. के. बाला बताते हैं कि वे हर महीने लगभग 3-4 रोबोटिक थायरॉयड सर्जरी करते हैं. मरीजों और डॉक्टरों के बीच जागरूकता बढ़ने के साथ, यह संख्या लगातार बढ़ रही है. उनका कहना है कि एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी के बारे में जागरूकता बढ़ रही है. अपने पूरे करियर में, जिन मामलों में उन्होंने इस एडवांस्ड रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, उनमें से किसी भी मरीज में आवाज बदलने या कोई बड़ी जटिलता देखने को नहीं मिली है.
ये नतीजे एक अहम बात की ओर इशारा करते हैं कि रोबोटिक तकनीक केवल एक साधन है, और इसकी सफलता मुख्य रूप से सर्जन की विशेषज्ञता, मरीजों के सही चयन, सटीक सर्जिकल तकनीक और एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित मल्टीडिसिप्लिनरी टीम (जिसमें कई तरह के विशेषज्ञ शामिल होते हैं) पर निर्भर करती है.
सही सर्जरी चुनें, न कि सिर्फ सबसे नई सर्जरी
डॉ. एस. के. बाला का कहना है कि रोबोटिक थायरॉयड सर्जरी की बढ़ती लोकप्रियता का मतलब यह नहीं है कि हर मरीज को बिना सोचे-समझे रोबोटिक तरीका ही चुन लेना चाहिए. सबसे अच्छी सर्जिकल तकनीक वह है जो मरीज की बीमारी के हिसाब से सबसे उपयुक्त हो.
जिन मरीजों को थायरॉयड की ऐसी समस्या है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत है, उन्हें एक अनुभवी थायरॉयड सर्जन के साथ उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए. बीमारी की प्रकृति, हर तरीके के फायदे और कमियां, सर्जन का अनुभव और रिकवरी की संभावनाओं को समझकर मरीज सही फैसला ले सकते हैं. थायरॉयड सर्जरी से डरने की कोई जरूरत नहीं है. आधुनिक सर्जिकल तकनीकों ने इलाज को कहीं अधिक सटीक और मरीज के लिए सुविधाजनक बना दिया है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)