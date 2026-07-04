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पिता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले छोड़ दें शराब, वरना बच्चों में हो सकता है बर्थ डिफेक्ट का खतरा, रिसर्च में खुलासा

प्रेग्नेंसी की खबर मिलते ही पूरा परिवार सुरक्षा और सेहत को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है और मां व होने वाले बच्चे की सेहत पर पूरा ध्यान देता है. परिवार के सदस्य होने वाली मां का खास ख्याल रखते हैं और उसके खान-पान व शारीरिक गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं. फिर भी, अगर नवजात शिशु को कोई छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या भी हो जाए, तो समाज अक्सर मां को ही दोषी ठहराता है. अक्सर उसके खान-पान, कपड़ों के चुनाव या देखभाल में किसी कमी के लिए उसे ही जिम्मेदार माना जाता है. हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते कि बच्चे और गर्भ में पल रहे भ्रूण की सेहत के लिए पिता की आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि मां की सेहत.

मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि पिता की शराब की लत का अजन्मे बच्चे पर गहरा असर पड़ता है. प्रेग्नेंसी से पहले पिता के शराब पीने से भ्रूण के विकास और चेहरे की बनावट पर असर पड़ सकता है, और जन्म से जुड़ी दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. स्पर्म पर शराब का असर कई हफ्तों तक बना रहता है. इसे ध्यान में रखते हुए, आइए जानते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य की भलाई के लिए हर पुरुष को क्या जानना जरूरी है...

पिता की शराब पीने की आदत का असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है

रिसर्च से पता चलता है कि जो पुरुष शादी के बाद या बच्चे की योजना बनाते समय शराब पीते हैं, वे अपने होने वाले बच्चे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. आम तौर पर, बहुत से लोग मानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान शराब पीने से ही बच्चे को नुकसान हो सकता है. हालांकि, रिसर्च से पता चलता है कि पिता के शराब पीने से भ्रूण में शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. मेडिकल जगत में इस स्थिति को 'फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' (FASD) के नाम से जाना जाता है.

बच्चों पर असर

जो पिता शराब पीते हैं, उनसे पैदा होने वाले बच्चों में जन्म से ही शारीरिक कमियां या असामान्यताएं होने का खतरा रहता है. ऐसे बच्चों के चेहरे और जबड़े की बनावट अक्सर अलग तरह की होती है और उनकी आंखें भी बहुत छोटी हो सकती हैं. इसके अलावा, उन्हें सोचने-समझने और सीखने से जुड़ी परेशानियां भी होती हैं, जैसे दिमाग का धीमा विकास और नई चीजें सीखने की कम क्षमता. वे अक्सर दूसरे बच्चों की तुलना में देर से बोलना शुरू करते हैं. मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि शराब पीने वाले पिताओं की संतानों में दिल से जुड़ी बीमारियों और पाचन तंत्र की समस्याओं का भी यह एक बड़ा कारण है.

लगभग 5,00,000 जोड़ों पर की गई एक स्टडी

चीन में 5,00,000 से ज्यादा जोड़ों पर की गई एक मेडिकल स्टडी में पाया गया कि अगर पिता अपनी पत्नी के गर्भवती होने से पहले के तीन महीनों में रोजाना 50 मिलीलीटर से ज्यादा शराब पीते हैं, तो बच्चे में कटे होंठ, दिल की बीमारी या जन्म से जुड़ी आंतों की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है. पिता जितनी ज्यादा शराब पीते हैं, बच्चे की सेहत पर उसका असर उतना ही गंभीर होता है.

शरीर के अंदर क्या होता है?

पुरुषों में, शराब पीने से स्पर्म सेल्स के जेनेटिक (DNA) कामकाज में बड़े बदलाव आते हैं. शराब स्पर्म के अंदर RNA नाम के मॉलिक्यूल्स के संतुलन को बिगाड़ देती है. नतीजतन, गर्भ में पल रहा भ्रूण ठीक से विकसित नहीं हो पाता और उसमें विकृतियां आ जाती हैं. अगर उसका विकास हो भी जाए, तो बच्चा विकलांगता के साथ पैदा हो सकता है. इसलिए, स्टडी से पता चलता है कि पिता के शरीर में स्पर्म पर शराब के जहरीले पदार्थों का असर भ्रूण के बनने से पहले ही हो जाता है.

चूहों पर की गई एक स्टडी के अनुसार

अमेरिका की टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के रिसर्चर माइकल गोल्डिंग ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया. मादा चूहों के गर्भवती होने से पहले नर चूहों को लगातार शराब दी गई. बाद में जब उनके बच्चों की जांच की गई, तो उनके जबड़े की बनावट में बदलाव, छोटी आंखें और दांतों के बीच ज्यादा गैप जैसी चीजें देखी गईं. इस स्टडी से साफ पता चला कि इंसानों में शराब पीने की वजह से होने वाले 'फीटल अल्कोहल सिंड्रोम' जैसे असर चूहों के बच्चों में भी देखे गए.

पुरुषों को करने होंगे ये बदलाव

जो कपल्स बच्चे की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने होंगे. खासकर, पुरुषों को अपनी पत्नी के गर्भवती होने से कई महीने पहले ही शराब पीना पूरी तरह छोड़ देना चाहिए. यह छोटा सा त्याग यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आने वाली पीढ़ी पूरी तरह स्वस्थ और किसी भी तरह की कमी या बीमारी से मुक्त हो.