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बढ़ती कीमतों से कम हुआ चीनी का सेवन, जानें मीठा कम खाना अच्छा या बुरा?

क्या आप भी चीनी पूरी तरह से छोड़ रहे हैं? इस खबर में जानें कि ऐसा करने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है...

Etv BharatRising sugar prices, Find out whether eating less sugar is good or bad for your health.
बढ़ती कीमतों से कम हुआ चीनी का सेवन, जानें मीठा कम खाना अच्छा या बुरा? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 25, 2026 at 5:18 PM IST

5 Min Read
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पिछले एक साल में चीनी की रिटेल और होलसेल कीमतों में लगभग 40 फीसदी से 50 फीसदी की भारी बढ़ोतरी देखी गई है. उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत आठ राज्यों में चीनी की कीमतें 65 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई हैं. त्योहारों के मौसम की शुरुआत में कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी ने घरों के किचन बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है. हालांकि, दूसरी तरफ देखें तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी से लोग चीनी का सेवन कम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे विस्तार से जानने के लिए आगे पढ़ें...

डॉक्टरों का कहना है कि चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है. शरीर इसे ग्लूकोज में तोड़ता है, जिससे आपको जरूरी एनर्जी मिलती है. हालांकि, कुछ तरह की चीनी फलों और डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरली पाई जाती है, जबकि दूसरी तरह की चीनी नुकसानदायक चीजों से मिलती है. इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. भले ही चीनी शरीर को ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देती है, लेकिन यह ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ाती है. समय के साथ, इससे डायबिटीज हो सकती है. इसीलिए आजकल बहुत से लोग चीनी खाना पूरी तरह छोड़ रहे हैं.

लेकिन, क्या आप जानना चाहते हैं कि चीनी कम खाने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? अगर हां, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार इस खबर में जानिए...

  • चीनी का सेवन कम करने से वजन काफी कम हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी में 'खाली कैलोरी' (empty calories) ज्यादा होती है. ये कैलोरी भूख बढ़ाती हैं और ज्यादा खाने की आदत डालती हैं. चीनी से परहेज करके आप अपनी भूख को नियंत्रित कर सकते हैं और ज्यादा खाने से बच सकते हैं, जिससे वजन कम होता है.
  • चीनी से ब्लड ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और ऊर्जा के स्तर में उतार-चढ़ाव आ सकता है. चीनी का सेवन कम करने से रक्त और शरीर में ग्लूकोज का स्तर स्थिर रहता है, जिससे दिन भर आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहता है.
  • अधिक चीनी का सेवन मुंहासे और रोसैसिया जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है. इसे कम करने से मुंहासे और सूजन कम हो सकती है और त्वचा साफ और चमकदार बन सकती है.
  • जब आप चीनी का सेवन कम करते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो जाता है. फैट का जमा होना, जो दिल की बीमारी का कारण है रुक जाता है. नतीजतन, आपका दिल ज्यादा हेल्दी हो जाता है.
  • बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि चीनी का सेवन कॉग्निटिव फंक्शन पर भी असर डालता है. ज्यादा चीनी लेने से ब्रेन फॉग हो सकता है. इसे कम करने से मेंटल क्लैरिटी, कॉन्संट्रेशन और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है.
  • बहुत ज्यादा चीनी खाने से ब्लड शुगर लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है, जिससे मूड में उतार-चढ़ाव आ सकता है. चीनी का सेवन कम करने से मानसिक स्थिरता बढ़ सकती है, दिमाग की सेहत बेहतर हो सकती है और मूड को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है.
  • ज्यााद चीनी वाली डाइट से पेट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पेट फूलने और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. चीनी का सेवन सीमित करने से पेट का माइक्रोबायोम स्वस्थ रहता है, जिससे पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है.
  • हर कोई जानता है कि ज्यादा मीठा खाने से दांतों की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे दांतों का सड़ना और कैविटी. इसलिए, चीनी का सेवन कम करने से आप दांतों की इन समस्याओं से बच सकते हैं.
  • चीनी का ज्यादा सेवन टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाता है. चीनी का सेवन कम करने से इन बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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