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बढ़ती कीमतों से कम हुआ चीनी का सेवन, जानें मीठा कम खाना अच्छा या बुरा?

पिछले एक साल में चीनी की रिटेल और होलसेल कीमतों में लगभग 40 फीसदी से 50 फीसदी की भारी बढ़ोतरी देखी गई है. उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत आठ राज्यों में चीनी की कीमतें 65 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई हैं. त्योहारों के मौसम की शुरुआत में कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी ने घरों के किचन बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है. हालांकि, दूसरी तरफ देखें तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि कीमतों में इस बढ़ोतरी से लोग चीनी का सेवन कम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे विस्तार से जानने के लिए आगे पढ़ें...

डॉक्टरों का कहना है कि चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है. शरीर इसे ग्लूकोज में तोड़ता है, जिससे आपको जरूरी एनर्जी मिलती है. हालांकि, कुछ तरह की चीनी फलों और डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरली पाई जाती है, जबकि दूसरी तरह की चीनी नुकसानदायक चीजों से मिलती है. इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. भले ही चीनी शरीर को ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देती है, लेकिन यह ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ाती है. समय के साथ, इससे डायबिटीज हो सकती है. इसीलिए आजकल बहुत से लोग चीनी खाना पूरी तरह छोड़ रहे हैं.