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भारत में धूम्रपान न करने वाली महिलाओं और युवाओं बढ़ रहा फेफड़ों के कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानिए इसके मुख्य कारण

भारत में धूम्रपान न करने वाली महिलाओं और युवाओं बढ़ रहा फेफड़ों के कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानिए इसके मुख्य कारण ( GETTY IMAGES )

एक्सपर्ट्स का कहना है कि घर के अंदर का एयर पॉल्यूशन ( खासकर भारतीय घरों के अंदर) एक गंभीर और दिखाई न देने वाला खतरा पैदा करता है जो बाहर के पॉल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, घर के अंदर की हवा कभी-कभी बाहर की हवा से दो से पांच गुना ज्यादा प्रदूषित हो सकती है.

हाल के सालों में, दुनिया भर में ऐसे लोगों में (खासकर महिलाओं और युवाओं में) जिन्होंने कभी सिगरेट या तंबाकू को हाथ नहीं लगाया है, फेफड़ों के कैंसर के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है. जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनमें फेफड़ों का कैंसर एक अलग और गंभीर मेडिकल कंडीशन है जो सिगरेट पीने वालों में पाए जाने वाले फेफड़ों के कैंसर से बायोलॉजिकल और जेनेटिकली, दोनों तरह से बिल्कुल अलग होती है.भारतीय घरों में घर के अंदर का एयर पॉल्यूशन इस ट्रेंड का एक मुख्य, लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कारण बन रहा है, जो महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा असर डाल रहा है.

जब हम फेफड़ों के कैंसर के बारे में सोचते हैं, तो आमतौर पर सबसे पहले धूम्रपान का ख्याल आता है. लोग अक्सर लंग कैंसर को सिर्फ सिगरेट या तंबाकू से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि फेफड़ों के कैंसर के लगभग 15 फीसदी से 20 फीसदी मामले ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी धूम्रपान नहीं किया. इन मरीजों में से लगभग दो-तिहाई (66 फीसदी) महिलाएं होती हैं. इसका मतलब है कि फेफड़ों का कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक ही सीमित नहीं है.

भारत के कई घरों में इन कारणों से फैलता जा रहा कैंसर?

भारत में खाना पकाने के लिए साफ ईंधन (जैसे LPG) को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) जैसी बड़ी पहल के बावजूद, ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में ठोस बायोमास (लकड़ी, गोबर के उपले, फसल के अवशेष) पर निर्भरता अब भी एक चुनौती बनी हुई है. इन ईंधनों को जलाने से बारीक कण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह के कैंसर पैदा करने वाले रसायन निकलते हैं, जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, घरों के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर साल लगभग 29 लाख (2.9 मिलियन) लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है और इसका संबंध फेफड़ों के कैंसर, सांस की पुरानी बीमारियों, दिल की बीमारी और स्ट्रोक से है. फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग 11 फीसदी मौतें ठोस ईंधन और केरोसिन के इस्तेमाल से होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती हैं.

भारत में धूम्रपान न करने वाली महिलाओं और युवाओं बढ़ रहा फेफड़ों के कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानिए इसके मुख्य कारण (GETTY IMAGES)

शहरी घर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं. खराब वेंटिलेशन, दूसरों के धूम्रपान का धुआं (सेकंड-हैंड स्मोक), मच्छर भगाने वाली कॉइल, बहुत ज्यादा अगरबत्ती या धूप, खुशबूदार मोमबत्तियां और तेज आंच पर खाना पकाने से निकलने वाला धुआं घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं. जब बाहर का प्रदूषण खराब वेंटिलेशन वाले घरों में आता है, तो प्रदूषण के संपर्क में आने का खतरा और भी बढ़ जाता है.

जानलेवा होती जा रही है प्रदूषित हवा

पुणे में M.O.C. कैंसर केयर के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रवि वाटेगांवकर का कहना है कि घर का माहौल स्वस्थ रखने का मतलब सिर्फ साफ-सफाई नहीं है. घर के अंदर की हवा को साफ रखना भी जरूरी है. ऐसे फेफड़ों के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है, और घर के अंदर की प्रदूषित हवा इसका एक मुख्य कारण हो सकती है. उनका कहना है कि घर के अंदर मौजूद प्रदूषकों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से कई सालों में फेफड़ों को चुपचाप नुकसान पहुंच सकता है. इस मामले में, घर के अंदर अच्छा वेंटिलेशन पक्का करना, स्मोक-फ्री माहौल बनाए रखना, खाना पकाने के लिए साफ फ्यूल का इस्तेमाल करना, और घर के अंदर बहुत ज्यादा धुएं से बचना, ये सभी इस खतरे को कम करने के आसान लेकिन असरदार तरीके हैं.

भारत में धूम्रपान न करने वाली महिलाओं और युवाओं बढ़ रहा फेफड़ों के कैंसर का खतरा, डॉक्टर से जानिए इसके मुख्य कारण (GETTY IMAGES)

डॉ. रवि वाटेगांवकर का कहना है कि कुछ आसान आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं, जैसे कि...

किचन में हवा का अच्छा आना-जाना सुनिश्चित करना

चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना

घर के अंदर स्मोकिंग से बचना

बंद जगहों पर मच्छर भगाने वाली कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल कम से कम करना

पूरे घर में हवा के अच्छे आवागमन (वेंटिलेशन) का ध्यान रखना

याद रखें, फेफड़ों की सेहत की सुरक्षा सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर दे रहे हैं. इनका पालन करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)