फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी पर न केवल बुजुर्गों को, बल्कि युवाओं और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान देने की है आवश्यकता
अब क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही है, बल्कि युवा वयस्कों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं...
Published : November 18, 2026 at 3:55 PM IST
सांस लेना जीवन के लिए सबसे बुनियादी क्रिया है, लेकिन आज के समय में बढ़ते वायु प्रदूषण, बदलती जीवनशैली और तरह-तरह के संक्रमणों के कारण, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए श्वसन स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन गया है. सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जिनमें से एक है 'क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज' (COPD). COPD फेफड़ों से जुड़ी एक दीर्घकालिक समस्या है, जिसमें वायुमार्ग में रुकावट आने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है.
रूबी हॉल क्लिनिक में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन डॉ. महावीर मोदी का कहना है कि पहले यह समस्या मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब प्रदूषण और धूम्रपान जैसे कारणों की वजह से युवा भी तेजी से सांस संबंधी समस्याओं की चपेट में आ रहे हैं. इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए कि आजकल COPD हर उम्र के लोगों को क्यों प्रभावित कर रहा है, और इसके पीछे क्या कारण हैं...
COPD क्या है और इसके लक्षण क्या हैं?
डॉ. महावीर मोदी के अनुसार, COPD फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ बिगड़ती जाती है. यह हवा के बहाव में रुकावट पैदा करती है, जिससे सांस लेना लगातार मुश्किल होता जाता है. हालांकि धूम्रपान इसका मुख्य कारण है, लेकिन यह बीमारी दूसरों के सिगरेट पीने से निकलने वाले धुएं (सेकंडहैंड स्मोक), औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य की धूल, घर के अंदर के वायु प्रदूषण और कार्यस्थल के खतरों के संपर्क में आने से भी हो सकती है.
छोटे से लक्षण को भी न करें नजरअंदाज
डॉ. महावीर मोदी बताते हैं कि युवा अक्सर शुरुआती लक्षणों (जैसे लगातार खांसी, बहुत अधिक बलगम बनना, सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना और सांस फूलना) को नजरअंदाज कर देते हैं. वे इन्हें मौसमी एलर्जी या सामान्य संक्रमण समझ लेते हैं. इस वजह से बीमारी का पता चलने में देरी हो जाती है और समय पर इलाज नहीं मिल पाता है. इससे स्थिति और भी खराब हो जाती है और ठीक होने की संभावना काफी कम हो जाती है.
गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता
डॉ. महावीर मोदी का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान श्वसन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है. इस दौरान होने वाले शारीरिक और हार्मोनल बदलावों का असर महिला की सांस लेने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है. जिन महिलाओं को पहले से ही सांस संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि अस्थमा या COPD, उन्हें अधिक सावधानीपूर्वक चिकित्सीय निगरानी की आवश्यकता हो सकती है. सांस फूलना, लगातार खांसी आना और सीने में बेचैनी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब, जब ये लक्षण गंभीर हों या समय के साथ और बिगड़ते जाएं. मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समय पर चिकित्सीय सलाह लेना और उचित देखभाल सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है.
इन सावधानियों का जरूर करें पालन
डॉ. महावीर मोदी के मुताबिक, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर भी सांस की बीमारियों का बोझ बढ़ाते हैं. वाहनों से निकलने वाला धुआं, हवा की बिगड़ती गुणवत्ता, घर के अंदर मौजूद प्रदूषक तत्व, शारीरिक रूप से निष्क्रिय जीवनशैली और तंबाकू का सेवन, ये सभी मिलकर फेफड़ों की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं. धूम्रपान से बचना, प्रदूषक तत्वों के संपर्क को कम से कम रखना, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना, संतुलित आहार लेना और समय-समय पर मेडिकल जांच कराते रहना, ये सभी श्वसन स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
डॉक्टर की राय
डॉ. महावीर मोदी का कहना है कि सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए, बेहतर जागरूकता, समय रहते पहचान और सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है. जोखिम कारकों को पहचानने और फेफड़ों के स्वास्थ्य के महत्व को समझने से, लोग बेहतर सांस संबंधी स्वास्थ्य और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की दिशा में सक्रिय कदम उठा सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)