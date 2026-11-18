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फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी पर न केवल बुजुर्गों को, बल्कि युवाओं और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान देने की है आवश्यकता

फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी पर न केवल बुजुर्गों को, बल्कि युवाओं और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान देने की है आवश्यकता ( GETTTY IMAGES )

सांस लेना जीवन के लिए सबसे बुनियादी क्रिया है, लेकिन आज के समय में बढ़ते वायु प्रदूषण, बदलती जीवनशैली और तरह-तरह के संक्रमणों के कारण, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए श्वसन स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन गया है. सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों के पीछे कई मुख्य कारण हैं, जिनमें से एक है 'क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज' (COPD). COPD फेफड़ों से जुड़ी एक दीर्घकालिक समस्या है, जिसमें वायुमार्ग में रुकावट आने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है.

रूबी हॉल क्लिनिक में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन डॉ. महावीर मोदी का कहना है कि पहले यह समस्या मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब प्रदूषण और धूम्रपान जैसे कारणों की वजह से युवा भी तेजी से सांस संबंधी समस्याओं की चपेट में आ रहे हैं. इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए कि आजकल COPD हर उम्र के लोगों को क्यों प्रभावित कर रहा है, और इसके पीछे क्या कारण हैं...