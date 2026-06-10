ETV Bharat / health

कर्नाटक में पुरुषों के बीच यौन संपर्क से जुड़े HIV मामलों में बढ़ोतरी, जानें इस बीमारी के फैलने का कारण

कर्नाटक में पुरुषों के बीच यौन संपर्क (एमएमएस) के परिणामस्वरूप एचआईवी या एड्स के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है...

Rise in HIV cases linked to sexual contact between men in Karnataka; learn the reasons behind the spread of the disease.
कर्नाटक में पुरुषों के बीच यौन संपर्क से जुड़े HIV मामलों में बढ़ोतरी, जानें इस बीमारी के फैलने का कारण (AI AND IANS)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 10, 2026 at 12:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक स्टेट एड्स प्रिवेंशन सोसाइटी (KSAPS) के डेटा के अनुसार, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) में एचआईवी मामलों की संख्या 2023-24 के 166 से बढ़कर 2025-26 में 412 हो गई है. इसके साथ ही राज्य में कुल सक्रिय एचआईवी मरीजों की संख्या 2023-24 में 44,581 थी, जो 2024-25 में 62,664 और 2025-26 में बढ़कर 66,606 हो गई है. पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (MSM) और युवा वयस्कों (18-35 वर्ष) के बीच असुरक्षित यौन संबंधों और एकाधिक यौन भागीदारों के कारण इस वृद्धि को देखा गया है.

इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए, स्वास्थ्य अधिकारियों ने राज्य भर में कई सक्रिय कदम उठाए हैं. कर्नाटक में HIV के बढ़ते मामलों को देखते हुए, हेल्थ अधिकारियों ने कॉलेज कैंपस, हॉस्टल और कॉर्पोरेट ऑफिस में टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए हैं. सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने, वायरस को फैलने से रोकने के लिए कंडोम के रेगुलर और सही इस्तेमाल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और HIV और STI टेस्टिंग की फैसिलिटी देने के लिए पहलें शुरू की गई हैं. स्टूडेंट्स के बीच इस मुद्दे पर चर्चा को बढ़ावा देने और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में 'रेड रिबन क्लब' एक्टिवेट किए गए हैं.

HIV क्या है?
(CDC) सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, HIV (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) एक ऐसा वायरस है जो शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है. इलाज न होने पर, इससे AIDS (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) हो सकता है. अभी इसका कोई असरदार इलाज नहीं है. एक बार HIV होने पर, व्यक्ति को जीवन भर इसके साथ रहना पड़ता है, हालांकि, सही मेडिकल देखभाल से वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है. HIV के साथ जी रहे लोग जो असरदार इलाज करवाते हैं और उसे सही ढंग से अपनाते हैं, वे लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने पार्टनर की सुरक्षा भी कर सकते हैं.

HIV के लक्षण
ज्यादातर लोगों में इन्फेक्शन के 2 से 4 हफ्ते बाद फ्यू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. ये लक्षण कुछ दिनों या कई हफ्तों तक रह सकते हैं. सिर्फ इन लक्षणों का होना यह साबित नहीं करता कि आपको HIV है. दूसरी बीमारियों में भी ऐसे ही लक्षण हो सकते हैं. कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते. HIV है या नहीं, यह जानने का एकमात्र तरीका टेस्ट करवाना है.

टेस्ट कब करवाना जरूरी है?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको बुखार और ठंड लगना, बहुत ज़्यादा थकान, लिम्फ नोड्स में सूजन (खासकर गर्दन में), रैश, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, गले में खराश, या मुंह या प्राइवेट पार्ट्स पर छाले हों, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और टेस्ट करवाना चाहिए. ये लक्षण एक्यूट स्टेज में दिखते हैं, यह स्टेज इंफेक्शन के संपर्क में आने के 2 से 4 हफ्ते बाद होता है और कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकता है.

समय पर इलाज जरूरी
अगर इलाज न किया जाए, तो वायरस इम्यून सिस्टम को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है, और आखिर में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) बन जाता है. आम लक्षणों में तेज़ी से, बिना किसी वजह के वजन कम होना, लंबे समय तक दस्त, लगातार बुखार या रात में बहुत ज्यादा पसीना आना, बगल, कमर या गर्दन में लिम्फ नोड्स में सूजन, बहुत ज्यादा, बिना किसी वजह के थकान, निमोनिया या पुरानी, ​​गहरी खांसी, और ओरल थ्रश (जीभ पर या मुंह के अंदर एक मोटी, सफेद परत) शामिल हैं. ये लक्षण क्रोनिक स्टेज में दिखते हैं. इस फेज के दौरान, वायरस बहुत कम लेवल पर अपनी संख्या बढ़ाता रहता है. कई लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते या वे बीमार महसूस नहीं करते. इलाज के बिना, यह स्टेज एक दशक या उससे ज्यादा समय तक रह सकता है.

यह कैसे फैलता है
ज्यादातर लोगों को HIV एनल या वजाइनल सेक्स से, या सुई, सिरिंज, या दूसरे ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट शेयर करने से होता है. HIV सिर्फ कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स से ही फैल सकता है. इन फ्लूइड्स में शामिल हैं...

  • ब्लड
  • सीमेन (सीमेन)
  • प्री-सीमिनल फ्लूइड (प्री-कम)
  • रेक्टल फ्लूइड, और
  • वजाइनल फ्लूइड

HIV फैलने के लिए, इन फ्लूइड्स का म्यूकस मेम्ब्रेन या डैमेज टिशू के कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, या उन्हें सीधे ब्लडस्ट्रीम में (सुई या सिरिंज से) इंजेक्ट किया जाना चाहिए. किसी व्यक्ति का वायरल लोड, दूसरे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल करने से उसे HIV होने या फैलाने का चांस बढ़ सकता है. लेकिन HIV को फैलने से रोकने में मदद करने के असरदार तरीके हैं.

बचाव के तरीके

आज, HIV से बचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तरीके मौजूद हैं. इन बचाव के तरीकों में शामिल हैं...

हर बार सेक्स करते समय सही तरीके से कंडोम का इस्तेमाल करना

सुई, सिरिंज या ड्रग इंजेक्शन का कोई दूसरा सामान कभी शेयर न करें

PrEP (प्री-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस) और PEP (पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस) का इस्तेमाल करना

अगर आपको HIV है, तो दूसरों में HIV फैलने से रोकने के कई तरीके हैं, जिनमें HIV का इलाज कराकर वायरल लोड को 'अनडिटेक्टेबल' (जांच में न आने लायक) स्तर पर लाना और बनाए रखना शामिल है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

INCREASE HIV CASE IN KARNATAKA
KARNATAKA SAME SEX UNSAFE
HIV CASES AMONG GAYS
पुरुषों के बीच यौन संपर्क
HIGHEST HIV CASES IN KARNATAKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.