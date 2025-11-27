ETV Bharat / health

आयुर्वेद में चावल को माना गया है औषधि, कई बीमारियों में दे सकता है आराम, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने का तरीका

मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि आयुर्वेद में चावल को औषधि माना गया है, इसे खाने से कई समस्याओं से राहत मिलती है, जानें कैसे...

Rice is considered a medicine in Ayurveda, it can provide relief from many ailments.
आयुर्वेद में चावल को माना गया है औषधि, कई बीमारियों में दे सकता है आराम, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने का तरीका (GETTY IMAGES AND FREEPIK)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 27, 2025 at 1:03 PM IST

चावल सदियों से भारतीय खाने का हिस्सा रहा है. चावल सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देश खाते हैं. हम जानते हैं कि चावल में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. भारत में साउथ इंडियन लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं. वे रोजाना चावल को अलग-अलग तरह से खाने में इस्तेमाल करते हैं. कई अध्ययन और साइंस डायरेक्ट वेबसाइट बताते हैं कि चावल पोषक तत्वों से भरपूर होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है.

वहीं, न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह कहती हैं कि चावल सिर्फ कार्ब्स नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में चावल असल में एक दवा है. यह सिर्फ आपकी प्लेट या पेट नहीं भरता, यह आपके शरीर को अंदर से ठीक करने में मदद करता है, आयुर्वेद में चावल की 60 से ज्यादा वैरायटी बताई गई हैं, जिनमें से हर एक की अपनी थेराप्यूटिक वैल्यू है. जैसे कि...

षष्ठिका चावल – ताकत बनाने और बहुत ज्यादा कमजोरी से उबरने में मदद करता है.

कोलम चावल – पचने में बहुत आसान, हेल्दी गट के लिए एक बढ़िया और हल्का ऑप्शन.

काला भात (ब्लैक राइस) – नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और एंटी-एजिंग पावरहाउस है.

नवारा चावल – स्किन पिगमेंटेशन को सॉफ्ट, स्मूद और बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है.

लाल चावल – ब्लड डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम और सूजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है.

सही तरीके से और सही मात्रा में खाएं
न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह कहती हैं कि आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि चावल न सिर्फ शरीर को पोषण देता है बल्कि आपकी एनर्जी को भी बैलेंस करता है. वह इस बात पर जोर देती हैं कि चावल के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं और यह शरीर के लिए एक पावर फूड है, बशर्ते इसे सही तरीके से और सही मात्रा में खाया जाए.

चावल खाने के फायदे
श्वेता शाह के अनुसार, चावल में 15 से ज्यादा जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं, जैसे फाइबर, फोलेट, B विटामिन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक. वह अक्सर बिना पॉलिश किए चावल और दाल से बनी खिचड़ी को "पेट ठीक करने वाली" बताती हैं. डायरिया या पेट खराब होने पर, उबले हुए चावल या उसका पानी पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पेट के लिए हल्का होता है. चावल शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, जिससे थकान और कमजोरी दूर होती है।

आयुर्वेद में चावल का महत्व
आयुर्वेद में, चावल को उसके दवा वाले गुणों की वजह से "सबसे अच्छे अनाजों में से एक" माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, चावल में तीन दोषों: वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने की क्षमता होती है, जिनके इम्बैलेंस से बीमारी होती है. चावल की खास किस्में, जैसे कि नवरा, आयुर्वेद में बहुत कीमती हैं और इनका इस्तेमाल न सिर्फ खाने के तौर पर बल्कि दवा के तौर पर भी किया जाता है. आयुर्वेद में माना जाता है कि नवरा चावल हड्डियों के दर्द, कमजोरी और कुछ पुरानी बीमारियों के इलाज में मदद करता है.

इस्तेमाल का तरीका
श्वेता शाह का कहना है कि आयुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि चावल को कैसे पकाया और खाया जाता है. इसे दाल के साथ या खिचड़ी के रूप में खाने से इसके फायदे ज्यादा होते हैं और शरीर को पोषण मिलता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ़ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

