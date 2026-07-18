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दिल की बीमारी का खतरा कम कर सकता है यह छोटा सा फल, जानिए इसे क्या कहते हैं?

हॉथोर्न बेरीज में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने, सूजन कम करने और पाचन में मदद मिल सकती है. हालांकि, ये...

Researchers stated that the hawthorn berry, can reduce the risk of heart disease.
दिल की बीमारी का खतरा कम कर सकता है यह छोटा सा फल, जानिए इसे क्या कहते हैं? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 18, 2026 at 1:37 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 1:53 PM IST

6 Min Read
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हॉथोर्न फल न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बल्कि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे दिल की समस्याओं को ठीक करना, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में मदद करना, गट बैक्टीरिया को बैलेंस करना और ब्लड फैट लेवल को असरदार तरीके से कंट्रोल करना आदि. इस खबर में आज विस्तार से जानिए कि हॉथोर्न बेरी क्या है और यह मानव शरीर को क्या हेल्थ बेनिफिट्स देता है...

हॉथोर्न बेरी क्या है?
हॉथोर्न बेरीज (जिन्हें हिंदी में 'वन-संजली' भी कहते हैं) रोसैसी परिवार के क्रेटेगस जीनस से जुड़ी कांटेदार झाड़ियों और छोटे पेड़ों पर उगती हैं. ये ज्यादातर यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट इलाकों में पाई जाती हैं. पकने पर, ये छोटी बेरीज चमकीले लाल या गहरे रंग की दिखती हैं. असल में, इस छोटी बेरी को पारंपरिक चीनी दवा का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है. ओरिएंटल दवा में, हॉथोर्न फल का इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर (CHF), एरिथमिया, हाई या लो ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है.

हॉथोर्न फल में कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसका स्वाद खट्टा, खुशबूदार और हल्का मीठा होता है. फल का रंग पीले से लेकर गहरे लाल या काले तक हो सकता है. इसके अलावा, हॉथोर्न फल का इस्तेमाल कैंडीड फ्रूट, जेली, जैम और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा किया जाता है. अगर आप अभी डॉक्टर की बताई दवा ले रहे हैं, तो किसी भी संभावित बुरे असर से बचने के लिए हॉथोर्न फल खाने से पहले आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए.

हॉथोर्न के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं?
अपनी रिच और अलग-अलग तरह की न्यूट्रिशनल बनावट की वजह से, हॉथोर्न फल इंसानी शरीर के लिए एक बहुत अच्छा फूड सोर्स माना जाता है. हॉथोर्न बेरीज के कुछ सबसे खास हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह हैं...

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है यह हॉथोर्न फल
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, हॉथोर्न फल पॉलीफेनोल जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का एक रिच सोर्स है. ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है, सूजन कम होती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है. इसके अलावा यह कैंसर के खतरे को रोकने और कम करने में भी मदद करती है. हॉथोर्न फल में अस्थमा, इन्फेक्शन, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को रोकने और कम करने की भी क्षमता शामिल है.

हॉथोर्न में पावरफुल एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं
पुरानी सूजन को कई गंभीर बीमारियों की जड़ माना जाता है, और हॉथोर्न फल पर हुई रिसर्च एक नेचुरल इलाज के तौर पर अच्छी संभावना दिखाती है. हाल ही में जानवरों पर हुई स्टडीज से पता चला है कि हॉथोर्न फल का एक्सट्रैक्ट शरीर में सूजन वाले कंपाउंड के लेवल को काफी कम कर सकता है, जिससे सूजन और अस्थमा के लक्षण कम हो सकते हैं. इन नतीजों के आधार पर, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि हॉथोर्न फल के सप्लीमेंट्स इंसानों के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी फायदे दे सकते हैं. हॉथोर्न फल में बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं (जैसे पॉलीफेनोल और फ्लेवोनॉयड) जो क्रोनिक सूजन को मैनेज करने में असरदार भूमिका निभाते हैं.

हॉथोर्न फल का इस्तेमाल दिल की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हॉथोर्न के फल, पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल दिल की बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक और आधुनिक हर्बल दवाओं में किया जाता है. इसे दिल की सेहत को बेहतर बनाने वाला एक असरदार नेचुरल टॉनिक माना जाता है. यह हल्के से लेकर मध्यम क्रोनिक हार्ट फेलियर के मामलों में दिल की पंपिंग क्षमता को बढ़ाता है. कोरोनरी आर्टरीज को चौड़ा करके, हॉथोर्न दिल की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन के बहाव को बेहतर बनाता है. पारंपरिक चीनी चिकित्सा और रिसर्च के अनुसार, यह ब्लड वेसल्स को आराम देकर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. यह शरीर में 'खराब' कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में मदद करता है. इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स दिल के टिशू को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं.

इस्तेमाल और जरूरी सावधानियां
आमतौर पर इसे चाय, एक्सट्रैक्ट, टिंचर या कैप्सूल के रूप में लिया जाता है. यह धीरे-धीरे असर करने वाली जड़ी-बूटी है और इसके पूरे फायदे दिखने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं. अगर आप पहले से ही दिल की दवाएं (जैसे ब्लड थिनर या ब्लड प्रेशर की दवा) ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे न लें, क्योंकि यह इन दवाओं के असर को प्रभावित कर सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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Last Updated : July 18, 2026 at 1:53 PM IST

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