ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, बिना किसी साइड इफेक्ट के इस तरीके से किया जाएगा इलाज
रिसर्चर्स ने एक एडवांस्ड लाइट-ड्रिवन मल्टीफंक्शनल नैनोबॉट बनाया है जो टारगेटेड ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में मदद कर सकता है, जानिए यह कैसे काम करता है.
Published : August 10, 2026 at 6:05 PM IST
कैंसर के इलाज के भविष्य को बदलने वाली एक बड़ी कामयाबी में, भारतीय शोधकर्ताओं ने लाइट से एक्टिवेट होने वाले मल्टी-फंक्शनल नैनोबॉट विकसित किए हैं. मतलब, भारतीय वैज्ञानिकों ने लाइट-एक्टिवेटेड मल्टीफंक्शनल नैनोबॉट्स बनाए हैं. ये नैनोबॉट्स हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बहुत सटीकता से टारगेट कर सकते हैं, जो कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी कदम है. यह नई तकनीक पारंपरिक कीमोथेरेपी का एक ज्यादा असरदार विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि यह इलाज की सटीकता को बेहतर बनाते हुए स्वस्थ टिश्यू को होने वाले नुकसान को कम करती है.
यह रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (INST), मोहाली के साइंटिस्ट्स ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC), मुंबई के साथ मिलकर की है और इसे ACS एप्लाइड मैटेरियल्स एंड इंटरफेसेस जर्नल में पब्लिश किया गया है.
ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के मुख्य कारणों में से एक है. हालांकि कीमोथेरेपी ने लाखों जानें बचाई हैं, लेकिन यह अक्सर कैंसर वाली सेल्स के साथ-साथ हेल्दी सेल्स पर भी असर डालती है, जिससे गंभीर साइड इफेक्ट्स, ड्रग रेजिस्टेंस और सीमित असर जैसी समस्याएं होती हैं. ज्यादातर मौजूदा नैनोमेडिसिन ट्यूमर के अंदर पैसिव जमाव पर निर्भर करती हैं, जिससे गहरे कैंसर सेल्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. नए डेवलप किए गए नैनोबॉट्स का मकसद एक्टिव, बाहर से कंट्रोल होने वाली मूवमेंट के जरिए इन कमियों को दूर करना है.
नैनोबॉट कैसे काम करते हैं
रिसर्च टीम ने अपकन्वर्जन नैनोपार्टिकल (UCNP)-बेस्ड नैनोबॉट बनाए जो नियर-इंफ्रारेड (NIR) लाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं. अल्ट्रावॉयलेट या विजिबल लाइट के उलट, NIR लाइट शरीर के टिशू में गहराई तक जाती है और नुकसान का खतरा कम होता है.
- 980 nm NIR लेजर के संपर्क में आने पर, नैनोबॉट...
- लाइट-गाइडेड मूवमेंट (फोटोटैक्सिस) के जरिए लेजर सोर्स की ओर बढ़ते हैं
- कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए गर्मी पैदा करते हैं
- रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज (ROS) बनाते हैं जो ट्यूमर सेल्स पर हमला करते हैं
- फोलिक एसिड-कोटेड सतहों का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं जो फोलेट रिसेप्टर्स को पहचानते हैं
- यह कॉम्बिनेशन आस-पास के हेल्दी टिशू को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट को मुमकिन बनाता है.
सफल लैबोरेटरी और एनिमल ट्रायल्स
रिसर्चर्स ने सेलुलर मॉडल्स और ब्रेस्ट ट्यूमर वाले चूहों, दोनों में नैनोबॉट का असर दिखाया. कंबाइंड फोटोथर्मल और फोटोडायनामिक थेरेपी ने अकेले किसी भी ट्रीटमेंट की तुलना में ट्यूमर को रोकने में काफी बेहतर प्रदर्शन किया. इस प्रोजेक्ट को INST मोहाली के डॉ. जीवन ज्योति पांडा ने BARC मुंबई के डॉ. संतोष के. गुप्ता के साथ मिलकर लीड किया. स्टडी के पहले लेखक स्वप्निल श्रीवास्तव ने रिसर्चर अन्नू बलहारा, पंकज खर्रा और ज्योति यादव के साथ मिलकर नैनोबॉट प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई.
ब्रेस्ट कैंसर
ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है, और अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए, तो यह बहुत गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, जिन लड़कियों को कम उम्र में पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. हालांकि, अगर इसका जल्दी पता चल जाए, तो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों से इसका इलाज किया जा सकता है.
2022 में, ब्रेस्ट कैंसर के 2.3 मिलियन नए मामले सामने आए, और इस बीमारी ने लगभग 670,000 लोगों की जान ले ली. हालांकि, ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाकर इसे ठीक किया जा सकता है; इसलिए, रेगुलर ब्रेस्ट जांच बहुत जरूरी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर वाले ज्यादातर लोगों को शुरुआती स्टेज में लक्षण महसूस नहीं होते हैं, इसलिए जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है. ब्रेस्ट कैंसर हमेशा साफ दिखने वाली गांठ से शुरू नहीं होता, इसलिए, महिलाओं को अपने ब्रेस्ट में छोटे-मोटे बदलावों या छोटी गांठों पर भी ध्यान देना चाहिए. यह याद रखना जरूरी है कि ब्रेस्ट की हर गांठ कैंसर वाली नहीं होती.
सोर्स- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2295121®=3&lang=1
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)