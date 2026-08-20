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अब आसानी से छूटेगी स्मोकिंग, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज ने बनाई हर्बल बीड़ी, ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन और फ्री इलाज

तंबाकू की जगह हर्बल बीड़ी में तेंदु के पत्ते के अंदर शलकी, लाक्षा और मधुयेष्ठी जैसी 15 आयुर्वेदिक दवाएं हैं, सचिन कुमार की खास रिपोर्ट

Rishikul Ayurveda College Haridwar
धूमपान दंडिका दिखाते प्रोफेसर और शोधार्थी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2026 at 12:52 PM IST

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हरिद्वार: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग विभिन्न रूपों में धूम्रपान या तंबाकू की लत से जुड़े हैं. इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में धूम्रपान करने वाले वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है. धूम्रपान से लोग कैंसर समेत अनेक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की एक रिसर्च धूम्रपान छुड़ाने में मददगार साबित हो रही है.

स्मोकिंग की लत छुड़ाने के लिए नई पहल: दुनिया में नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है. आज दुनिया में नशे के दुष्प्रभाव से लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो रही हैं. इसीलिए धूम्रपान की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के अंगदतंत्र विभाग ने एक नई पहल की है. उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, आयुर्वेदाचार्यों और शोधार्थियों ने निकोटीन मुक्त औषधीय धूम्रपान दंडिका यानी हर्बल बीड़ी तैयार की है. चिकित्सकों के अनुसार इसका उद्देश्य धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक तलब को कम करते हुए धीरे धीरे तंबाकू और निकोटीन से दूरी बनाने में मदद करना है. खास बात यह है कि धूम्रपान छोड़ने के लिए यहां के डॉक्टर बीड़ी, सिगरेट छोड़ने की बजाय धूमपान ही करा रहे हैं.

Rishikul Ayurveda College Haridwar
ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज की रिसर्च की काफी चर्चा है (ETV Bharat)

ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज ने तैयारी की हर्बल बीड़ी: ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के अंगदतंत्र विभाग के विशेषज्ञों ने प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों जैसे चरक, सुश्रुत और वागभट्ट के बताए गए आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर इस हर्बल बीड़ी को तैयार किया है. इसमें तंबाकू और निकोटीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. आर्युवेद में इसे धूमपान विधि कहा जाता है. तंबाकू की जगह हर्बल बीड़ी में तेंदु के पत्ते के अंदर शलकी, लाक्षा और मधुयेष्ठी जैसी 15 आयुर्वेदिक दवाएं भरी गईं हैं.

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ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के शोधार्थियों ने धूम्रपान छुड़ाने के लिए हर्बल स्टिग तैयार की है (ETV Bharat)

क्या है धूमपान दंडिका: ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में अंगदतंत्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. भावना मित्तल ने बताया कि-

धूम्रपान छोड़ना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक औषधियों से यह धूमपान दंडिका यानी हर्बल स्मोकिंग स्टिक तैयार की गई है. इसमें तंबाकू की जगह आयुर्वेदिक दवाएं भरी गई हैं. इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय निगरानी में कराया जा रहा है.
-डॉ भावना मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज, हरिद्वार-

छूट जाएगी बीड़ी-सिगरेट: डॉ भावना ने बताया कि मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. पारंपरिक धूम्रपान की आदत में धुएं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में हर्बल दंडिका के माध्यम से व्यक्ति की धूम्रपान की आदत को धीरे-धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

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अब स्मोकिंग छोड़ना आसान होगा (ETV Bharat)

शोधार्थी ने क्या कहा: वहीं शोधार्थी डॉ. प्रगति नेगी ने बताया कि-

शमन धूमपान पर हमारे द्वारा रिसर्च की जा रही है. इसमें हमें कॉलेज प्रशासन का सहयोग मिल रहा है. हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने शमन धूमपान और आयुर्वेद धूमपान के बारे में बताया है. इस प्रयोग को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इसे सेंट्रल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कराया गया है.
-डॉ प्रगति नेगी, शोधार्थी-

हर्बल स्मोक स्टिक के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक: डॉ प्रगति ने बताया कि कॉलेज की ओपीडी में पिछले एक महीने से धूम्रपान छोड़ने के इच्छुक लोगों को चिकित्सकों की निगरानी में हर्बल स्मोक स्टिक यानी हर्बल बीड़ी का पान कराया जा रहा है. शुरुआती परिणाम उत्साहजनक मिले हैं. शोध को आगे भी जारी रखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं. 15 लोगों ने स्मोकिंग की लत छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. लोगों से अपील है कि कोई भी आकर हमारे यहां रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और पूरा इलाज निःशुल्क है. उनका प्रयास है कि लोग अधिक से अधिक इसका लाभ लें और स्मोकिंग की लत को छोड़ें.

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शमन धूमपान से बीड़ी-सिगरेट की लत छूटेगी (ETV Bharat)

हर्बल बीड़ी के इस्तेमाल से मिल रहा लाभ: वहीं जानकारी मिलने पर स्मोकिंग करने वाले लोग ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंच रहे हैं और चिकित्सकों की देखरेख में आयुर्वेदिक विधि से इलाज करा रहे हैं. स्थानीय निवासी रामकुमार ने बताया कि-

मैं 40 सालों से धूम्रपान की आदत से परेशान था. हर्बल बीड़ी के इस्तेमाल के बाद मुझे धूम्रपान की इच्छा में कमी महसूस हुई है. अब उम्मीद है कि धीरे-धीरे तंबाकू की लत से पूरी तरह छुटकारा पा सकेंगे.
-रामकुमार, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज आए शख्स-

रामकुमार ने बताया कि उन्होंने धूम्रपान छोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. हर्बल दंडिका के इस्तेमाल से उन्हें तंबाकू से दूरी बनाने में मदद मिल रही है. उनका कहना है कि यदि यह प्रयोग इसी तरह प्रभावी रहा, तो धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है.

आयुर्वेद का ज्ञान, हर्बल दंडिका बनाने में आ रहा काम: आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार धूम्रपान की लत से मुक्ति के लिए आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक शोध को साथ लेकर काम किया जा रहा है. चिकित्सकों का कहना है कि हर्बल दंडिका का इस्तेमाल भी विशेषज्ञों की सलाह और निगरानी में ही किया जाना चाहिए. शुरुआती परिणामों के आधार पर इस प्रयोग को आगे विस्तृत स्तर पर अध्ययन किए जाने की संभावना है.

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डॉ प्रगति नेगी, शोधार्थी, ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार (ETV Bharat)

ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन: ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ओपीडी भी चलती है. यहां लोगों को निशुल्क आयुर्वेद इलाज उपलब्ध कराया जाता है. धूम्रपान की लत छोड़ने के लिए सबसे पहले यहां काउंटर पर आकर दस रुपए की सरकारी फीस देकर पर्ची बनवानी पड़ेगी. उसके बाद चिकित्सक उस व्यक्ति की काउंसलिंग करेंगे. काउंसलिंग में आयु, धूम्रपान का समय, ब्रीथ टेस्ट, वजन, शुगर, बीपी और थायरॉयड जैसी बीमारियों की जानकारी जुटाई जाती है. सब कुछ परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ही व्यक्ति को हर्बल बीड़ी देंगे. व्यक्ति को हर्बल बीड़ी पीने के बारे में भी सभी जानकारियां दी जाती हैं. उसके बाद स्मोकिंग छोड़ने तक डॉक्टरों की देखरेख में ही सारी प्रक्रियाएं होती हैं.
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