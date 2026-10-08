कार्डियक अरेस्ट से मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का निधन, जानें ऐसी स्थिति में कैसे बचाई जा सकती है किसी की जान?
हार्ट अटैक के बाद या उससे ठीक होने के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. हार्ट अटैक से अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़...
Published : October 8, 2026 at 12:21 PM IST
NANA PATEKAR PASSES AWAY: मशहूर एक्टर और पद्म श्री से सम्मानित नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शोक में है. उनके लाखों फैंस के लिए यह यकीन करना मुश्किल है कि उनका पसंदीदा एक्टर अब उनके बीच नहीं रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोवा में उनके घर पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि नाना की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें किसी की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसे में, आइए समझते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और यह हार्ट अटैक से कैसे अलग है...
कार्डियक अरेस्ट क्या है
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हर्षल इंगले का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, जिससे शरीर के अंगों तक खून का बहाव रुक जाता है. यह आमतौर पर तब होता है जब दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गड़बड़ी के कारण दिल की धड़कन अनियमित (अरिदमिया) हो जाती है. दिल दिमाग, फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों तक खून पंप करने में असमर्थ हो जाता है. नतीजतन, व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसकी नब्ज रुक जाती है. कुछ ही मिनटों में मदद न मिलने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है. यह हमेशा जानलेवा इमरजेंसी होती है.
कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर
डॉ. हर्षल इंगले के मुताबिक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग-अलग मेडिकल स्थितियां हैं. दोनों में मुख्य अंतर यह है कि हार्ट अटैक खून के बहाव से जुड़ी समस्या है, जबकि कार्डियक अरेस्ट दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी है. हालांकि, हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान दिल की मांसपेशियों को ऑक्सीजन न मिलने से दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाधित हो सकता है.
कार्डियक अरेस्ट होने पर क्या करें
डॉ. हर्षल इंगले कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अचानक गिरकर बेहोश हो जाए, तो सबसे पहले आस-पास किसी खतरे की जांच करें, यानी, यह पक्का करें कि आप और मरीज दोनों सुरक्षित जगह पर हों. फिर, उनके कंधे थपथपाएं और पूछें, क्या आप ठीक हैं? अगर कोई जवाब न मिले और वे सामान्य रूप से सांस न ले रहे हों, तो तुरंत 112 या 108 पर कॉल करें. अगर AED उपलब्ध हो, तो किसी से उसे लाने के लिए कहें. एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना CPR शुरू करें. AED आने पर उसे चालू करें और उसके वॉइस प्रॉम्प्ट (निर्देशों) का पालन करें. मदद आने या व्यक्ति के होश में आने तक CPR जारी रखें, और अगर हो सके, तो हर दो मिनट में CPR करने वाले व्यक्ति को बदलें.
CPR बहुत जरूरी है क्योंकि खून का बहाव रुकने के तीन से पांच मिनट के भीतर दिमाग को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है. CPR डिफिब्रिलेशन या मेडिकल देखभाल मिलने तक दिमाग और जरूरी अंगों तक मैन्युअल रूप से खून पहुंचाता है. आस-पास मौजूद व्यक्ति द्वारा तुरंत CPR देने से बचने की संभावना दोगुनी या तिगुनी हो सकती है, और चूंकि एम्बुलेंस आने में समय लग सकता है, इसलिए आस-पास मौजूद व्यक्ति बचने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है.
CPR देने की प्रक्रिया इस प्रकार है...
डॉ. हर्षल इंगले का कहना है कि किसी वयस्क को CPR देने के लिए, उसे एक मजबूत और समतल सतह पर लिटा दें. एक हाथ की हथेली का निचला हिस्सा छाती के बीच में रखें और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखें. अपनी बाहों को सीधा रखें और अपने कंधों को सीधे हाथों के ऊपर रखें. जोर से और तेजी से दबाएं, हर मिनट 100 से 120 बार दबाते हुए छाती को 5 से 6 cm तक नीचे दबाएं और हर बार दबाने के बाद छाती को पूरी तरह से अपनी सामान्य स्थिति में वापस आने दें. जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्हें सिर्फ हाथों से CPR (hands-only CPR) करना चाहिए. ट्रेनिंग पाए हुए लोग हर 30 बार दबाने के बाद दो बार 'रेस्क्यू ब्रीथ' (मुंह से सांस देना) दे सकते हैं.
चेतावनी के संकेत पहले ही दिख जाते हैं
चेतावनी के संकेत घंटों, दिनों या हफ्तों पहले भी दिख सकते हैं. इनमें सीने में दर्द या दबाव, सांस लेने में तकलीफ, तेजी से दिल धड़कना, चक्कर आना या बेहोश होना, बहुत ज्यादा थकान, जी मिचलाना, ठंडे पसीने आना और बाहों, जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द फैलना शामिल हैं. जिन लोगों को दिल की बीमारी है, परिवार में अचानक कार्डियक डेथ (दिल की धड़कन रुकने से मौत) का इतिहास रहा है, या जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की धड़कन की गड़बड़ी जैसी समस्याएं हैं, साथ ही जो लोग धूम्रपान करते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा होता है और उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)