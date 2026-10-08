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कार्डियक अरेस्ट से मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का निधन, जानें ऐसी स्थिति में कैसे बचाई जा सकती है किसी की जान?

कार्डियक अरेस्ट से मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का निधन ( GETTY IMAGES AND ANI )

NANA PATEKAR PASSES AWAY: मशहूर एक्टर और पद्म श्री से सम्मानित नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शोक में है. उनके लाखों फैंस के लिए यह यकीन करना मुश्किल है कि उनका पसंदीदा एक्टर अब उनके बीच नहीं रहा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोवा में उनके घर पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि नाना की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें किसी की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसे में, आइए समझते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या है और यह हार्ट अटैक से कैसे अलग है...

कार्डियक अरेस्ट क्या है

पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हर्षल इंगले का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, जिससे शरीर के अंगों तक खून का बहाव रुक जाता है. यह आमतौर पर तब होता है जब दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गड़बड़ी के कारण दिल की धड़कन अनियमित (अरिदमिया) हो जाती है. दिल दिमाग, फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों तक खून पंप करने में असमर्थ हो जाता है. नतीजतन, व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसकी नब्ज रुक जाती है. कुछ ही मिनटों में मदद न मिलने पर व्यक्ति की मौत हो सकती है. यह हमेशा जानलेवा इमरजेंसी होती है.