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पुरुषों में बार-बार UTI होना नहीं है नॉर्मल, इन अंदरूनी समस्याओं का हो सकता है संकेत

पुरुषों में बार-बार UTI होना नहीं है नॉर्मल, इन अंदरूनी समस्याओं का हो सकता है संकेत ( GETTY IMAGES )

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) को अक्सर एक हेल्थ प्रॉब्लम माना जाता है जो ज्यादातर महिलाओं को होती है. लेकिन, पुरुषों को भी UTI हो सकता है, हालांकि यह उनमें कम आम है, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि पुरुषों का यूरिनरी ट्रैक्ट लंबा होता है. पुरुषों में, लगभग हर UTI को मेडिकली जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा होता है. इसलिए, बार-बार होने वाले इन्फेक्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पुरुषों में UTI होने के कारण