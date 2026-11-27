पुरुषों में बार-बार UTI होना नहीं है नॉर्मल, इन अंदरूनी समस्याओं का हो सकता है संकेत
पुरुषों को आमतौर पर UTI कम होते हैं क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट लंबा होता है. लेकिन, जब इन्फेक्शन बार-बार होता है, तो रुकावट के कारण...
Published : November 27, 2026 at 1:39 PM IST
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) को अक्सर एक हेल्थ प्रॉब्लम माना जाता है जो ज्यादातर महिलाओं को होती है. लेकिन, पुरुषों को भी UTI हो सकता है, हालांकि यह उनमें कम आम है, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि पुरुषों का यूरिनरी ट्रैक्ट लंबा होता है. पुरुषों में, लगभग हर UTI को मेडिकली जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा होता है. इसलिए, बार-बार होने वाले इन्फेक्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
पुरुषों में UTI होने के कारण
- मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉ. सोनी मेहता का कहना है कि एक बार इन्फेक्शन तब हो सकता है जब बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं. हालांकि, पुरुषों में बार-बार होने वाले इन्फेक्शन कभी-कभी किसी अंदरूनी यूरोलॉजिकल कंडीशन का संकेत हो सकते हैं, खासकर प्रोस्टेट या ब्लैडर से जुड़ी कंडीशन. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरुषों में बार-बार होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) अक्सर यूरिन के फ्लो में रुकावट या ब्लैडर को पूरी तरह खाली न कर पाने का संकेत देते हैं.
- जैसे-जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे-धीरे साइज में बढ़ सकती है और यूरिनरी ट्रैक्ट पर दबाव डाल सकती है, जिससे ब्लैडर को पूरी तरह खाली करना मुश्किल हो जाता है. जब यूरिन करने के बाद यूरिन ब्लैडर में रह जाता है, तो यह ऐसा माहौल बनाता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है और बार-बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है.
- प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन, इसका एक और संभावित कारण हो सकता है. बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के कारण बार-बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है. इसके लक्षणों में पेशाब करते समय जलन, पेल्विक क्षेत्र में बेचैनी, बार-बार पेशाब आना और कभी-कभी बुखार आना शामिल हैं. कुछ मामलों में, बैक्टीरिया प्रोस्टेट के अंदर ही बने रह सकते हैं, जिसकी वजह से इलाज के बावजूद बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है.
- बार-बार होने वाले UTI के अन्य कारणों में किडनी या मूत्राशय की पथरी, मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह (डायबिटीज), और ऐसी स्थितियां शामिल हैं जो मूत्राशय के काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं. ब्लड शुगर लेवल ठीक से नियंत्रित न होने पर भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है.
पुरुषों में UTI के लक्षण
पुरुषों को पेशाब करते समय लगातार जलन, बार-बार पेशाब करने की इच्छा, पेट के निचले हिस्से में तकलीफ, धुंधला या बदबूदार पेशाब और पेशाब करने में मुश्किल जैसे लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए. बुखार, ठंड लगना, पीठ दर्द या उल्टी के साथ यूरिन से जुड़े लक्षण ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है.
बार-बार होने वाले UTI को आमतौर पर छह महीने के भीतर दो या उससे अधिक बार, या एक साल के भीतर तीन या उससे अधिक बार होने वाले संक्रमण के रूप में परिभाषित किया जाता है. लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर, जांच प्रक्रिया में रूटीन यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड और प्रोस्टेट स्वास्थ्य का आकलन शामिल हो सकता है.
इलाज क्या है?
इलाज असल वजह पर निर्भर करता है और इसमें सही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, बढ़े हुए प्रोस्टेट का मैनेजमेंट, या यूरिनरी स्टोन का इलाज शामिल हो सकता है. इन्फेक्शन का सोर्स पता किए बिना बार-बार एंटीबायोटिक्स लेने से सही इलाज में देरी हो सकती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन सकता है.
इसलिए, जिन पुरुषों को बार-बार UTI होता है, उन्हें हर बार एक अलग इन्फेक्शन मानने के बजाय यूरोलॉजिकल जांच करवानी चाहिए, आगे के इन्फेक्शन को रोकने और लंबे समय तक यूरिनरी हेल्थ को बचाने के लिए असल वजह का पता लगाना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)