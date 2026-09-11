ETV Bharat / health

इनफर्टिलिटी का इलाज कराने गया था युवक, शरीर में निकला गर्भाशय और महिलाओं के अन्य प्रजनन अंग, डॉक्टरों के भी उड़ गए होश

इनफर्टिलिटी का इलाज कराने गया था युवक, शरीर में निकला गर्भाशय और महिलाओं के अन्य प्रजनन अंग, डॉक्टरों के भी उड़ गए होश ( GETTY IMAGES )