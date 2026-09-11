इनफर्टिलिटी का इलाज कराने गया था युवक, शरीर में निकला गर्भाशय और महिलाओं के अन्य प्रजनन अंग, डॉक्टरों के भी उड़ गए होश
एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक के शरीर में गर्भाशय और महिलाओं के प्रजनन अंग पाए गए, जानिए यह स्थिति...
Published : September 11, 2026 at 5:43 PM IST
दिल्ली के एक अस्पताल में इनफर्टिलिटी (बांझपन) की जांच करवा रहे 26 साल के एक व्यक्ति में एक दुर्लभ रिप्रोडक्टिव कंडीशन का पता चला, जिसमें उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से विकसित गर्भाशय (uterus) और महिलाओं के अन्य रिप्रोडक्टिव अंग मौजूद थे. यह अजीब मामला तब सामने आया जब डॉक्टरों ने उस व्यक्ति की इनफर्टिलिटी की जांच की और पाया कि उसके दोनों टेस्टिस (अंडकोष) स्क्रोटम (अंडकोष की थैली) के बजाय पेट के अंदर थे. खास बात यह है कि इन सब के बावजूद मरीज में नॉर्मल मेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप थे.
मरीज का इलाज करने वाले राजौरी गार्डन के RG हॉस्पिटल्स के चीफ यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुशील खरबंदा के अनुसार, उस व्यक्ति में इस अजीब स्थिति का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं था. डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि वह इनफर्टिलिटी की समस्या लेकर मेरे पास आया था. वैसे वह पूरी तरह एक्टिव था. उसमें पुरुषों वाले सभी लक्षण मौजूद थे.
लेकिन, जांच में पता चला कि स्क्रोटम में टेस्टिकल्स नहीं थे. सीमेन एनालिसिस से एजोस्पर्मिया का पता चला, जिसका मतलब है कि सीमेन में कोई स्पर्म नहीं मिला. डॉ. खरबंदा ने कहा कि जांच करने पर दोनों अंडकोष गायब पाए गए थे. वीर्य विश्लेषण का परिणाम 'निल' (शून्य) था, जो जो एजोस्पर्मिया की ओर इशारा करता था. आगे की जांच में क्रोमोसोमल एनालिसिस, हार्मोन टेस्टिंग और इमेजिंग शामिल थे. आनुवंशिक परीक्षण से 46,XY पुरुष गुणसूत्र पैटर्न का पता चला. हालांकि, अल्ट्रासाउंड और MRI स्कैन से एक अप्रत्याशित बात सामने आई: पेल्विस (pelvis) के अंदर पूरी तरह से विकसित गर्भाशय मौजूद था. डॉ. खरबंदा ने बताया कि हालांकि मरीज क्रोमोसोम के हिसाब से सामान्य (XY पुरुष) था, लेकिन आगे की जांचों (जिनमें अल्ट्रासाउंड और MRI शामिल थे) के नतीजे चौंकाने वाले थे. अंदर पूरी तरह से बना हुआ गर्भाशय था. स्कैन में दोनों अंडकोष शरीर के अंदर उस जगह पर पाए गए जहां आमतौर पर अंडाशय होते हैं.
अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अंकित वैष्णव का कहना है कि का कहना है कि यह जन्म से जुड़ी एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशि स्थिति का मामला है, जिसे 'परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम' (PMDS) कहा जाता है. इस स्थिति में, इसमें पुरुष (46,XY) क्रोमोसोम और बाहरी जननांग होने के बावजूद शरीर के भीतर गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब जैसे महिला अंग विकसित होते हैं. यह एंटी-मुलेरियन हार्मोन (AMH) की कमी या उसके काम न करने से होता है.
यह समझना जरूरी है कि प पर्सिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम (PMDS) जैसी दुर्लभ स्थिति में पुरुषों के शरीर के अंदर गर्भाशय (uterus) या फैलोपियन ट्यूब जैसे अंग बाद में नहीं बनते, बल्कि ये जन्म से ही मौजूद होते हैं लेकिन सालों तक पता नहीं चल पाते हैं। PMDS वाले कई लोग बाहर से पूरी तरह से मर्द जैसे दिखते हैं और इसका पता तभी चल पाता है जब उनकी इनफर्टिलिटी, टेस्टिस का नीचे न उतरना, इंग्वाइनल हर्निया, या प्रजनन से जुड़ी दूसरी परेशानियों की जांच की जाती है.
डॉ. अंकित वैष्णव का कहना है कि PMDS एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, जिसके दुनिया भर में केवल कुछ सौ मामले ही सामने आए हैं. यह अक्सर अंडकोष के नीचे न उतरने (undescended testes), फर्टिलिटी में कमी और (अगर इलाज न किया जाए तो) अंडकोष को नुकसान या कैंसर (मैलिग्नेंसी) के बढ़ते जोखिम से जुड़ी होती है. इमेजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग और मिनिमली इनवेसिव सर्जरी में हुई तरक्की ने ऐसे मामलों की पहचान और इलाज में काफी सुधार किया है। यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कभी-कभी इनफर्टिलिटी (बांझपन) किसी छिपी हुई जेनेटिक या डेवलपमेंटल स्थिति का पहला संकेत हो सकती है. इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे पुरुषों को, खासकर उन्हें जिन्हें पहले अंडकोष के नीचे न उतरने की समस्या रही हो, किसी स्पेशलिस्ट से पूरी जांच करवानी चाहिए ताकि किसी भी छिपे हुए कारण का पता चल सके और सही इलाज मिल सके.