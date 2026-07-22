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मॉनसून के दौरान क्यों बढ़ जाती है बीमारियां? जानिए इसके पीछे की असल वजह और उपाय

मॉनसून के दौरान पानी से होने वाली बीमारियों बढ़ जाती हैं. डॉक्टरों से जानिए इसके कारण और बचाव के उपाय. रिपोर्ट- रोहित कुमार सोनी

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मॉनसून के दौरान पानी से होने वाली बीमारियों के कैसे बचें (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 10:36 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही जलजनित बीमारियों के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं. खासकर पीलिया, टाइफाइड समेत अन्य बीमारियां तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चपेट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग आ रहे हैं. ऐसे में मॉनसून सीजन के दौरान, सुरक्षित भोजन के साथ ही शुद्ध पेयजल पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मॉनसून सीजन के दौरान जल जनित बीमारियां तेजी से क्यों पैर पसारती है? इसके पीछे की असल वजह क्या है? खासकर मॉनसून सीजन के दौरान किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है?

उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दस्तक देने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश सिलसिला जारी है. वर्तमान स्थिति यह है कि भारी बारिश के कारण प्रदेश के तमाम जगहों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिस कारण सड़कें काफी अधिक क्षतिग्रस्त हो रही हैं. उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जहां एक ओर मॉनसून हर साल आफत लेकर आता है, तो दूसरी तरफ इस दौरान जलजनित बीमारियों का मामला भी चरम पर रहता है, जिसकी चपेट में हजारों लोग आ जाते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर्स, मॉनसून सीजन के दौरान खाने पीने की चीजों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

मॉनसून के दौरान पानी से होने वाली बीमारियों के कैसे बचें (VIDEO-ETV Bharat)

इन बीमारियों का खतरा: मुख्य रूप से मॉनसून सीजन के दौरान जलजनित बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है. जिसमें हैजा (Cholera), टाइफाइड (Typhoid), डायरिया/पेचिश (Diarrhea/Dysentery) और हेपेटाइटिस-ए (Hepatitis-A) जैसी जलजनित बीमारियां सामान्य रूप से देखी जाती हैं. इन बीमारियों की चपेट में सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग आते हैं. क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफी अधिक कमजोर होती है. लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अस्पतालों में जलजनित बीमारियों से ग्रसित मरीजों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लोग शामिल हैं. इसके अलावा, मॉनसून सीजन के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक संक्रामक बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं.

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मॉनसून में इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत (PHOTO-ETV Bharat)

मॉनसून के दौरान इन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत:

  • नल का पानी इस्तेमाल करने से पहले उसे फिल्टर कर उबालें.
  • बाहर का पानी या अनसेफ खाना न खाएं.
  • खाना खाने से पहले, टॉयलेट के बाद साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं.
  • खाना बनाने से पहले हाथ धोएं.
  • बारिश में भीगने के बाद, भीगे कपड़े तुरंत बदलें, नंगे पैर चलने से बचें.
  • घर और घर के आसपास पानी न जमा होने दें.
  • कच्चा या अधपका मांस/मछली न खाएं.
  • सब्जियां और फल धोकर ही खाएं.
  • साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें.
  • खुले बर्तन में पानी न रखें, ढके हुए कंटेनर में रखें और नियमित रूप से इसको साफ करें.
  • बचे हुए खाने को ठीक तरह से ठंडा करके रखें और लंबे समय तक खुला न छोड़ें.
  • सार्वजनिक अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल न करें.
  • तेज बुखार, लगातार दस्त/उल्टी, गंभीर पेट दर्द, पीले रंग की आंख/त्वचा, सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल चिकित्सीय परामर्श लें.
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हैजा, टाइफाइड, डायरिया बीमारियां बढ़ीं (PHOTO-ETV Bharat)

मॉनसून सीजन के दौरान जलजनित बीमारियों के तेजी से फैलने के असल वजहों के सवाल पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. समीर तिवारी ने कहा कि,

मॉनसून सीजन के समय होने वाला जनजनित रोग, ग्राउंड वाटर की वजह से नहीं होता है. क्योंकि जो बारिश होती है, उस पानी को ग्राउंड तक पहुंचने में एक लंबा समय लगता है. देहरादून में जो सरकारी ट्यूबल है उसकी डेप्थ करीब 200 से 300 फीट तक है. लेकिन जिस पाइपलाइन से घरों में पानी पहुंचाया जाता है, उसकी डेप्थ करीब 2 से 3 फीट तक की होती है. ऐसे में खासकर कर बरसात के दौरान ये पाइप लाइन डैमेज या सीवर लाइन के आसपास होने से प्रभावित हो जाते हैं.
-डॉ. समीर तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया-

डॉ. समीर ने कहा कि, इंदौर में दूषित पानी की वजह से जो मौतें हुई थी, उस दौरान बारिश नहीं हो रही थी. ऐसे में मॉनसून सीजन के दौरान इस बात पर ध्यान देने चाहिए कि वाटर पाइपलाइन कहीं डैमेज तो नहीं है. अगर कोई टैब वाटर पी रहा है और उससे बीमार हो रहा है तो ये समझने की जरूरत है कि इसमें प्रकृति का कोई रोल रही है. बल्कि ह्यूमन का हो रोल है. यही वजह है कि मॉनसून सीजन के बाद जब बरसाती पानी, पाइपलाइन में नहीं जा पाता है, तो जलजनित बीमारियां खत्म हो जाती है. ऐसे में मॉनसून सीजन के दौरान इस बात पर ध्यान देने के कि जरूरत है कि पानी को सिर्फ फिल्टर करके न पिएं बल्कि उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालकर पिएं. क्योंकि पानी को उबालने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे. यही नहीं, बरसात के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए.

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मॉनसन के दौरान पानी को उबालकर पीना शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय (PHOTO-ETV Bharat)

डिस्पेंसरी सचिवालय के जनरल फिजिशियन डॉ. रविंद्र राणा ने कहा कि,

मॉनसून सीजन के दौरान बहुत सारी जलजनित बीमारियां तेजी से फैलती है. जिसमें मुख्य रूप से पीलिया, टाइफाइड, हैजा, फूड पॉइजनिंग के साथ ही पेट में इन्फेक्शन समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं. जिससे बचने का तरीका है कि जो भी पानी पिएं वो फिल्टर करके और उबालकर पिएं. या फिर आरओ का पानी पिएं. इसके साथ ही अगर घर से कहीं बाहर जाते हैं तो घर से उबला हुआ पानी अपने साथ रखें और वही पानी पिएं. खासकर मॉनसून के दौरान स्ट्रीट फूड खाने और स्ट्रीट वाटर को पीने से बचें. क्योंकि 70 से 80 फीसदी बीमारियां दूषित पानी पीने से ही होती है. क्योंकि दूषित पानी पेट में जाकर इंफेक्शन पैदा करता है.
-डॉ. रविंद्र राणा, जनरल फिजिशियन, देहरादून-

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