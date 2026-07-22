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मॉनसून के दौरान क्यों बढ़ जाती है बीमारियां? जानिए इसके पीछे की असल वजह और उपाय

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही जलजनित बीमारियों के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं. खासकर पीलिया, टाइफाइड समेत अन्य बीमारियां तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चपेट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग आ रहे हैं. ऐसे में मॉनसून सीजन के दौरान, सुरक्षित भोजन के साथ ही शुद्ध पेयजल पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मॉनसून सीजन के दौरान जल जनित बीमारियां तेजी से क्यों पैर पसारती है? इसके पीछे की असल वजह क्या है? खासकर मॉनसून सीजन के दौरान किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है?

उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दस्तक देने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश सिलसिला जारी है. वर्तमान स्थिति यह है कि भारी बारिश के कारण प्रदेश के तमाम जगहों पर आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिस कारण सड़कें काफी अधिक क्षतिग्रस्त हो रही हैं. उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जहां एक ओर मॉनसून हर साल आफत लेकर आता है, तो दूसरी तरफ इस दौरान जलजनित बीमारियों का मामला भी चरम पर रहता है, जिसकी चपेट में हजारों लोग आ जाते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर्स, मॉनसून सीजन के दौरान खाने पीने की चीजों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

मॉनसून के दौरान पानी से होने वाली बीमारियों के कैसे बचें (VIDEO-ETV Bharat)

इन बीमारियों का खतरा: मुख्य रूप से मॉनसून सीजन के दौरान जलजनित बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है. जिसमें हैजा (Cholera), टाइफाइड (Typhoid), डायरिया/पेचिश (Diarrhea/Dysentery) और हेपेटाइटिस-ए (Hepatitis-A) जैसी जलजनित बीमारियां सामान्य रूप से देखी जाती हैं. इन बीमारियों की चपेट में सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग आते हैं. क्योंकि इनकी इम्यूनिटी काफी अधिक कमजोर होती है. लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अस्पतालों में जलजनित बीमारियों से ग्रसित मरीजों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लोग शामिल हैं. इसके अलावा, मॉनसून सीजन के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक संक्रामक बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं.