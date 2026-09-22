ETV Bharat / health

दिल की 8 ऐसी दुर्लभ बीमारियां जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा

जब हम दिल से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर सबसे पहले 'हार्ट अटैक' का ख्याल आता है. हालांकि, दिल कई तरह...

Rare heart diseases: Learn about rare heart diseases that you have likely never heard of.
दिल की 8 ऐसी दुर्लभ बीमारियां जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 22, 2026 at 5:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जब भी दिल की सेहत की बात आती है, तो हार्ट अटैक सबसे पहला और डरावना ख्याल होता है. लेकिन हमारा दिल एक बेहद जटिल और लगातार काम करने वाला अंग है, जो कई अन्य बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है. असल में, दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. यह पूरे शरीर में खून पंप करता है और ब्लडस्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत का एक मुख्य कारण है. जहां ज्यादातर लोग हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं, वहीं दिल से जुड़ी कई और भी स्थितियां हैं जिनके बारे में हमें शायद पता न हो. इन समस्याओं के बारे में बुनियादी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इससे समस्याओं की पहचान करने और समय पर इलाज कराने में मदद मिलती है...

  1. कावासाकी रोग
    कावासाकी रोग दिल की एक दुर्लभ बीमारी है. यह कोरोनरी आर्टरीज (हृदय की धमनियों) में सूजन के कारण होती है. यह ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है. इसके लक्षणों में तेज बुखार, हाथों में सूजन, आंखें लाल होना और त्वचा का छिलना शामिल हैं. इस स्थिति में लिम्फ नोड्स में भी सूजन आ जाती है. इसे म्यूकोक्युटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है.
  2. ST-एलीवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (STEMI)
    यह दिल की बीमारी का एक खास प्रकार है. STEMI में दिल की एक मुख्य धमनी (कोरोनरी आर्टरी) पूरी तरह से बंद हो जाती है. इसे हार्ट अटैक के सबसे आम प्रकारों में से एक माना जाता है. सोमवार को ब्रिटिश कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में पेश की गई एक स्टडी के अनुसार, STEMI का खतरा सोमवार को सबसे ज्यादा होता है.
  3. ट्रांसथायरेटिन एमाइलॉयड कार्डियोमायोपैथी (ATTR-CM)
    यह दिल की एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें दिल में असामान्य प्रोटीन जमा हो जाते हैं. इन प्रोटीनों के कारण दिल का बायां वेंट्रिकल सख्त हो जाता है, जिससे खून पंप करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है. वेंट्रिकल दिल का एक अहम हिस्सा होते हैं. इन प्रोटीनों की वजह से दिल को खून पंप करने में मुश्किल होती है. इसे कार्डियक एमाइलॉयडोसिस या ATTR एमाइलॉयडोसिस के नाम से भी जाना जाता है.
  4. कार्डियक सिंड्रोम X
    कार्डियक सिंड्रोम X दिल की एक दुर्लभ बीमारी है. कार्डियक सिंड्रोम X के मामलों में एंजियोग्राम पर कोरोनरी वेसल (धमनियों) में कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है. इसकी मुख्य पहचान एंजाइना (सीने में) दर्द है. यह समस्या ज्यादातर महिलाओं में मेनोपॉज के समय या उसके बाद होती है.
  5. ताकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी
    एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस के समय हो सकती है. बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करने से भी यह कंडीशन हो सकती है. यह प्रॉब्लम हार्ट के पंपिंग चैंबर को कमजोर कर देती है, जिससे खून पंप करने की उसकी काबिलियत पर असर पड़ता है.
  6. प्रिंजमेटल एनजाइना
    प्रिंजमेटल एनजाइना को 'वेरिएंट एनजाइना' भी कहा जाता है. यह कोरोनरी आर्टरीज (हृदय की धमनियों) में ऐंठन के कारण होता है. यह ठंडे मौसम, तनाव, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने वाली दवाओं, धूम्रपान और कोकीन के इस्तेमाल से शुरू हो सकता है. इसमें दर्द आमतौर पर रात में और सुबह-सुबह ज्यादा होता है.
  7. टॉर्सेडेस डी पॉइंट्स
    टॉर्सेडेस डी पॉइंट्स (Torsades de pointes - TdP) पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (Polymorphic Ventricular Tachycardia - PVT) का ही एक विशिष्ट और गंभीर रूप है. इस स्थिति का मुख्य लक्षण दिल की धड़कन का अनियमित होना है. इस स्थिति में, दिल के निचले चैंबर ऊपरी चैंबर की तुलना में बहुत तेजी से धड़कते हैं. इससे अचानक कार्डियक अरेस्ट (दिल का अचानक रुक जाना या कार्डियक डेथ) का खतरा हो सकता है.
  8. एबस्टीन एनोमली (Ebstein's anomaly)
    एबस्टीन एनोमली दिल के ट्राइकसपिड वाल्व में खराबी के कारण होने वाली एक स्थिति है. ट्राइकसपिड वाल्व दाएं एट्रियम (right atrium) को दाएं वेंट्रिकल (right ventricle) से अलग करता है. ट्राइकसपिड वाल्व भ्रूण के विकास के शुरुआती आठ हफ्तों के दौरान बनता है. इस स्थिति के कारण अतालता (arrhythmias) और अचानक कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

दिल की दुर्लभ बीमारियां
TYPES OF HEART DEFECTS ACHA
INHERITED CARDIAC CONDITIONS
RARE CARDIAC DISEASES
RARE HEART DISEASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.