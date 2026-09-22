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दिल की 8 ऐसी दुर्लभ बीमारियां जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा

जब भी दिल की सेहत की बात आती है, तो हार्ट अटैक सबसे पहला और डरावना ख्याल होता है. लेकिन हमारा दिल एक बेहद जटिल और लगातार काम करने वाला अंग है, जो कई अन्य बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है. असल में, दिल हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. यह पूरे शरीर में खून पंप करता है और ब्लडस्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत का एक मुख्य कारण है. जहां ज्यादातर लोग हार्ट अटैक के बारे में जानते हैं, वहीं दिल से जुड़ी कई और भी स्थितियां हैं जिनके बारे में हमें शायद पता न हो. इन समस्याओं के बारे में बुनियादी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इससे समस्याओं की पहचान करने और समय पर इलाज कराने में मदद मिलती है...