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हैदराबाद: इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया कमाल, गंभीर हार्ट डिजीज से पीड़ित 2 महीने के नवजात की हुई सफल सर्जरी

हैदराबाद के एक अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग की सर्जरी के बाद दो महीने के बच्चे को नया जीवन मिला, डॉक्टरों ने कैसे बचाई जान...

Rare Heart Defect in Two-Month-Old Infant Successfully Treated at KIMS Cuddles, Kondapur
हैदराबाद: इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किया कमाल, गंभीर हार्ट डिजीज से पीड़ित 2 महीने के नवजात की हुई सफल सर्जरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 4, 2026 at 8:05 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद के कोंडापुर KIMS कडल्स के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने जन्मजात दिल की बीमारी से पीड़ित दो महीने के नवजात शिशु की सफलतापूर्वक सर्जरी की और उसे नया जीवन दिया. इस बारे में जानकारी देते हुए, क्लिनिकल डायरेक्टर, नियोनेटोलॉजी और नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) की हेड, और सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉ. अपर्णा सी. ने बताया कि खम्मम जिले का रहने वाला यह बच्चा सांस लेने में दिक्कत और हार्ट फेलियर के लक्षणों के साथ अस्पताल लाया गया था.

हॉस्पिटल में जांच की गई जिसके बाद नवजात के दिल में खराबी का पता चला. पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सुदीप वर्मा के इकोकार्डियोग्राम से ARCAPA (एनोमलस राइट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी) नाम की एक रेयर बीमारी का पता चला. इस बीमारी में, पल्मोनरी आर्टरी से असामान्य राइट कोरोनरी आर्टरी (ARCAPA) एक बहुत ही दुर्लभ जन्मजात दिल की बीमारी है, जिसमें राइट कोरोनरी आर्टरी, एओर्टा के बजाय पल्मोनरी आर्टरी से निकलती है. इससे क्रोनिक मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, जो अक्सर ALCAPA की तुलना में बाद में होता है, या अचानक पाया जाता है. जानलेवा एरिथमिया को रोकने के लिए आमतौर पर सर्जिकल रिपेयर की सलाह दी जाती है.

शुशी की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए, KIMS कडल्स के मेडिकल टीम ने तुरंत ओपन-हार्ट सर्जरी की. प्रोसीजर के दौरान, दाहिनी कोरोनरी आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से सावधानी से अलग किया जाता है और एक खास “हुड” टेक्नीक का इस्तेमाल करके एओर्टा से दोबारा जोड़ा जाता है. इससे दिल में ऑक्सीजन वाले खून का नॉर्मल फ्लो ठीक हो गया. सर्जरी के बाद, बच्चे को खून का थक्का बनने से रोकने के लिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दी गई. बच्चे पर NICU में कड़ी नजर रखी गई और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर जरूरत के हिसाब से उसे वेंटिलेटर सपोर्ट, इनोट्रोप्स और पेरिटोनियल डायलिसिस दिया गया.

डॉ. अपर्णा ने बताया कि इतने छोटे बच्चों की हार्ट सर्जरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लड वेसल का साइज छोटा होता है, फिजिकल कैपेसिटी कम होती है और सर्जरी के दौरान ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी टेम्परेचर बनाए रखना मुश्किल होता है. इन मुश्किलों के बावजूद, सर्जरी सफल रही और बच्चा अब पूरी तरह ठीक हो गया है और उसे NICU से छुट्टी दे दी गई है.

सर्जिकल टीम में सीनियर पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन डॉ. अनिल, कार्डियक एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. नागराजन और डॉ. अपर्णा सी. थे. साथ ही, नियोनेटल केयर टीम में डॉ. विश्वनाथ, डॉ. अमित, डॉ. इशिता और डॉ. राजशेखर थे, जिन्होंने इलाज में अहम भूमिका निभाई. बता दें, ARCAPA एक बहुत ही रेयर जन्मजात हार्ट डिसऑर्डर है, जो लगभग 0.25 फीसदी मामलों में देखा जाता है. गंभीर मामलों में, अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो इससे बच्चे की अचानक मौत हो सकती है.

यह मामला जन्मजात हार्ट डिजीज में जल्दी डायग्नोसिस और समय पर इलाज के महत्व को दिखाता है. डॉ. अपर्णा ने इस बात पर जोर दिया कि एडवांस्ड नियोनेटल हार्ट केयर सुविधाओं की मौजूदगी से, गंभीर रूप से बीमार बच्चों का भी सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है और उन्हें बचाया जा सकता है.

पल्मोनरी आर्टरी से राइट कोरोनरी आर्टरी के असामान्य होने के लक्षण

बच्चों में मुख्य लक्षण

  • चिड़चिड़ापन या चिड़चिड़ापन
  • पसीना आना
  • स्किन का पीला पड़ना
  • खाने में परेशानी
  • आपके बच्चे में हार्ट फेलियर के लक्षण भी हो सकते हैं, इनमें ये शामिल हो सकते हैं:
  • सांस लेने में परेशानी
  • पैरों, टखनों, पैरों या दूसरी जगहों पर सूजन

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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