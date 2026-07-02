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AI टेक्नोलॉजी ने प्रोस्टेट कैंसर की पहचान और इलाज को बना दिया है आसान, यूरो-ऑन्कोलॉजी ने बताया कितना बदल चुका है भविष्य

AI टेक्नोलॉजी ने प्रोस्टेट कैंसर की पहचान और इलाज को बना दिया है आसान ( GETTY IMAGES )