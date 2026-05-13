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प्रतीक यादव को थी फेफड़े की यह गंभीर बीमारी, जानिए क्यों और किसे होता है यह रोग?

प्रतीक यादव को थी फेफड़े की यह गंभीर बीमारी, जानिए क्यों और किसे होता है यह रोग? ( GETTY IMAGES AND ETV BHARAT )

समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया. उन्हें बुधवार को लखनऊ के सिविल अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था. प्रतीक यादव BJP नेता अपर्णा यादव के पति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, परिवार के सदस्य उन्हें सुबह 6:15 बजे अस्पताल लाए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उस समय उनकी पत्नी मौजूद नहीं थीं.

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव काफी समय से फेफड़ों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी Pulmonary embolism (PE) से जूझ रहे थे. उनके फेफड़ों में खून का थक्का जम गया था, जिसका इलाज चल रहा था. सुबह अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद परिवार वाले उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. उनकी मौत की खबर सुनकर कई लोग सदमे में हैं. इस खबर में विस्तार से जानिए कि आखिर Pulmonary embolism (PE) कितनी गंभीर बीमारी है और यह क्यों होती है...

पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है?

प्रतीक यादव का इलाज करने वाली Dr. Ruchita Sharma का कहना है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म (PE) एक जानलेवा कंडीशन है जो फेफड़ों की आर्टरी में खून के थक्के बनने से होती है. यह थक्का आमतौर पर पैर की गहरी नसों में बनता है (जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या DVT कहते हैं) और वहां से टूटकर खून के जरिए फेफड़ों तक जाता है. बहुत कम मामलों में, यह क्लॉट शरीर के किसी दूसरे हिस्से की नस में बनता है. जब शरीर की एक या ज्यादा गहरी नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) कहा जाता है. यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत होती है.

DVT कैसे PE का कारण बनता है?

जब शरीर की एक या एक से ज्यादा गहरी नसों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) के नाम से जाना जाता है. यह एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा स्थिति है जो आमतौर पर पैरों की नसों को प्रभावित करती है. जब यह थक्का टूटकर रक्त प्रवाह के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म (PE) का कारण बनता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है.

PE के लक्षण

मेडलाइन प्लस के अनुसार, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण बहुत अलग-अलग हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके फेफड़े का कितना हिस्सा प्रभावित है, थक्कों का आकार क्या है, और क्या आपको पहले से कोई फेफड़े या दिल की बीमारी है.

आम लक्षणों में शामिल हैं...