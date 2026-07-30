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मानसून के दौरान आलू में निकल आते हैं अंकुर, क्या उन्हें खाना सुरक्षित है? जानें एक्सपर्ट की राय

आलू दुनिया की सबसे लोकप्रिय सब्जfयों में से एक है. ज्यादातर भारतीय घरों में आलू का बड़ी मात्रा में स्टॉक रखा जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल रोजाना होता है और ये जल्दी खराब नहीं होते. हालांकि, मानसून के मौसम में नमी के कारण अक्सर आलू में अंकुर निकल आते हैं. आजकल बहुत से लोग इस आम समस्या का सामना कर रहे हैं. लोगों के घरों में रखे आलू में अंकुर निकलने लगे हैं. ऐसे में, कई लोग सोचते हैं कि क्या उन्हें अंकुरित आलू खाने चाहिए या उन्हें फेंक देना चाहिए. इस खबर में इस सवाल का जवाब जानिए

जानकारों का कहना है कि जिन आलू में एक या दो छोटे अंकुर हों, उन्हें खाया जा सकता है, लेकिन जिनमें बहुत सारे अंकुर हों, बड़े हरे धब्बे हों या जो नरम और सिकुड़े हुए हों, उन्हें फेंक देना ही बेहतर है. ऐसे अंकुरित आलू खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इनमें सोलेनिन और चैकोनिन जैसे जहरीले तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिनसे पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग हो सकती है.

मानसून के दौरान आलू में निकल आते हैं अंकुर, क्या उन्हें खाना सुरक्षित है? जानें एक्सपर्ट की राय (GETTY IMAGES)

खाद्य सुरक्षा केंद्र के अनुसार, अंकुरित होना अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आलू जहरीला हो गया है. हालांकि, यह अक्सर दिखाता है कि आलू के अंदर केमिकल बदलाव हो रहे हैं, और ये केमिकल जहरीले हो सकते हैं. जैसे-जैसे अंकुर बढ़ते हैं, आलू इस नई ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए अपने स्टोर किए गए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है. इस प्रोसेस के दौरान, आलू धीरे-धीरे नमी खो देता है, नरम और झुर्रियों वाला हो जाता है. स्टार्च शुगर में बदलना शुरू हो जाता है, और कुछ नेचुरल डिफेंस कंपाउंड्स (जिन्हें ग्लाइकोएल्कालॉइड्स कहते हैं) का लेवल बढ़ सकता है. ग्लाइकोएल्कालॉइड्स पौधे को कीड़ों, फंगस और दूसरे खतरों से बचाने में मदद करते हैं. आलू में 'सोलेनाइन' और 'चैकोनाइन' नाम के ग्लाइकोआल्कैलॉइड्स होते हैं. इससे सेहत को गंभीर नुकसान पहुत सकते है.

अंकुरित आलू पर कई स्टडीज की गई हैं. अंकुरित आलू खाने से उल्टी, दस्त, जी मिचलाना और पेट दर्द जैसी सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. 2002 में फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अंकुरित आलू खाए, उनमें सोलानिन का लेवल काफी बढ़ गया और उन्हें जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षण महसूस हुए. आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में फार्माकोलॉजी और थेराप्यूटिक्स के प्रोफेसर डॉ. डेनिस जे.आर. मैकऑलिफ इस रिसर्च में शामिल थे.

ज्यादा ग्लाइकोकलॉइड वाले आलू खाने से कुछ ही घंटों में लक्षण दिख सकते हैं.

संभावित लक्षणों में शामिल हैं...