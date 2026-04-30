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खराब पेट की सेहत से बढ़ जाता है डायबिटीज का खतरा, मशहूर डॉ. राकेश कलापाला से जानिए कैसे?

शुगर से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ चलना या डायबिटीज की गोली लेना काफी नहीं है. जानिए जाने-माने विशेषज्ञ डॉ. राकेश कलापाला क्या कहते हैं...

Poor Gut Health Increases the Risk of Diabetes: Find Out How from Renowned Dr. Rakesh Kalapala.
खराब पेट की सेहत से बढ़ जाता है डायबिटीज का खतरा, मशहूर डॉ. राकेश कलापाला से जानिए कैसे? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 30, 2026 at 1:30 PM IST

9 Min Read
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बीते कुछ सालों में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी बनकर उभरी है, जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जब हम डायबिटीज के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में इंसुलिन इंजेक्शन, कड़वी गोलियां और 'यह माता खाओ, वह माता करो' जैसी पाबंदियां आती हैं. सालों से हम डायबिटीज को अपने खून में शुगर की मात्रा का पैमाना मानते आए हैं। लेकिन आज मेडिकल दुनिया ने एक नई सच्चाई बतानी शुरू कर दी है.

असल में, डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर लेवल का माप नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता (इंसुलिन रेजिस्टेंस). हमारी शारीरिक सेहत सिर्फ पैंक्रियाज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी शुरुआत हमारे गट (यानी हमारे पाचन तंत्र) से होती है. अगर हमारा गट स्वस्थ है, तो डायबिटीज से लड़ना काफी आसान हो जाता है. हालांकि, हमारी आज की डाइट और लाइफस्टाइल में आए बदलावों ने हमारे गट को एक जंग का मैदान बना दिया है. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (AIG) के जाने-माने विशेषज्ञ डॉ. राकेश कलापाला आज इस खबर में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है, जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा...

जाने-माने विशेषज्ञ डॉ. राकेश कलापाला क्या कहते हैं, जानिए
आमतौर पर, जब हमें डायबिटीज के बारे में पता चलता है, तो हम बस दवा ले लेते हैं लेकिन, डॉ. राकेश कलापाला एक नया तरीका बताते हैं. उनका कहना है कि डायबिटीज सिर्फ पैंक्रियाज से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतों से भी गहराई से जुड़ी हुई होती है. हमारी छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा (जिसे 'ड्यूओडेनम' कहते हैं) कुछ जरूरी हार्मोन निकालता है, जिन्हें 'इंक्रीटिन' कहा जाता है. जैसे GLP-1 और GIP. ये हॉर्मोन मैसेंजर की तरह काम करते हैं, और दिमाग और पैंक्रियास को बताते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, उसके आधार पर कितना इंसुलिन रिलीज करने की जरूरत है.

डॉ. राकेश कलापाला का कहना है कि आजकल बाजार में बिकने वाली ज्यादातर महंगी डायबिटीज की दवाएं इन्हीं हॉर्मोन पर काम करती हैं. लेकिन जब हमारी आंतों की दीवार कमजोर (लीकी गट) हो जाती है, तो इस हॉर्मोन के निकलने पर असर पड़ता है. इस वजह से ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है. डॉ. राकेश कलापाला का कहना है कि आसान शब्दों में कहें तो, अगर आपकी आंतें हेल्दी हैं, तो आपका शुगर लेवल भी हेल्दी रहेगा.

'हमारे पेट के अंदर एक छोटी सी दुनिया है'
हमारे पेट में करीब एक ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं. यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है. इनमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, 'अच्छे बैक्टीरिया' (प्रोबायोटिक्स) और 'बुरे बैक्टीरिया'. जब तक ये बैलेंस्ड रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन, जब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और चीनी वाला खाना खाते हैं, तो बुरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और वे टॉक्सिन छोड़ते हैं.

ये टॉक्सिन खून में मिलकर शरीर के अंदर एक तरह की 'इन्फ्लेमेशन' पैदा करते हैं. यह इन्फ्लेमेशन इंसुलिन सेल्स को काम करने से रोकती है, जिससे डायबिटीज होती है. लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस बनाए रखना डायबिटीज के आधे मामलों का सॉल्यूशन है.

भारतीयों में डायबिटीज के मामले ज्यादा क्यों हैं?

आपने देखा होगा कि भारत में कई लोगों की फिजिकल अपीयरेंस अजीब होती है. उनके हाथ-पैर पतले होते हैं, लेकिन पेट बड़ा होता है. इसे 'सेंट्रल ओबेसिटी' कहते हैं. इस बारे में बात करते हुए डॉ. राकेश कहते हैं, 'स्किन के नीचे जमा होने वाला फैट नहीं, बल्कि अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होने वाला अंदरूनी फैट डायबिटीज की असली वजह है'.

यह विसरल फैट लिवर, पैंक्रियास और आंतों के आसपास फैलता है, और वहां से टॉक्सिक केमिकल (साइटोकिन्स) छोड़ता है. इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. यही वजह है कि कम वजन होने के बावजूद भारतीयों को वेस्टर्न लोगों की तुलना में डायबिटीज ज्यादा होती है. इसका मुख्य कारण हमारा जेनेटिक मेकअप और चावल और कार्बोहाइड्रेट वाली हमारी डाइट है.

पेट को इसलिए कहते हैं दूसरा दिमाग
मेडिकल दुनिया में आजकल 'मेटाबोलिक डुओडेनोपैथी' नाम का एक नया शब्द चलन में है. हमारी आंत का नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. दिमाग के बाद, आंत में सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं. इसीलिए हम इसे 'दूसरा दिमाग' कहते हैं.खुशी का हार्मोन, सेरोटोनिन भी 85 फीसदी आंत में ही बनता है.

डॉ. राकेश और उनकी टीम एक नए इलाज की जांच कर रही है जो एंडोस्कोपी के जरिए डुओडेनम की लाइनिंग को रिपेयर करते हैं. इस इलाज में, आंत की दीवार में डैमेज सेल्स को हटा दिया जाता है और नए सेल्स को बढ़ने के लिए स्टिम्युलेट किया जाता है. इससे हार्मोन का निकलना अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और शुगर लेवल कम हो जाएगा. चूंकि यह अभी टेस्टिंग के आखिरी स्टेज में है, इसलिए उम्मीद है कि यह जल्द ही इसमें बड़ा बदलाव लाएगा.

एंडोस्कोपी से वजन कम करना
मोटापे से परेशान लोगों के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय बनता जा रहा है. लेकिन बैरिएट्रिक एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे बिना चीरा या निशान के पेट का साइज कम किया जा सकता है, और यह मुंह के जरिए किया जाता है. यह 30 से ज्यादा BMI वाले लोगों के लिए असरदार है यह न सिर्फ भूख कम करता है बल्कि आंतों के हॉर्मोन को भी बैलेंस करता है. यह वजन कम करता है और डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है. यह सर्जरी से कम रिस्की है, इसलिए यह बहुत से लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है. इस तरीके में आमतौर पर कुछ घंटे लगते हैं, और मरीज उसी दिन या अगले दिन घर जा सकता है.

सीने में जलन और डायबिटीज: एक चक्र
डायबिटीज के मरीजों के लिए हार्टबर्न (GERD) एक आम समस्या बन जाती है. जब ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होता है, तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम की नसों पर असर डालता है. इस वजह से, खाना पेट में पचने और आंतों तक पहुंचने में ज्यादा समय लेता है (गैस्ट्रोपेरेसिस)।

इससे पेट में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे एसिड बढ़ता है और सीने में जलन होती है। कई लोग इससे कुछ समय के लिए राहत पाने के लिए सोडा या गोलियां लेते हैं, लेकिन शुगर को कंट्रोल करना ही इसका एकमात्र पक्का हल है.

डायबिटीज के मरीजों के लिए हार्टबर्न (GERD) एक आम समस्या बन जाती है. जब ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होता है, तो यह पाचन तंत्र की नसों पर असर डालता है. परिणामस्वरूप, भोजन को पेट में पचने और आंतों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है. इसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं. इससे पेट में दबाव बढ़ जाता है, जिससे एसिड ऊपर आ जाता है और सीने में जलन होती है. कई लोग अस्थायी रूप से इससे राहत पाने के लिए सोडा या गोलियां लेते हैं. लेकिन शुगर को कंट्रोल करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है.

खाने के बीच सही गैप रखें और एक्सरसाइज करें
आजकल बहुत से लोग 'इंटरमिटेंट फास्टिंग' तरीका अपनाते हैं. डॉक्टर कहते हैं कि हालांकि यह कुछ लोगों के लिए काम करता है, लेकिन यह सबके लिए सही नहीं है. हमारे शरीर की नैचुरल घड़ी, 'सर्कडियन रिदम', बहुत जरूरी है. सही समय पर डिनर करना 'सर्कडियन रिदम' बनाए रखने और शरीर के दूसरे कामों को बैलेंस करने के लिए एक बहुत जरूरी पहला कदम है.

इसी तरह, शुगर को भगाने के लिए सिर्फ चलना काफी नहीं है. मसल्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मसल्स कम होती हैं और फैट बढ़ता है। मसल्स एक इंजन की तरह होती हैं जो शुगर को जला सकती हैं. इसलिए, हफ्ते में दो बार मसल्स की एक्सरसाइज करना और बाकी दिन चलना जरूरी है.

नैतिकता ही दवा है
आखिर में, डॉ. राकेश का मैसेज बहुत साफ है. वे कहते हैं कि डायबिटीज कोई सजा नहीं है जिसे आपको जिंदगी भर झेलना पड़े, लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए, तो यह शरीर की तरफ से एक चेतावनी है. जो आपको बताता है कि

इसके लिए अपनी डाइट में ज्यादा फाइबर वाले फल और सब्जियां शामिल करें.

पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड खाना पूरी तरह से बंद कर दें.

स्ट्रेस कम करें और रोज 7-8 घंटे की गहरी नींद लें (नींद की कमी इंसुलिन निकलने पर असर डालती है).

हर बार खाना खाने के बाद 15 मिनट धीरे-धीरे टहलें.

डायबिटीज को मैनेज करना मिलकर किया जाने वाला काम है। किसी काबिल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डाइटीशियन और गट हेल्थ स्पेशलिस्ट की सलाह से लाइफस्टाइल में बदलाव करके, आप न सिर्फ डायबिटीज को हरा सकते हैं, बल्कि अपनी गट हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं और लंबी, हेल्दी और जवान जिंदगी जी सकते हैं.

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