हवाई जहाजों में काम करने वाले पायलट और एयर होस्टेस तेजी से हो रहे हैं कैंसर का शिकार, जानिए कैसे?
अमेरिका में फ्लाइट अटेंडेंट और एयरलाइन पायलट के पेशे में रेडिएशन से जुड़े कैंसर से मौत का अनुपात सबसे ज्यादा और दूसरे नंबर पर है...
Published : August 18, 2026 at 5:29 PM IST
17 अगस्त को JAMA Internal Medicine में छपी एक स्टडी के अनुसार, आम लोगों की तुलना में पायलट और फ्लाइट क्रू सदस्यों (जैसे एयर होस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट) को अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन का ज्यादा सामना करना पड़ता है. नतीजतन, उन्हें रेडिएशन से होने वाले कैंसर से जान जाने का काफी ज्यादा खतरा होता है.
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स (जिनमें डॉ. विशाल पटेल और सीनियर लेखक अनुपम जेना शामिल हैं) ने लगभग 1.27 करोड़ डेथ सर्टिफिकेट और 503 अलग-अलग तरह के कामों से जुड़े डेटा का एनालिसिस किया. स्टडी में पाया गया कि दूसरे सभी प्रोफेशन की तुलना में, फ्लाइट अटेंडेंट और पायलट में रेडिएशन से जुड़े कैंसर से मौत की दर सबसे ज्यादा है. अमेरिका में मौजूद 503 तरह के कामों (जहां लोगों का पाला रेडिएशन से पड़ता है) में रेडिएशन से जुड़े कैंसर के कारण हुई मौतों की संख्या के मामले में फ्लाइट अटेंडेंट पहले और पायलट दूसरे नंबर पर रहे.
यह रेट उन न्यूक्लियर टेक्नीशियन की तुलना में काफी ज्यादा पाया गया, जो जमीन पर लगातार आर्टिफिशियल रेडिएशन के बीच काम करते हैं (वे इस लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं). इस रिस्क का असर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखा गया. महिला पायलटों के लिए कैंसर से होने वाली मौत की दर 8.1 फीसदी पाई गई, जबकि पुरुष पायलटों के लिए यह 6.1 फीसदी थी, और महिला फ्लाइट अटेंडेंट के लिए यह 7.8 फीसदी थी, जबकि पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट के लिए यह 6.5 फीसदी थी. एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असेंबलर के बीच मृत्यु दर अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक नहीं थी.
जिन रेडिएशन से जुड़े कैंसर का एनालिसिस किया गया, उनमें ब्रेस्ट कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, मल्टीपल मायलोमा, ल्यूकेमिया (क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया को छोड़कर), लिम्फोमा, थायरॉइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मेलेनोमा और नॉन-मेलेनोमा स्किन कैंसर शामिल थे. (टीम ने स्मोकिंग से जुड़े संभावित कन्फ्यूजिंग असर को कम करने के लिए फेफड़ों के कैंसर को एनालिसिस से बाहर रखा.)
इस तरह के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा
रिसर्च के नतीजों से पता चला कि रेडिएशन एक्सपोजर के काम से जुड़े लोगों में मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम (मस्तिष्क) के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मेलानोमा (त्वचा कैंसर) से मौत की संभावना काफी अधिक देखी गई. पायलटों में इसके अलावा ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) से मौत की दर भी अधिक पाई गई.
ऐसा क्यों होता है?
पृथ्वी का घना वायुमंडल सतह पर रहने वाले जीवों को अंतरिक्ष से आने वाले रेडिएशन से बचाता है. हालांकि, ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरने से यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच कमजोर हो जाता है, जिससे विमान और उसमें सवार लोगों को ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है. लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और ध्रुवीय रास्तों पर क्रू सदस्यों को ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है क्योंकि ध्रुवों के पास पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग तरह से काम करता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि एविएशन कर्मचारियों के स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए स्पष्ट सुरक्षा दिशा-निर्देश, नियमित मेडिकल जांच और कुल उड़ान के घंटों की बेहतर निगरानी जरूरी है.
क्या विमान में सफर करने वाले यात्रियों को भी चिंता करने की जरूरत है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि विमान से यात्रा करने वाले आम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साल में कुछ बार हवाई यात्रा करने से (चाहे वह घूमने-फिरने के लिए हो या काम के सिलसिले में) सेहत पर कोई खास अफेक्ट नहीं पड़ता है. गंभीर खतरा मुख्य रूप से फ्लाइट क्रू के सदस्यों को होता है, जो कई सालों तक हजारों घंटे हवा में बिताते हैं. इसके अलावा, नाइट शिफ्ट और नींद की कमी से शरीर की प्राकृतिक घड़ी (सर्केडियन रिदम) में गड़बड़ी जैसे कारण इस खतरे को और बढ़ा सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सुझाव आपकी सामान्य जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा.)