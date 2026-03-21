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कहीं आप बवासीर समझकर IBD को तो नहीं कर रहे नजरअंदाज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से दोनों के बीच अंतर जानें

कहीं आप बवासीर समझकर IBD को तो नहीं कर रहे नजरअंदाज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से दोनों के बीच अंतर जानें ( GETTY IMAGES )

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार, क्रोहन रोग (CD) और अल्सरेटिव कोलाइटिस (UC) पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाले गंभीर, क्रोनिक सूजन वाली आंतों के रोग (IBD) हैं. इन स्थितियों के कारण पाचन तंत्र में सूजन, गंभीर दस्त, मल में खून आना, पेट दर्द, थकान और वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ये ऐसे लक्षण हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डालते हैं. माना जाता है कि इन बीमारियों की जड़ में जेनेटिक फैक्टर्स, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स (जैसे वेस्टर्न डाइट) का एक कॉम्प्लेक्स मेल होता है. इसलिए, इन स्थितियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

हालांकि, बहुत से लोग IBD को बवासीर (Hemorrhoids) समझ लेते हैं. इस गलतफहमी के कारण यह धारणा बन जाती है कि इस स्थिति का इलाज घरेलू उपायों या साधारण नुस्खों से किया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि IBD का निदान शुरुआती चरण में न हो, तो यह आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए, इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है. सीनियर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रणव होन्नवारा श्रीनिवासन इन दोनों के बीच के अंतर और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हैं...

कहीं आप बवासीर समझकर IBD को तो नहीं कर रहे नजरअंदाज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से दोनों के बीच अंतर जानें (GETTY IMAGES)

IBD बनाम बवासीर