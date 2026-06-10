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सूअर की किडनी और लिवर को इंसान के शरीर में किया गया ट्रांसप्लांट, भविष्य में जेनोट्रांसप्लांटेशन का खुल सकता है रास्ता

सूअर की किडनी और लिवर को इंसान के शरीर में किया गया ट्रांसप्लांट ( ANI )