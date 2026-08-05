ETV Bharat / health

स्वाद बढ़ाने वाला अचार और नमकीन स्नैक्स कहीं बढ़ा तो नहीं रहा ब्लड प्रेशर? जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट

रोजाना फरसान या अचार खाने की आदत 30 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है? जानिए कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं...

Pickles, papads, and salty snacks can also raise your blood pressure; find out what cardiologists say...
स्वाद बढ़ाने वाला अचार और नमकीन स्नैक्स कहीं बढ़ा तो नहीं रहा ब्लड प्रेशर? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 5, 2026 at 2:24 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए थाली में फरसान (नमकीन स्नैक्स), पापड़ या अचार शामिल करना आम बात हो गई है. कई लोग इनके बिना खाने को अधूरा मानते हैं. हालांकि, स्वाद बढ़ाने की यह छोटी सी आदत धीरे-धीरे शरीर में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. पुणे सह्याद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हडपसर में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉ. जगजीत देशमुख का कहना है कि 30 से 40 साल के युवाओं में हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसका एक बड़ा कारण खाने-पीने की चीजों में मौजूद 'छिपा हुआ सोडियम' है, जिसे लोग अनजाने में रोजाना खाते हैं.

ये चीजें खाने के समय ऊपर से डाले जाने वाले नमक से ज्यादा होती हैं खतरनाक
डॉ. जगजीत देशमुख के मुताबिक, ज्यादातर लोगों का मानना ​​है कि सिर्फ खाना बनाते समय या खाते समय ऊपर से डाला गया नमक ही नुकसानदायक होता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है. नमकीन स्नैक्स, सेव, चिवड़ा, चिप्स, अचार, पापड़, प्रोसेस्ड स्नैक्स, इंस्टेंट फूड, सॉस और रेडी-टू-ईट प्रोडक्ट्स में पहले से ही काफी मात्रा में सोडियम होता है. जब इन चीजों को लगभग हर खाने के साथ नियमित रूप से खाया जाता है, तो शरीर में जरूरत से कहीं ज्यादा नमक पहुंच जाता है. इस अतिरिक्त सोडियम की वजह से शरीर में पानी जमा होने लगता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वेसेल्स पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा रहने लगता है.

Pickles, papads, and salty snacks can also raise your blood pressure; find out what cardiologists say...
30 की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर चेक जरूर करवाएं (GETTY IMAGES)

अगर इसे काबू में न रखा जाए, तो यह हो सकता है जानलेवा
डॉ. जगजीत देशमुख कहते हैं कि चिंता की बात यह है कि, शुरुआती स्टेज में, हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना किसी साफ लक्षण के होता है. इसलिए, इसे 'साइलेंट किलर' कहा जाता है. बहुत से लोगों को इस कंडीशन का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि रूटीन हेल्थ चेक-अप के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलता या सिरदर्द, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ, सीने में तकलीफ, या धुंधला दिखना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. अगर इसे लंबे समय तक कंट्रोल में न रखा जाए, तो इस कंडीशन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी, हार्ट फेलियर और आंखों की ब्लड वेसल को नुकसान हो सकता है.

उनका यह भी कहना है कि 30 की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ नमक खाने से नहीं होता है, बल्कि मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, ज्यादा देर तक बैठे रहना, स्ट्रेस, पूरी नींद न लेना, स्मोकिंग, शराब पीना, डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री जैसी वजहों से भी इसका खतरा काफी बढ़ जाता है. अगर इन वजहों के साथ-साथ डाइट में लगातार ज्यादा नमक शामिल किया जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस और बढ़ जाता है.

डाइट में छिपे नमक को पहचानना बेहद जरूरी
डॉ. जगजीत देशमुख का कहना है कि इस प्रॉब्लम को रोकने का पहला स्टेप है अपनी डाइट में छिपे नमक को पहचानना, जैसे कि अचार, नमकीन स्नैक्स, पापड़ और पैकेज्ड स्नैक्स जैसी चीजें रोजाना खाने के बजाय कभी-कभी और कम मात्रा में ही खाने की सलाह दी जाती है. ताजा घर का बना खाना, हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और पोटैशियम से भरपूर चीजें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं. रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वजन बनाए रखना, स्ट्रेस कम करना और पूरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है.

Pickles, papads, and salty snacks can also raise your blood pressure; find out what cardiologists say...
30 की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर चेक जरूर करवाएं (GETTY IMAGES)

30 की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर चेक जरूर करवाएं
30 की उम्र के बाद, साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए. अगर किसी की फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है, या अगर कोई मोटापे या डायबिटीज से परेशान है, तो ये चेक-अप ज्यादा बार करवाने चाहिए. कई मामलों में, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का जल्दी पता चलने से इसे लाइफस्टाइल में बदलाव करके मैनेज किया जा सकता है.

Pickles, papads, and salty snacks can also raise your blood pressure; find out what cardiologists say...
ध्यान रखें कि अनुशासित जीवनशैली बेहद जरूरी (ETV BHARAT)

ध्यान रखें कि अनुशासित जीवनशैली बेहद जरूरी
डॉ. जगजीत देशमुख का कहना है कि अगर लाइफस्टाइल में सुधार के बावजूद ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है, तो डॉक्टर दवा लेने की सलाह दे सकते हैं. इलाज का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है, जिसमें उम्र, रिस्क फैक्टर और पहले से मौजूद अन्य बीमारियों जैसी बातों का ध्यान रखा जाता है. अक्सर, सिर्फ दवा शुरू करना ही काफी नहीं होता, नमक का सेवन कम करना, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना और समय-समय पर डॉक्टर से जांच करवाना भी उतना ही जरूरी है. सही समय पर इलाज और अनुशासित जीवनशैली अपनाकर हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी गंभीर समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

SALTY SNACKS RAISE BLOOD PRESSURE
SALTY FOOD EATING INCREASES BP
BLOOD PRESSURE INCREASING REASON
HOW TO PREVENT BLOOD PRESSURE
SALTY SNACKS RAISE BLOOD PRESSURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.