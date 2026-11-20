PGI चंडीगढ़ के डॉक्टरों का कमाल: अब बिना बड़ी सर्जरी इंजेक्शन से ठीक होगी जबड़े की दुर्लभ बीमारी
PGI Chandigarh Jaw Bone Treatment: पीजीआई चंडीगढ़ ने जबड़े की हड्डी को नष्ट करने वाली एक दुर्लभ बीमारी के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की.
Published : November 20, 2026 at 10:56 AM IST
चंडीगढ़: जबड़े की हड्डी धीरे-धीरे नष्ट होने लगे, तो मरीज को सिर्फ दर्द और सूजन ही नहीं, बल्कि चेहरे की बनावट और दांतों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में कई बार प्रभावित हड्डी को निकालने के लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अब पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों को इस दुर्लभ बीमारी के इलाज में एक नई संभावना दिखाई दी है. डॉक्टरों ने डेनोसुमैब दवा को इंजेक्शन के जरिए सीधे प्रभावित हिस्से में पहुंचाकर हड्डी का दोबारा निर्माण करने में सफलता हासिल की है.
जबड़े की हड्डी गलने की बीमारी का इलाज: जबड़े की हड्डी गलने की बीमारी को सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा (Central Giant Cell Granuloma) कहा जाता है. पीजीआई के शुरुआती आठ मरीजों पर किए गए अध्ययन में सात को उपचार से फायदा मिला. इस तरह सफलता दर 87.5 प्रतिशत रहा. शोध के नतीजे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में प्रकाशित हुए हैं.
ये बीमारी क्या है और क्यों खतरनाक हो सकती है? सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा जबड़े की हड्डी को प्रभावित करने वाली दुर्लभ बीमारी है. इसमें हड्डी के भीतर असामान्य कोशिकाओं के कारण प्रभावित हिस्सा धीरे-धीरे कमजोर और नष्ट होने लगता है. बीमारी बढ़ने पर जबड़े की संरचना, आसपास के ऊतकों और दांतों पर असर पड़ सकता है. गंभीर मामलों में प्रभावित हड्डी और ऊतकों को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिससे चेहरे की बनावट भी प्रभावित हो सकती है.
इंजेक्शन से प्रभावित हड्डी में दोबारा हुआ निर्माण: पीजीआई के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डॉक्टर एसएस जाली और डॉक्टर वी. रत्तन तथा एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉक्टर वी. झा और डॉक्टर एसके भड़ाडा ने इस उपचार पर अध्ययन किया. इसमें आठ से 32 वर्ष की उम्र के पांच महिला और तीन पुरुष मरीज शामिल किए गए.
तय की गई मरीजों की खुराक: मरीजों की उम्र के अनुसार डेनोसुमैब की खुराक तय की गई. आठ से 13 वर्ष के मरीजों को 60 मिलीग्राम, जबकि 14 वर्ष और उससे अधिक उम्र के मरीजों को 120 मिलीग्राम दवा दी गई. इंजेक्शन हर तीन महीने में लगाया गया और उपचार छह से 15 महीने तक चला.
आठ साल की बच्ची को तीन इंजेक्शन के बाद मिली राहत: डॉक्टर वी. रत्तन ने बताया कि 'सबसे पहले सर्जरी छोटी बच्ची की गई. अध्ययन में शामिल आठ वर्षीय बच्ची का मामला खास रहा. उसे तीन इंजेक्शन देने के बाद बीमारी से पूरी तरह राहत मिली. उसके जबड़े का विकास सामान्य तरीके से हुआ और स्थायी दांत भी समय पर निकले. हालांकि, सभी मरीजों में उपचार का असर एक जैसा नहीं रहा. एक मरीज में दवा प्रभावी नहीं हुई और उसे सर्जरी करवानी पड़ी. वहीं, एक अन्य मरीज में तीन साल बाद बीमारी दोबारा उभरी, जिसे फिर से इंजेक्शन देकर नियंत्रित किया गया. कुछ मरीजों में अतिरिक्त हड्डी हटाने के लिए री-कंटूरिंग प्रक्रिया भी करनी पड़ी.'
36 महीने तक मरीजों की निगरानी, हड्डी का घनत्व बढ़ा: डॉक्टर वी. रत्तन ने बताया कि 'मरीजों का औसतन 36 महीने तक फॉलोअप किया. इस दौरान प्रभावित हिस्से में हड्डी का घनत्व बढ़ने और दोबारा हड्डी बनने के संकेत मिले. एक मरीज में विटामिन-डी की कमी पाई गई, जिसे दवा से नियंत्रित किया गया. अध्ययन में अन्य गंभीर दुष्प्रभाव सामने नहीं आए. शोध के समय तक कुल 29 मरीजों को इस उपचार में शामिल किया जा चुका था. हालांकि, प्रकाशित शोधपत्र में शुरुआती आठ मरीजों के नतीजे ही शामिल किए गए हैं. बाद में शामिल किए गए 21 मरीजों को भी कम से कम तीन इंजेक्शन दिए जा चुके थे और उनमें भी कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया था.
'टल सकती है बड़ी सर्जरी, लेकिन और अध्ययन जरूरी': डॉक्टर वी. रत्तन ने बताया कि पीजीआई के इस अध्ययन से संकेत मिलता है कि डेनोसुमैब का इंजेक्शन सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा के कुछ मरीजों में बड़ी सर्जरी की जरूरत कम करने का विकल्प बन सकता है. खासकर कम उम्र के मरीजों में, जहां जबड़े और दांतों का सामान्य विकास बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, यह उपचार नई उम्मीद दे सकता है. हालांकि इस उपचार की सही खुराक, अवधि और लंबे समय तक सुरक्षा की पुष्टि के लिए बड़े स्तर पर अध्ययन करना जरूरी है. फिलहाल इन नतीजों को इस दुर्लभ बीमारी के इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआती सफलता के रूप में देखा जा रहा है.
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