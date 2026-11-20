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PGI चंडीगढ़ के डॉक्टरों का कमाल: अब बिना बड़ी सर्जरी इंजेक्शन से ठीक होगी जबड़े की दुर्लभ बीमारी

पीजीआई के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डॉक्टर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: जबड़े की हड्डी धीरे-धीरे नष्ट होने लगे, तो मरीज को सिर्फ दर्द और सूजन ही नहीं, बल्कि चेहरे की बनावट और दांतों से जुड़ी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में कई बार प्रभावित हड्डी को निकालने के लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अब पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों को इस दुर्लभ बीमारी के इलाज में एक नई संभावना दिखाई दी है. डॉक्टरों ने डेनोसुमैब दवा को इंजेक्शन के जरिए सीधे प्रभावित हिस्से में पहुंचाकर हड्डी का दोबारा निर्माण करने में सफलता हासिल की है.

जबड़े की हड्डी गलने की बीमारी का इलाज: जबड़े की हड्डी गलने की बीमारी को सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा (Central Giant Cell Granuloma) कहा जाता है. पीजीआई के शुरुआती आठ मरीजों पर किए गए अध्ययन में सात को उपचार से फायदा मिला. इस तरह सफलता दर 87.5 प्रतिशत रहा. शोध के नतीजे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में प्रकाशित हुए हैं.