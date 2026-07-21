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कहीं हड्डियों का मामूली दर्द बोन कैंसर तो नहीं? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, जानिए डॉक्टर से कब लेनी चाहिए सलाह

खेल की चोट या स्पोर्ट्स इंजरी आराम करने और बर्फ लगाने से कुछ हफ्तों में ठीक हो जाती है. लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ता रहे...

Persistent Bone Pain or a Sports Injury? When Could It Be Something More Serious Like Bone Cancer?
कहीं हड्डियों का मामूली दर्द बोन कैंसर तो नहीं? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 21, 2026 at 3:04 PM IST

7 Min Read
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एथलीट, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने वाले और शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों में हड्डियों और जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेल-कूद, भारी वजन उठाने या अचानक लगी चोटों के दौरान बार-बार होने वाली गतिविधियों से जोड़ों के कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. हालांकि, अगर हड्डियों का दर्द बना रहता है, बढ़ जाता है या खेल से जुड़ी आम चोटों से अलग होता है, तो इसकी मेडिकल जांच करवानी चाहिए. यह डीप-टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर, बोन ब्रूज या बोन कैंसर जैसी गंभीर मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकता है.

हालांकि बोन कैंसर बहुत ही कम होने वाली बीमारी है और हड्डियों या जोड़ों में दर्द आमतौर पर कैंसर की वजह से नहीं होता, फिर भी शरीर के इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लक्षणों की समय पर पहचान और डॉक्टर से सलाह लेने से किसी भी गंभीर स्थिति का सही इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. बोन कैंसर से जुड़े कुछ मुख्य चेतावनी वाले संकेत और लक्षण नीचे दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है...

MOC कैंसर केयर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रमन नारंग का कहना है कि ऐसे चेतावनी वाले लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

  • लगातार बना रहने वाला और बढ़ता हुआ हड्डियों का दर्द: यह इस बीमारी का सबसे आम शुरुआती लक्षण है. शुरू में दर्द कभी-कभी हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह लगातार बना रहने लगता है, अगर रात में दर्द बढ़ जाता है या आराम करने या पेनकिलर लेने पर भी कम नहीं होता है, तो यह चिंता की बात हो सकती है.
  • सूजन या सख्त गांठ: प्रभावित हड्डी या जोड़ के आस-पास अचानक सूजन आना या सख्त गांठ महसूस होना. कभी-कभी, ट्यूमर बढ़ने के कारण वह जगह छूने पर थोड़ी गर्म महसूस हो सकती है.
  • हड्डियों का कमजोर होना और बिना किसी खास वजह के फ्रैक्चर होना: कैंसर के कारण हड्डी का अंदरूनी ढांचा खोखला या बहुत कमजोर हो जाता है नतीजतन, हड्डी बिना किसी बड़े हादसे या मामूली मोच या चोट लगने पर भी टूट सकती है, मेडिकल भाषा में इस स्थिति को 'पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर' कहा जाता है.
  • चलने-फिरने में दिक्कत या जोड़ों में अकड़न: अगर ट्यूमर घुटने, कूल्हे या किसी दूसरे जोड़ के पास है, तो प्रभावित अंग की हरकत सीमित हो जाती है. बच्चों में लगातार लंगड़ाकर चलने की समस्या भी देखी जा सकती है.
  • नसों पर दबाव (सुन्नपन या झुनझुनी): अगर कैंसर रीढ़ की हड्डी के पास पनपता है, तो यह रीढ़ की नसों पर दबाव डाल सकता है. इससे अंगों में सुन्नपन, झुनझुनी या कमजोरी हो सकती है.
  • बिना किसी वजह के थकान और वजन कम होना: लगातार बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान (आराम करने पर भी ठीक न होना) और बिना डाइटिंग के अचानक वजन कम होना कैंसर के आम शारीरिक लक्षण हैं.
  • बार-बार बुखार आना या रात में पसीना आना: कुछ मामलों में, मरीजों को लगातार हल्का बुखार रहता है या रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है. इसके साथ ही दर्द वाली जगह के पास सूजन या गांठ, पास के जोड़ को हिलाने में बढ़ती मुश्किल, बिना किसी साफ वजह के लंगड़ाना, या दर्द का धीरे-धीरे बढ़ना शामिल है.

डॉ. रमन नारंग का कहना है कि कभी-कभी, कमजोर हड्डी मामूली चोट से भी टूट सकती है. बिना किसी साफ वजह के थकान, बुखार या वजन कम होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. हालांकि, ये लक्षण सिर्फ बोन कैंसर के ही नहीं होते और अक्सर दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं

बच्चों और किशोरों में हड्डियों का लगातार दर्द अक्सर 'ग्रोइंग पेन' (बढ़ती उम्र का दर्द) या खेल-कूद से जुड़ी चोट समझ लिया जाता है. लेकिन, अगर यह दर्द हफ्तों तक बना रहे, रात में बढ़ जाए या बिना किसी चोट के हो, तो इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जानकारों के अनुसार, प्राइमरी बोन कैंसर, जैसे ऑस्टियोसारकोमा और इविंग सारकोमा , युवाओं में ज्यादा आम हैं. ये कैंसर अक्सर हड्डियों में सूजन, छूने पर दर्द या ऐसे दर्द के रूप में सामने आते हैं जो आम पेनकिलर से ठीक नहीं होते हैं.

खेलों में लगी चोट से होने वाले दर्द और बोन कैंसर के दर्द में क्या फर्क होता है?

डॉ. रमन नारंग बताते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी से होने वाले दर्द का कारण आमतौर पर साफ होता है, जैसे गिरना, अचानक हिलना-डुलना, ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज, या बार-बार जोर लगाना. यह दर्द अक्सर आराम करने से ठीक हो जाता है और चोट वाली जगह के ठीक होने पर धीरे-धीरे कम हो जाता है. वहीं, बोन ट्यूमर से जुड़ा दर्द अलग तरह का हो सकता है. यह कभी-कभी होने वाले गहरे दर्द के तौर पर शुरू हो सकता है और धीरे-धीरे लगातार रहने वाले दर्द में बदल सकता है. कुछ मरीजों को रात में दर्द बढ़ जाता है या आराम करते समय भी बना रहता है. समय के साथ, आम पेनकिलर या आराम करने से भी राहत नहीं मिल सकती है. जरूरी बात यह है कि किसी लक्षण को सिर्फ एक ही विशेषता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके पूरे पैटर्न और उसके बढ़ने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए.

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

  • डॉ. रमन नारंग के अनुसार, अगर दर्द किसी साफ चोट की वजह से है और धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, तो मॉनिटरिंग और सही इलाज काफी हो सकता है. लेकिन, अगर दर्द कई हफ्तों तक रहता है, बार-बार होता है, इलाज के बाद भी बिगड़ जाता है, या सूजन के साथ होता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
  • डायग्नोस्टिक प्रोसेस आम तौर पर क्लिनिकल जांच और सही इमेजिंग से शुरू होता है.नतीजों के आधार पर, आगे के टेस्ट (से MRI या दूसरे स्कैन) की सलाह दी जा सकती है. अगर हड्डी में कोई संदिग्ध घाव पता चलता है, तो हालत का सही पता लगाने के लिए सावधानी से बायोप्सी करने की जरूरत पड़ सकती है.
  • यह भी उतना ही ज़रूरी है कि घबराएं नहीं. हड्डियों में दर्द के ज्यादातर मामलों का कारण कैंसर नहीं होता है. इन्फेक्शन, हड्डियों की मामूली बीमारियां, सूजन वाली बीमारियां, स्ट्रेस फ्रैक्चर, और मांसपेशियों या हड्डियों में चोट लगना कहीं ज्यादा आम है.
  • जल्दी और सही डायग्नोसिस न सिर्फ बोन कैंसर जैसी रेयर और सीरियस कंडीशन का पता लगाने के लिए जरूरी है, बल्कि लगातार हड्डी में दर्द के दूसरे इलाज लायक कारणों को पहचानने और यह पक्का करने के लिए भी जरूरी है कि उनका ठीक से इलाज हो.

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