ETV Bharat / health

कहीं हड्डियों का मामूली दर्द बोन कैंसर तो नहीं? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, जानिए डॉक्टर से कब लेनी चाहिए सलाह

MOC कैंसर केयर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रमन नारंग का कहना है कि ऐसे चेतावनी वाले लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

हालांकि बोन कैंसर बहुत ही कम होने वाली बीमारी है और हड्डियों या जोड़ों में दर्द आमतौर पर कैंसर की वजह से नहीं होता, फिर भी शरीर के इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लक्षणों की समय पर पहचान और डॉक्टर से सलाह लेने से किसी भी गंभीर स्थिति का सही इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. बोन कैंसर से जुड़े कुछ मुख्य चेतावनी वाले संकेत और लक्षण नीचे दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है...

एथलीट, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने वाले और शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों में हड्डियों और जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेल-कूद, भारी वजन उठाने या अचानक लगी चोटों के दौरान बार-बार होने वाली गतिविधियों से जोड़ों के कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. हालांकि, अगर हड्डियों का दर्द बना रहता है, बढ़ जाता है या खेल से जुड़ी आम चोटों से अलग होता है, तो इसकी मेडिकल जांच करवानी चाहिए. यह डीप-टिश्यू इंजरी, फ्रैक्चर, बोन ब्रूज या बोन कैंसर जैसी गंभीर मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकता है.

डॉ. रमन नारंग का कहना है कि कभी-कभी, कमजोर हड्डी मामूली चोट से भी टूट सकती है. बिना किसी साफ वजह के थकान, बुखार या वजन कम होने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. हालांकि, ये लक्षण सिर्फ बोन कैंसर के ही नहीं होते और अक्सर दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं

बच्चों और किशोरों में हड्डियों का लगातार दर्द अक्सर 'ग्रोइंग पेन' (बढ़ती उम्र का दर्द) या खेल-कूद से जुड़ी चोट समझ लिया जाता है. लेकिन, अगर यह दर्द हफ्तों तक बना रहे, रात में बढ़ जाए या बिना किसी चोट के हो, तो इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जानकारों के अनुसार, प्राइमरी बोन कैंसर, जैसे ऑस्टियोसारकोमा और इविंग सारकोमा , युवाओं में ज्यादा आम हैं. ये कैंसर अक्सर हड्डियों में सूजन, छूने पर दर्द या ऐसे दर्द के रूप में सामने आते हैं जो आम पेनकिलर से ठीक नहीं होते हैं.

खेलों में लगी चोट से होने वाले दर्द और बोन कैंसर के दर्द में क्या फर्क होता है?

डॉ. रमन नारंग बताते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी से होने वाले दर्द का कारण आमतौर पर साफ होता है, जैसे गिरना, अचानक हिलना-डुलना, ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज, या बार-बार जोर लगाना. यह दर्द अक्सर आराम करने से ठीक हो जाता है और चोट वाली जगह के ठीक होने पर धीरे-धीरे कम हो जाता है. वहीं, बोन ट्यूमर से जुड़ा दर्द अलग तरह का हो सकता है. यह कभी-कभी होने वाले गहरे दर्द के तौर पर शुरू हो सकता है और धीरे-धीरे लगातार रहने वाले दर्द में बदल सकता है. कुछ मरीजों को रात में दर्द बढ़ जाता है या आराम करते समय भी बना रहता है. समय के साथ, आम पेनकिलर या आराम करने से भी राहत नहीं मिल सकती है. जरूरी बात यह है कि किसी लक्षण को सिर्फ एक ही विशेषता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके पूरे पैटर्न और उसके बढ़ने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए.

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?