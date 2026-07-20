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टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को गंभीर और जानलेवा डेंगू होने का ज्यादा खतरा, अध्ययन में खुलासा, विशेषज्ञों से जानिए कारण

मानसून के मौसम में, डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल, पैरों की देखभाल और डाइट पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर रहती है और इसका कोई पक्का इलाज नहीं है. हालांकि, इसे सही लाइफस्टाइल और डाइट से मैनेज किया जा सकता है. हालांकि, जिन लोगों को यह बीमारी नहीं है, उनकी तुलना में डायबिटीज के मरीजों को इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा होता है.

हाल ही में (जुलाई 2026 में) पब्लिश हुई एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट (रिव्यू आर्टिकल) से पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को डेंगू वायरस से गंभीर और जानलेवा कॉम्प्लीकेशंस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड टेक्नोलॉजी' (IJDT) में प्रकाशित इस समीक्षा पत्र (रिव्यू पेपर) में साफ कहा गया है कि आम लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को डेंगू संक्रमण, डेंगू हेमोरेजिक बुखार (DHF) और इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क काफी अधिक होता है. इस खबर में विस्तार से जानिए टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को डेंगू का ज्यादा खतरा क्यों होता है?

टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा खतरा क्यों होता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा रहने से ब्लड वेसल्स को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और डायबिटीज वाले लोगों को गंभीर डेंगू संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है. आसान शब्दों में कहें तो, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर और डेंगू का कॉम्बिनेशन शरीर पर दोहरा वार करता है, डायबिटीज के कारण, समय के साथ ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत (एंडोथेलियम) कमजोर और सिकुड़ जाती है. जब डेंगू वायरस शरीर में घुसता है, तो वह इन्हीं वेसल्स को निशाना बनाता है. इससे ब्लड वेसल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं और फ्लूइड का रिसाव होने लगता है, जिससे 'डेंगू शॉक सिंड्रोम' (DSS) जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है.

इसके अलावा, हाई ब्लड शुगर शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स की वायरस से असरदार ढंग से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है. नतीजतन, डेंगू वायरस शरीर के अंदर तेजी से फैलता है. जानकारों का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों में प्लेटलेट का काम पहले से ही प्रभावित हो सकता है, जब डेंगू संक्रमण के दौरान प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरता है, तो नॉन-डायबिटिक मरीजों की तुलना में अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा काफी बढ़ जाता है. यही वजह है कि डेंगू होने पर डायबिटीज के मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ सकती है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है.

डेंगू-प्रोन इलाकों में इन कमजोर मरीजों की सुरक्षा के लिए रिव्यू पेपर में ये खास बातें बताई गई हैं...

वैक्सीनेशन का इंटीग्रेशन: इस रिसर्च पर आधारित एक रिव्यू पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है कि डेंगू के मौसमी खतरे से कमजोर लोगों को बेहतर तरीके से बचाने के लिए, डेंगू वैक्सीनेशन को रूटीन डायबिटीज केयर में शामिल किया जाना चाहिए. पेपर के मुख्य लेखक डॉ. जोथीदेव केशवदेव ने कहा कि डेंगू फैलने के दौरान डायबिटीज के मरीज सबसे ज्यादा खतरे वाले ग्रुप में आते हैं. इसलिए, डायबिटीज के रेगुलर इलाज में डेंगू वैक्सीनेशन को शामिल करने से उन इलाकों में गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को कम किया जा सकता है जहां डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है.