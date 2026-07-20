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टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को गंभीर और जानलेवा डेंगू होने का ज्यादा खतरा, अध्ययन में खुलासा, विशेषज्ञों से जानिए कारण

टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बारिश के मौसम में खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें डेंगू होने का खतरा बहुत ज्यादा...

People with Type 2 diabetes at higher risk of severe and life-threatening dengue, Study
टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को गंभीर और जानलेवा डेंगू होने का ज्यादा खतरा (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 20, 2026 at 1:25 PM IST

6 Min Read
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मानसून के मौसम में, डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर लेवल, पैरों की देखभाल और डाइट पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर रहती है और इसका कोई पक्का इलाज नहीं है. हालांकि, इसे सही लाइफस्टाइल और डाइट से मैनेज किया जा सकता है. हालांकि, जिन लोगों को यह बीमारी नहीं है, उनकी तुलना में डायबिटीज के मरीजों को इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा होता है.

हाल ही में (जुलाई 2026 में) पब्लिश हुई एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट (रिव्यू आर्टिकल) से पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को डेंगू वायरस से गंभीर और जानलेवा कॉम्प्लीकेशंस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड टेक्नोलॉजी' (IJDT) में प्रकाशित इस समीक्षा पत्र (रिव्यू पेपर) में साफ कहा गया है कि आम लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को डेंगू संक्रमण, डेंगू हेमोरेजिक बुखार (DHF) और इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क काफी अधिक होता है. इस खबर में विस्तार से जानिए टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को डेंगू का ज्यादा खतरा क्यों होता है?

टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा खतरा क्यों होता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा रहने से ब्लड वेसल्स को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और डायबिटीज वाले लोगों को गंभीर डेंगू संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है. आसान शब्दों में कहें तो, लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर और डेंगू का कॉम्बिनेशन शरीर पर दोहरा वार करता है, डायबिटीज के कारण, समय के साथ ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत (एंडोथेलियम) कमजोर और सिकुड़ जाती है. जब डेंगू वायरस शरीर में घुसता है, तो वह इन्हीं वेसल्स को निशाना बनाता है. इससे ब्लड वेसल्स बहुत कमजोर हो जाती हैं और फ्लूइड का रिसाव होने लगता है, जिससे 'डेंगू शॉक सिंड्रोम' (DSS) जैसी जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है.

इसके अलावा, हाई ब्लड शुगर शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स की वायरस से असरदार ढंग से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है. नतीजतन, डेंगू वायरस शरीर के अंदर तेजी से फैलता है. जानकारों का कहना है कि डायबिटीज के मरीजों में प्लेटलेट का काम पहले से ही प्रभावित हो सकता है, जब डेंगू संक्रमण के दौरान प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरता है, तो नॉन-डायबिटिक मरीजों की तुलना में अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा काफी बढ़ जाता है. यही वजह है कि डेंगू होने पर डायबिटीज के मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ सकती है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है.

डेंगू-प्रोन इलाकों में इन कमजोर मरीजों की सुरक्षा के लिए रिव्यू पेपर में ये खास बातें बताई गई हैं...

वैक्सीनेशन का इंटीग्रेशन: इस रिसर्च पर आधारित एक रिव्यू पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है कि डेंगू के मौसमी खतरे से कमजोर लोगों को बेहतर तरीके से बचाने के लिए, डेंगू वैक्सीनेशन को रूटीन डायबिटीज केयर में शामिल किया जाना चाहिए. पेपर के मुख्य लेखक डॉ. जोथीदेव केशवदेव ने कहा कि डेंगू फैलने के दौरान डायबिटीज के मरीज सबसे ज्यादा खतरे वाले ग्रुप में आते हैं. इसलिए, डायबिटीज के रेगुलर इलाज में डेंगू वैक्सीनेशन को शामिल करने से उन इलाकों में गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को कम किया जा सकता है जहां डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है.

वैक्सीन का असर: स्टडीज से पता चला है कि 'TAK-003' (Qdenga) जैसी मॉडर्न डेंगू वैक्सीन असरदार हैं, वे बिना पहले ब्लड टेस्टिंग के डेंगू के सभी चार स्ट्रेन से सुरक्षा देती हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होने का खतरा 80–90 फीसदी तक कम कर सकती हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की रूटीन केयर में डेंगू वैक्सीन (जैसे QDENGA) को शामिल करने की सलाह देते हैं.

गंभीर मामलों से बचाव: डायबिटीज से जुड़े खतरों को देखते हुए (जैसे इम्यूनिटी कमजोर होना और ब्लड वेसल को नुकसान) वैक्सीनेशन गंभीर मामलों को रोकने और मौसमी हेल्थ खतरों को कम करने में मदद कर सकता है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोडमैप एक बदलाव लाने वाले भविष्य का वादा करता है, जहां रूटीन डायबिटीज चेक-अप के दौरान दिया जाने वाला एक आसान शॉट दुनिया भर में डायबिटीज से पीड़ित लाखों लोगों को एक जानलेवा मौसमी खतरे से बचा सकता है, और हेल्थ डिफेंस को पूरी तरह से बदल सकता है. लेखकों का मानना ​​है कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को पुरानी बीमारियों के मैनेजमेंट के साथ जोड़ने से हेल्थकेयर डिलीवरी मजबूत हो सकती है और डायबिटीज से पीड़ित लाखों लोगों के लिए नतीजे बेहतर हो सकते हैं.

इस पेपर को डायबिटीज के इलाज में भारत के टॉप पायनियर्स के एक ग्रुप ने मिलकर लिखा है, जिसमें डॉ. बंशी साबू, डॉ. शशांक आर जोशी, डॉ. अनुज माहेश्वरी, डॉ. संजय कालरा, डॉ. अनूप मिश्रा, डॉ. अमित गुप्ता, डॉ. राकेश पारिख, डॉ. मनोज चावला, डॉ. सुनील गुप्ता, डॉ. अंजना रंजीत मोहन और डॉ. संजय अग्रवाल के साथ इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ लीडर और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) यूरोप की प्रेसिडेंट-इलेक्ट डॉ. नीति पाल शामिल हैं.

ध्यान देने वाली बात
मानसून के दौरान डेंगू वायरस का फैलना बहुत आम है क्योंकि कई जगहों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे एडीज मच्छरों (जो डेंगू फैलाते हैं) के पनपने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं. ये मच्छर दिन के समय काटते हैं. ऐसे में, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो दिन के समय अपना खास ख्याल रखें.

(Input-PTI)

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