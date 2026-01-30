ETV Bharat / health

इस 2 ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा होता है Stomach Cancer का खतरा! कहीं आपका BG यह तो नहीं, तुरंत कर लीजिए चेक

2019 में BMC कैंसर में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार, जानिए किन ब्लड ग्रुप वाले लोगों को पेट के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है.

People with this blood group are at a higher risk of stomach cancer! Is this your blood group? Check immediately!
इस ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा होता है Stomach Cancer का खतरा! कहीं आपका BG यह तो नहीं, तुरंत कर लीजिए चेक
By ETV Bharat Health Team

Published : January 30, 2026 at 1:58 PM IST

आपका ब्लड ग्रुप आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है. ज्यादातर लोग अपने ब्लड ग्रुप को सिर्फ मेडिकल जानकारी का एक हिस्सा मानते हैं. ब्लड टाइप के आधार पर इलाज आमतौर पर सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाता है. हालांकि, ब्लड ग्रुप कई बीमारियों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, और एक बड़ी पीयर-रिव्यूड स्टडी में यह सामने आया है कि यह कैंसर (खासकर पेट के कैंसर) होने के खतरे का भी संकेत दे सकता है.

आजकल बहुत से लोगों में कैंसर आम हो गया है. भारत में खासकर पेट का कैंसर एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. इसका मुख्य कारण लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों में बदलाव है. पेट का कैंसर पेट की अंदरूनी परत में कैंसर वाली कोशिकाओं का बढ़ना है जो स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं. इसे गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है. हालिया रिसर्च के अनुसार, कुछ खास ब्लड ग्रुप वाले लोगों में दूसरों की तुलना में पेट का कैंसर होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. इस खबर में जानें कि कौन सा ब्लड ग्रुप पेट के कैंसर के खतरे से ज्यादा जुड़ा है...

People with this blood group are at a higher risk of stomach cancer! Is this your blood group? Check immediately!
इस ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा होता है Stomach Cancer का खतरा! कहीं आपका BG यह तो नहीं, तुरंत कर लीजिए चेक (GETTY IMAGES)

A और AB ब्लड ग्रुप को ज्यादा खतरा
ब्लड ग्रुप को मुख्य रूप से चार प्रकारों में बांटा गया है: A, B, AB, और O. ये खून में Rh फैक्टर की मौजूदगी के आधार पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं. ब्लड ग्रुप जेनेटिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वे माता-पिता से मिलते हैं. ये रेड ब्लड सेल्स (RBCs) की सतह पर मौजूद एंटीजन और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी से तय होते हैं. लोकिन कुछ स्टडीज में, रिसर्चर्स ने पेट के कैंसर के मामलों में एक पैटर्न पाया है. 2019 के दौरान पब्लिश बीएमसी कैंसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A या AB होता है, उन्हें पेट का कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है.

रिसर्च क्या कहता है?
2019 में BMC कैंसर में पब्लिश एक स्टडी में ABO ब्लड ग्रुप और गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क के बीच संबंध का एनालिसिस किया गया, जिसमें बताया गया कि ब्लड ग्रुप A और AB वाले लोगों में पेट का कैंसर होने का खतरा थोड़ा ज्यादा होता है. खास तौर पर, इस स्टडी में पाया गया कि टाइप O ब्लड वाले लोगों की तुलना में टाइप A ब्लड वाले लोगों को पेट के कैंसर का खतरा 13 फीसदी ज्यादा था. वहीं, टाइप AB ब्लड वाले लोगों को 18 फीसदी ज्यादा खतरा था. रिसर्चरों द्वारा इस विषय पर की गई दूसरी स्टडीज के मेटा-एनालिसिस ने भी इन नतीजों की पुष्टि की, जिसमें इसी तरह के पैटर्न सामने आए. इन नतीजों से पता चला कि टाइप A ब्लड वाले लोगों को पेट के कैंसर का खतरा 19 फीसदी ज्यादा था, और टाइप AB ब्लड वाले लोगों को 9-18 फीसदी ज्यादा खतरा था.

लेखकों ने पिछली स्टडीज का भी जिक्र किया, जिनमें दिखाया गया था कि ब्लड ग्रुप A वाले लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो पेट के कैंसर का एक बड़ा कारण है. हालांकि, इस स्टडी में पाया गया कि ब्लड ग्रुप A वाले लोगों को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो या न हो, उन्हें पेट के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, जबकि ब्लड ग्रुप AB वाले लोगों को अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, तो उनमें यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है.

People with this blood group are at a higher risk of stomach cancer! Is this your blood group? Check immediately!
इस ब्लड ग्रुप के लोगों को ज्यादा होता है Stomach Cancer का खतरा! कहीं आपका BG यह तो नहीं, तुरंत कर लीजिए चेक (GETTY IMAGES)

बायोलॉजिकल तर्क क्या कहता है?
किसी भी स्टडी ने यह पक्के तौर पर साबित नहीं किया है कि ब्लड टाइप सीधे कैंसर का कारण बनता है. लेकिन, कुछ बायोलॉजिकल तर्क इस संभावना का समर्थन करते हैं. अलग-अलग ब्लड टाइप में शरीर में सूजन को कंट्रोल करने की क्षमता अलग-अलग हो सकती है. सेल कम्युनिकेशन (सेल सिग्नलिंग), जिसमें यह भी शामिल है कि इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को कैसे पहचानता है, वह भी अलग हो सकता है. कुछ ब्लड टाइप में पेट के एसिड का लेवल भी अलग हो सकता है, जो पेट के कैंसर के रिस्क को प्रभावित कर सकता है.

इन लोगों को भी रहता है खतरा
विशेषज्ञों का कहना है कि पेट का कैंसर कई चीजों से प्रभावित होता है, जिनमें खराब डाइट, इन्फेक्शन, स्मोकिंग और आस-पास का माहौल शामिल हैं. पेट का कैंसर दुनिया के कुछ हिस्सों, जैसे एशिया, पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में अधिक आम है. उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ता है, इसीलिए यह ज्यादा उम्र के लोगों में अधिक होता है. यह महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में भी ज्यादा आम है. मोटापा और शराब पीने से भी इसका खतरा और बढ़ जाता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

