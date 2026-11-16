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सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने वाले लोग हो जाए सावधान! भले ही यह आरामदायक लगे, लेकिन इससे कई तरह की हो सकती हैं स्वास्थ्य समस्याएं

सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने वाले लोग हो जाए सावधान! भले ही यह आरामदायक लगे, लेकिन इससे कई तरह की हो सकती हैं स्वास्थ्य समस्याएं ( GETTY IMAGES )

सर्दियों में ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट और आराम मिलता है, जिससे कड़ाके की ठंड में राहत महसूस होती है. यह ठंडी हवा के कारण अकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. हालांकि, सर्दियों में गर्म पानी से नहाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. क्योंकि. नहाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसका टेम्परेचर आपकी हेल्थ पर काफी असर डाल सकता है. मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर बताते हैं कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना फायदेमंद के साथ-साथ नुकसानदेह भी हो सकता है, आइए जानते हैं कैसे...

डॉ. प्रवीण बनोडकर से जानिए सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के नुकसान