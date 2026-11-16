सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने वाले लोग हो जाए सावधान! भले ही यह आरामदायक लगे, लेकिन इससे कई तरह की हो सकती हैं स्वास्थ्य समस्याएं
सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने से स्किन की एजिंग प्रोसेस का तेज हो जाता है. स्किन बैरियर को बार-बार नुकसान और उसके बाद...
Published : November 16, 2026 at 1:29 PM IST
सर्दियों में ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट और आराम मिलता है, जिससे कड़ाके की ठंड में राहत महसूस होती है. यह ठंडी हवा के कारण अकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. हालांकि, सर्दियों में गर्म पानी से नहाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. क्योंकि. नहाने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसका टेम्परेचर आपकी हेल्थ पर काफी असर डाल सकता है. मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉ. प्रवीण बनोडकर बताते हैं कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना फायदेमंद के साथ-साथ नुकसानदेह भी हो सकता है, आइए जानते हैं कैसे...
डॉ. प्रवीण बनोडकर से जानिए सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के नुकसान
- सर्दियों में गर्म पानी से नहाना मांसपेशियों की जकड़न और शरीर के दर्द से राहत पाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे नहाने के बाद शरीर में गर्माहट महसूस होती है और आराम मिलता है. नहाते समय ली गई भाप फेफड़ों और नाक के रास्तों को साफ करने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है. हालांकि, गर्म या बहुत ज्यादा गर्म पानी त्वचा की बाहरी परत को नुकसान पहुचा सकता है, जिससे त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो सकती है.
- सर्दियों के मौसम में हवा में नमी का स्तर प्राकृतिक रूप से बहुत कम होता है. ऐसे में, रोजाना गर्म पानी से नहाने से त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो सकती है, जिससे 'विंटर इच' (सर्दियों में होने वाली खुजली) की समस्या हो सकती है. त्वचा की सबसे बाहरी परत (एपिडर्मिस) नमी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर यह परत क्षतिग्रस्त हो जाए, तो त्वचा से जुड़ी कई छोटी-बड़ी समस्याएं हो सकती हैं.
- इसके अलावा, जिन लोगों को एक्जिमा है, उनके लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इससे त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी, खुरदरी और पपड़ीदार हो सकती है, साथ ही इसमें तेज जलन भी हो सकती है. गर्म पानी सीबम को घोलता है और लिपिड बैरियर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे स्किन ड्राई, पपड़ीदार और टाइट हो जाती है, साथ ही ट्रांसएपिडर्मल वॉटर लॉस भी बढ़ जाता है.
- सर्दियों में रोजाना गर्म पानी से नहाने से स्किन की एजिंग प्रोसेस का तेज हो जाता है. स्किन बैरियर को बार-बार नुकसान और उसके बाद होने वाली सूजन, समय के साथ, फाइन लाइन्स को गहरा कर सकती है और स्किन की इलास्टिसिटी कम कर सकती है.
- रोजाना गर्म पानी से नहाने से आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है. गर्म पानी बालों की ऊपरी परत (क्यूटिकल्स) को खोल देता है, जिससे बाल रूखे, कमजोर और बेजान हो जाते हैं, और साथ ही उनमें मौजूद नमी भी तेजी से खत्म हो जाती है.
- रोजाना गर्म पानी से नहाने पर शरीर की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. संवेदनशील लोगों (जैसे कि बुजुर्गों या दिल की बीमारी वाले लोगों) में इसके कारण चक्कर आना, बेहोश होना या दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, लंबे समय तक गर्म पानी के संपर्क में रहने से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो बुखार, किसी गंभीर बीमारी या दिल की अस्थिर स्थिति वाले लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है.
- गर्म पानी की भाप से नाक बंद होने से कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है; लेकिन, कुछ लोगों के लिए ज्यादा देर तक गर्म और नमी वाली जगह पर रहने से म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन बढ़ सकती है. बहुत ज्यादा गर्म भाप या पानी गले और सांस की नली में म्यूकस मेम्ब्रेन में भी जलन पैदा कर सकता है.
- ज्यादा देर तक गर्म पानी से नहाने से पसीने के जरिए शरीर से पानी निकल सकता है, यह बुजुर्गों, बच्चों या बीमार लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है.
- बुज़ुर्गों को खड़े होने पर चक्कर आने, गिरने और डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है.
- दिल की बीमारी, डायबिटीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या स्किन की बीमारियों से परेशान लोगों के लिए, गर्म पानी से नहाने के बुरे असर ज्यादा होते हैं.
- ज्यादा गंभीर मामलों में (जैसे हॉट टब या सॉना में बहुत ज्यादा समय बिताना) यह पसीना शरीर के सोडियम-पोटेशियम बैलेंस को बिगाड़ सकता है.
जानें कि सर्दियों में अपनी सेहत बनाए रखने और किसी भी बुरे असर से बचने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कैसे करें
- ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो: अपनी सहूलियत और सेहत के हिसाब से टेम्परेचर 36–40°C (97–104°F) के बीच रखें.
- कितना समय तक नहाएं: शावर 5–15 मिनट तक ही रखें, ज्यादा देर तक पानी में न रहें.
- स्किन को तुरंत मॉइस्चराइज करें: स्किन की सुरक्षा परत को ठीक करने में मदद के लिए सूखने के कुछ ही मिनटों में मॉइस्चराइजर लगाएं.
- संवेदनशील हिस्सों पर पानी न डालें: घाव, एक्टिव डर्मेटाइटिस वाली जगहों या हाल ही में रंगे बालों पर बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें.
- संवेदनशील लोगों पर नजर रखें: छोटे बच्चों या बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों पर विशेष नजर रखें, और पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करें.
निष्कर्ष
सर्दियों में गर्म पानी से नहाना काफी आरामदायक लग सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा करने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है. इस मौसम में गुनगुने या ठंडे पानी से कम समय के लिए नहाना या नहाना सबसे अच्छा है. अगर आपको ठंड की वजह से लगातार सूखापन, पपड़ी बनना, या तेज खुजली और स्किन सेंसिटिविटी महसूस हो, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)