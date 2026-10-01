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सिर्फ पीरियड्स से जुड़ी समस्या नहीं है PCOS, इसका मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ता है गहरा प्रभाव

सिर्फ पीरियड्स से जुड़ी समस्या नहीं है PCOS, इसका मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी पड़ता है गहरा प्रभाव ( GETTY IMAGES )

हम सभी जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) आज बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक समस्या है. यह अक्सर मासिक धर्म, ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी पर असर डालती है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल प्रजनन या हार्मोन से जुड़ी समस्या नहीं है. यह मेटाबोलिक और भावनात्मक (मानसिक) स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ी हुई स्थिति है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी PCOS को एक मेटाबोलिक स्थिति मानता है, जो प्रजनन की उम्र के बाद भी बनी रह सकती है. WHO का कहना है कि इसमें मेटाबोलिक और हार्मोनल असंतुलन शामिल होता है, इसलिए यह प्रजनन के दौर (खासकर मेनोपॉज) के बाद भी महिलाओं के शरीर को प्रभावित करती रहती है.