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कम उम्र की लड़कियों में भी देखी जा रही है PCOD की समस्‍या, डॉक्टर से इसके कारणों और लक्षणों के बारे में जानें

कम उम्र की लड़कियों में भी देखी जा रही है PCOD की समस्‍या, डॉक्टर से इसके कारणों और लक्षणों के बारे में जानें ( GETTY IMAGES )

बदलती जीवनशैली, स्ट्रेस और असंतुलित खान-पान महिलाओं में PCOD या PCOS, इरेगुलर मेंसुरेशन और मेंसुरेशन के दौरान होने वाले दर्द (डिसमेनोरिया) के मुख्य कारण बनते जा रहे हैं. इसके चलते उन्हें थकान, वजन बढ़ना और डिप्रेशन जैसी गंभीर फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रोब्लेम्स का सामना करना पड़ता है. हार्मोन का यह असंतुलन (जिसका संबंध 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' से है) बांझपन और अन्य कॉम्प्लिकेशन्स का कारण भी बन सकता है.

PCOD के कारण अंडाशय (ovaries) में होने वाले हार्मोनल उतार-चढ़ाव की वजह से सिस्ट (गांठें) बन जाती हैं, और महिलाओं को अक्सर हेल्थ से जुड़ी कई अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता है. आजकल, यह समस्या न केवल अधिक उम्र महिलाओं में, बल्कि कम उम्र की लड़कियों में भी देखने को मिल रही है. ऐसे में आज इस खबर के माध्यम से जानें कि PCOD क्या है, और इसके लक्षणों की पहचान कैसे की जाती है...

क्या है पीसीओडी

डॉ. रेणुका गुप्ता के अनुसार, PCOD (यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर) आजकल महिलाओं को प्रभावित करने वाली सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है. यह एक मेटाबॉलिक, हार्मोनल और साइकोसोशल स्थिति है, जो भारत में हर दस में से एक महिला को प्रभावित करती है. इस स्थिति में, महिला के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. इसके परिणामस्वरूप, ओवरीज (अंडाशय) के अंदर सिस्ट बनने लगते हैं. ये सिस्ट या गांठें पूरे शरीर में हार्मोनल उतार-चढ़ाव पैदा करती हैं, जिससे मासिक धर्म चक्र और गर्भधारण दोनों से जुड़ी जटिलताएं पैदा होती हैं. PCOD के कारण, महिलाओं को अक्सर बांझपन, अनियमित मासिक धर्म चक्र, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर अत्यधिक बालों का बढ़ना, मोटापा और तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

डॉ. गुप्ता बताती हैं कि पहले यह समस्या मुख्य रूप से वयस्क महिलाओं में देखी जाती थी, लेकिन अब यह युवा लड़कियों में भी आम तौर पर देखी और रिपोर्ट की जा रही है. अच्छी खबर यह है कि यदि लक्षणों का पता शुरुआती चरणों में ही चल जाए, तो इस स्थिति को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

PCOD किस वजह से होता है?

डॉ. गुप्ता का कहना हैं कि बिजी लाइफस्टाइल के बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज करना, खान-पान और सोने के तरीकों में अनुशासन की कमी, और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेस का होना PCOD के मुख्य कारणों में से हैं. इसके अलावा, कुछ मामलों में, यह एक हेरिडिटरी प्रोब्लेम के रूप में भी सामने आता है.