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मानसून के दौरान बच्चों की सेहत का रखें खास ध्यान, बारिश के मौसम में बच्चों को होने वाली आम बीमारियों के बारे में जानें!

मानसून का मौसम जहां प्रकृति में नई जान डालता है, वहीं यह मलेरिया, डेंगू, बुखार, सर्दी-खांसी, जोड़ों का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर और त्वचा में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी लाता है. इसके अलावा, बारिश शुरू होते ही खाने और पानी से होने वाले इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम बदलने से उनके बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है. ETV भारत से बात करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादातर संक्रामक बीमारियों से सही खान-पान, साफ-सफाई, सुरक्षित पीने का पानी, संतुलित पोषण और समय पर टीकाकरण के जरिए बचा जा सकता है...

मानसून के दौरान बच्चों का खास ख्याल

पौष्टिक खाने के साथ-साथ बच्चों को उबला हुआ और फिल्टर किया हुआ पानी देना चाहिए. उन्हें स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर सीधे नल से पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी से दस्त, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं. इसके अलावा, मानसून के मौसम में बच्चों में सर्दी-खांसी, बुखार, त्वचा की बीमारियां और 'हैंड-फुट-माउथ डिजीज' जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. इसलिए, डॉक्टर हाथ धोने की आदत, साफ-सफाई और साफ-सुथरा माहौल बनाए रखने पर जोर देने की सलाह देते हैं.

मानसून के दौरान सही खान-पान का महत्व

न्यूट्रिशनिस्ट प्रो. दीपावली वाघ इस बात पर जोर देती हैं कि मानसून के दौरान खाई जाने वाली सभी सब्जियों और फलों को अच्छी तरह साफ किया जाए. इस्तेमाल करने से पहले उन्हें खारे पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए. आम तौर पर, कच्ची सब्जियां या बिना पका हुआ खाना खाने से बचना चाहिए. छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए अच्छी तरह पका हुआ खाना खाना खास तौर पर जरूरी है. वहीं, डॉ. अरुण मोंधे ने कहा कि मानसून के दौरान बच्चों और बड़ों, दोनों का पाचन तंत्र धीमा हो जाता है. नतीजतन, दूषित पानी और खाने से फैलने वाले पैथोजन (जैसे बैक्टीरिया और वायरस) गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड, दस्त और पीलिया जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं. सर्दी-खांसी के मामले भी बढ़ जाते हैं. इसलिए, मानसून के दौरान सही खान-पान बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना कि दवा लेना.

मौसमी सब्जियों को प्राथमिकता दें

प्रो. दीपावली वाघ ने मानसून के दौरान मिलने वाली मौसमी सब्जियां खाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान ताजा, हल्का और कम तेल वाला खाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, जबकि भारी, तला-भुना और बहुत ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए. नियमित संतुलित आहार के साथ-साथ, चार जरूरी पोषक तत्वों पर खास ध्यान देना जरूरी है, वे है विटामिन C, आयरन, विटामिन D और जिंक. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मौसम में सिर्फ साफ, ताजा और घर का बना खाना ही सुरक्षित होता है.

समय पर टीकाकरण कई बीमारियों से बचाता है

बच्चों के डॉक्टर डॉ. जयंत पंढरीकर ने कहा कि समय पर टीकाकरण जिसमें रोटावायरस, टाइफाइड और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आने वाले टीके शामिल हैं. कई गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा देता है. बच्चों के लिए टीकाकरण जितना ही जरूरी पोषण भी है. दूध, अंडे, दालें, फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल और घर का बना पौष्टिक खाना बच्चे की डाइट का नियमित हिस्सा होना चाहिए. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन और विटामिन A, C और D से भरपूर संतुलित आहार जरूरी है. इसके अलावा, अगर बार-बार बुखार, दस्त, उल्टी, लगातार खांसी, कमजोरी या पेशाब के रंग में बदलाव जैसे लक्षण दिखें, तो खुद इलाज करने के बजाय तुरंत बच्चों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

बच्चों के लिए टीकाकरण का महत्व

मुंबई के कामा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. तुषार पाल्वे ने कहा कि मानसून के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है. इसके लिए टीकाकरण जरूरी है. साथ ही, आहार में दूध, दालें, फल और हरी सब्जियां शामिल होनी चाहिए. बच्चों को 10 से 12 घंटे की नींद की भी जरूरत होती है. ये सावधानियां बरतने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी और उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी.