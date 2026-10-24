Explainer : एक साल में 40 हजार से ज्यादा लोगों की किडनी खराब, मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट से जानें क्या है बचाव?
किडनी शरीर का डॉक्टर है, लेकिन लोग जाने-अंजाने में अपनी गलत आदत और बिना डॉक्टरी परामर्श के दवा सेवन करके खराब कर रहे हैं. रिपोर्ट-कृषनंदन
Published : October 24, 2026 at 4:45 PM IST
पटना : बात-बात पर पेनकिलर गटकने वाले लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा किडनी की खराबी को लेकर है. ये तब और गंभीर हो जाता है जब व्यक्ति बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवाओं का नियमित सेवन करने की आदत बना चुका होता है. ये बैड हैबिट गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है. पेरिटोनियल डायलिसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीडीएसआई) के बिहार चैप्टर की रिपोर्ट में पिछले एक साल के दौरान ऐसे ही 40,564 लोगों की किडनी खराब होने का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है.
भारत में 17% लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित
रिपोर्ट में बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाएं लेने के मामलों के साथ डायलिसिस की बढ़ती जरूरत को लेकर भी चिंता जताई गई है. पारस हॉस्पिटल, पटना के नेफ्रो साइंसेज विभाग के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. शशि कुमार के मुताबिक, भारत में किडनी की बीमारी से ग्रसित आबादी का आंकड़ा 17 फीसदी है. ऐसे में किडनी की बीमारी को शुरुआती चरण में पहचानना, बिना सलाह दवा लेने से बचना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना बेहद जरूरी है.
डराने वाला है डायलिसिस कराने वालों का आंकड़ा
पीडीएसआई के बिहार चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में लगभग तीन लाख मरीज डायलिसिस कराने के लिए विभिन्न अस्पतालों में पहुंचे. रिपोर्ट में बताया गया कि मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री की समीक्षा के दौरान 40,564 लोगों की किडनी खराब होने के मामले सामने आए हैं. डॉ शशि कुमार ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, 20,678 ऐसे मरीज भी मिले, जिन्होंने चिकित्सक से परामर्श लिए बिना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद कर दी थीं, जिसके बाद उनकी किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ा.
''बिहार में हर महीने 25 हजार से अधिक मरीज डायलिसिस के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं. 1 महीने में हर मरीज को दो बार डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है. साल भर में राज्य के अस्पतालों में 6 लाख से अधिक डायलिसिस हुए है. 20,678 ऐसे मरीज थे जिन्होंने बिना डॉक्टर की सलाह के ही अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद कर दी थीं.''- डॉ शशि कुमार, डायरेक्टर, नेफ्रो साइंसेज विभाग
पेन किलर गटका तो खराब हो गई किडनी- Case History
अपने दूसरे मरीज की केस हिस्ट्री को लोगों के अवेयरनेस के लिए डॉ शशि ने बताया कि- ''सारण की रहने वाली 58 वर्षीय महिला विभा देवी (बदला हुआ नाम) हैं. वह छोटी-छोटी बात पर दर्द की गोलियां खा लेतीं थीं. कमर में दर्द और घुटने में दर्द की शिकायत बढ़ने लगी तो खुद से ही दर्द की गोलियां खाकर राहत लेने की कोशिश करने लगीं, लेकिन इन्होंने दर्द लंबे समय तक रहने के बावजूद डॉक्टर को नहीं दिखाया. अब इसका असर यह हुआ कि उनकी किडनी खराब हो गई है. पेन किलर का अत्यधिक इस्तेमाल से अब इन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी.
साइलेंट आती है किडनी की बीमारी
डॉ. शशि कुमार ने बताया कि भारत में किडनी की बीमारी से ग्रसित आबादी का आंकड़ा 17 प्रतिशत है. ऐसे में ये स्थिति लोगों को अपनी किडनी की सेहत के प्रति गंभीर होने का संकेत देती है. किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने, खून में जरूरी तत्वों का संतुलन बनाए रखने और शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाती है. इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने पर शरीर में कई तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं. चिंता की बात यह है कि किडनी की बीमारी शुरुआती चरण में बिना स्पष्ट लक्षणों के भी बढ़ सकती है.
''केवल शारीरिक परेशानी होने पर ही जांच कराने के बजाय जोखिम वाले लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए. शुरुआती दौर में सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन प्रोटीन की जांच करा लेने से ही किडनी के स्वास्थ्य का पता चल जाता है. 40 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को 6 महीने पर यह जांच कर लेना चाहिए. यह जांच अब प्रखंड स्तर तक होता है और महज 60 से 80 रुपए हीं लगते हैं.''- डॉ शशि कुमार, डायरेक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाह पर न लें दवा
डॉ. शशि कुमार ने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से मिली जानकारी के आधार पर खुद बीमारी का इलाज करने और दवाएं लेने से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आजकल लोग एआई और गूगल पर अपनी बीमारी का लक्षण बताकर इलाज करते हैं. लेकिन वह यह नहीं जानते कि AI उनकी जान को जोखिम में भी डाल सकता है, क्योंकि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वह उसके हर तरह के लक्षणों और उपचार की जानकारी देता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है.
''स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब में एआई कई संभावित बीमारियों के बारे में बता सकता है, लेकिन इससे बीमारी कन्फर्म नहीं होती. उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति दर्द के बारे में जानकारी मांगता है, तो एआई संभावित कारणों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का भी उल्लेख कर सकता है. इससे व्यक्ति अनावश्यक रूप से घबरा सकता है या गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है. इसलिए किडनी की बीमारी हो या शरीर के किसी हिस्से में दर्द, सही कारण जानने के लिए चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है.''- डॉ शशि कुमार, डायरेक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट
'बिना डॉक्टरी सलाह पर बीपी-शुगर की दवा बंद करें'
उन्होंने कहा कि लोगों को नजदीकी चिकित्सीय केंद्र पर जाकर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवा का सेवन करना चाहिए. बिना चिकित्सकीय परामर्श के पेन किलर और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मामूली सर्दी-जुकाम होने पर भी बिना जरूरत दवा लेने से बचना चाहिए. लंबे समय तक दर्द रहने, पेशाब में बदलाव होने, शरीर में सूजन आने या दूसरी असामान्य परेशानी महसूस होने पर खुद से इलाज करने के बजाय चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति पहले से बीपी या डायबिटीज की दवा ले रहा है, तो उसे भी डॉक्टर से पूछे बिना दवा बंद नहीं करनी चाहिए.
'रील्स वाले दावों के झांसे में न आएं'
आजकल सोशल मीडिया पर बहुत रील्स आते हैं जो बीपी और शुगर ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन यह मेडिकल साइंस का स्थापित सत्य है कि बीपी और शुगर को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता. जिसे एक बार यह हो गया उसे दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में बीपी शुगर का मरीज कुछ दिन के लिए दवा छोड़ दे तो इसका अचानक और गंभीर असर शरीर की विभिन्न अंगों पर देखने को मिलता है. इसलिए जो ब्लड प्रेशर और शुगर का दवा खा रहे हैं, वह नियमित लेते रहें और अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहे. समय-समय पर चेकअप कराते रहें.
"रील्स में कई लोग दावा करते हैं कि 5 मिनट में करें ये उपाय, डायबटिजी का रामबाण इलाज..इस तरह लच्छेदार दावों के झांसे में न आएं. मेडिकल साइंस में ये प्रुफ हो चुका है कि बीपी और शुगर को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता. इसे सिर्फ दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है. बीपी-शुगर की दवा खुद से बंद करने पर इसके गंभीर नतीजे शरीर के दूसरे अंगों पर देखने को मिल सकते हैं. किडनी की सेहत पर सबसे ज्यादा असर शुगर और फिर बीपी का ही होता है. इसी से किडनी भी खराब होती है."- डॉ शशि कुमार, डायरेक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट
'नीम हकीम के चक्कर में किडनी फंक्शन 50% पहुंचा'
सहरसा के रहने वाले मनोज कुमार को ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है. 64 वर्षीय मनोज किसान हैं और पिछले 5 साल से वह ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा खा रहे हैं. कुछ महीने पहले उन्होंने यूट्यूब और गांव के घरेलू चिकित्सा के चक्कर में पड़कर दवा खाना छोड़ दिया. बाद में समस्या बढ़ गई और किडनी पर इसका काफी दुष्प्रभाव हुआ. पहले जहां किडनी महज 10% खराब थी अब महज तीन-चार महीने में ही क्रॉनिक किडनी डिजीज लेवल 3 में चला गया है. यानी 40 से 50% किडनी ही सही से फंक्शनल है. अब उन्हें किडनी की दवा का भी सेवन करना पड़ रहा है.
किडनी खराब होने के प्रमुख लक्षण
किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर शरीर में कई तरह के संकेत दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, इन लक्षणों का होना हमेशा किडनी की बीमारी का प्रमाण नहीं है, लेकिन लगातार परेशानी होने पर जांच जरूरी है. नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ शशि कुमार के अनुसार बार-बार पेशाब आना, विशेषकर रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, पेशाब की मात्रा में असामान्य बदलाव, पेशाब में झाग आना या खून दिखाई देना संभावित लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा आंखों के आसपास, चेहरे, पैरों और टखनों में सूजन, लगातार थकान, कमजोरी, भूख कम लगना, जी मिचलाना और त्वचा में खुजली जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.
'किडनी बीमार है इसका पता जांच से चलता है..'
कुछ मरीजों में मांसपेशियों में ऐंठन, नींद की परेशानी और सांस लेने में तकलीफ भी देखने को मिल सकती है. बीमारी बढ़ने पर शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने से दूसरी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं. हालांकि, शुरुआती चरण में किडनी की बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखना भी संभव है. इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर किडनी की स्थिति का अंदाजा लगाना सही नहीं है. चिकित्सक की सलाह पर खून और पेशाब की जांच कराकर बीमारी की पहचान की जा सकती है.
'40 पार उम्र अलार्मिंग, एक बार जरूर कराएं रूटीन चेकअप'
डॉ. शशि कुमार ने सलाह दी कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और हाई ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को अपनी किडनी की सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहना चाहिए. उन्होंने ऐसे लोगों को हर छह महीने पर किडनी फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दी. लंबे समय तक ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं रहने से किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. नियमित जांच से बीमारी के शुरुआती संकेतों का पता लगाने और समय पर इलाज शुरू करने में मदद मिल सकती है.
रिपोर्ट में दिखे ये पैरामीटर तो न करें लापरवाही
किडनी की स्थिति का आकलन करने के लिए डॉक्टर जरूरत के अनुसार खून में क्रिएटिनिन, ईजीएफआर और पेशाब में प्रोटीन या एल्ब्यूमिन की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं. जांच का अंतराल मरीज की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और पहले से मौजूद बीमारियों के आधार पर चिकित्सक तय कर सकते हैं. जिन लोगों को पहले से किडनी संबंधी परेशानी है या परिवार में इस बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित जांच करानी चाहिए.
''किडनी खराब है या नहीं इसका लक्षण आपको अस्पताल तक पहुंचाता है लेकिन जांच के बाद ही इसकी स्थिति पता चलती है. आम तौर पर किडनी की जांच के लिए KFT टेस्ट कराया जाता है. जिसमें क्रिएटिनिन, ईजीएफआर और पेशाब में प्रोटीन या एल्बुमिन टेस्ट की सलाह दी जाती है. इनमें कोई भी अंतर किडनी की बीमारी का शुरूआती पता बताती है.''- डॉ शशि कुमार, डायरेक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट
'फास्ट फूड और जंक फूड से बचें'
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली में सुधार करना जरूरी है. डॉ. शशि कुमार ने फास्ट फूड और जंक फूड से दूरी बनाने तथा घर में तैयार सादा और संतुलित भोजन को प्राथमिकता देने की सलाह दी. अधिक नमक, असंतुलित खानपान और बढ़ता वजन ब्लड प्रेशर तथा दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकते हैं, जिनका असर किडनी पर भी पड़ सकता है. भोजन में सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक चीजें शामिल करनी चाहिए. नमक का सेवन सीमित रखने और वजन नियंत्रित बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए.
'पर्याप्त पानी पीना और डिहाइड्रेशन से बचें'
पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को सक्रिय रखने पर जोर दिया. हालांकि, हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग-अलग होती है. जिन मरीजों की किडनी की कार्यक्षमता काफी कम हो चुकी है या जिन्हें डॉक्टर ने पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ सीमित रखने की सलाह दी है, उन्हें उसी निर्देश का पालन करना चाहिए. ऐसे मरीजों के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के पानी की मात्रा बढ़ाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को दिन में भोजन में एक चम्मच चीनी और एक चुटकी नमक कम कर देना चाहिए.
'दिनचर्या में एक घंटा शरीर के लिए जरूर निकालें'
डॉ. शशि कुमार ने कहा कि लोगों को अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों के लिए समय निकालना चाहिए. नियमित पैदल चलना, हल्का व्यायाम करना और योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. रोजाना शरीर को सक्रिय रखने से वजन नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर तथा ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है. उन्होंने सलाह दी कि लोग प्रतिदिन कम से कम एक घंटा अपनी शारीरिक सेहत के लिए जरूर निकालें. इसके साथ पर्याप्त नींद लेना, तंबाकू से बचना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी जरूरी है.
'जागरूकता ही किडनी का बचाव'
किडनी की बीमारी से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग लक्षणों को नजरअंदाज न करें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन न करें. बीपी और डायबिटीज को नियंत्रित रखना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना और समय पर जांच कराना किडनी की सेहत को सुरक्षित रखने में मददगार हो सकता है. जागरूकता और समय पर चिकित्सकीय सलाह से बीमारी की पहचान जल्दी हो सकती है तथा गंभीर जटिलताओं के खतरे को कम करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है.
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