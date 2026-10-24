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Explainer : एक साल में 40 हजार से ज्यादा लोगों की किडनी खराब, मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट से जानें क्या है बचाव?

किडनी को कैसे रखें सेहतमंद ( ETV Bharat )

पटना : बात-बात पर पेनकिलर गटकने वाले लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा किडनी की खराबी को लेकर है. ये तब और गंभीर हो जाता है जब व्यक्ति बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवाओं का नियमित सेवन करने की आदत बना चुका होता है. ये बैड हैबिट गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है. पेरिटोनियल डायलिसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीडीएसआई) के बिहार चैप्टर की रिपोर्ट में पिछले एक साल के दौरान ऐसे ही 40,564 लोगों की किडनी खराब होने का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है.

भारत में 17% लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित