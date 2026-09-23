सीढ़ियां चढ़ते समय कूल्हे में दर्द बढ़ जाता है? आपको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कब सोचना चाहिए?
हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आमतौर पर तब सोचा जाता है जब हिप जॉइंट को काफी नुकसान हो या दर्द और अकड़न मरीज की रोजमर्रा...
Published : September 23, 2026 at 1:44 PM IST
बहुत से लोगों को सीढ़ियां चढ़ते समय कूल्हे में दर्द होना शुरू में एक मामूली या आम समस्या लग सकती है. लोग अक्सर इसे उम्र बढ़ने, ज्यादा चलने-फिरने या थकान का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, अगर यह दर्द बार-बार हो, धीरे-धीरे बढ़े और रोजमर्रा के कामों में रुकावट डालने लगे, तो यह कूल्हे के जोड़ (hip joint) से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.
पुणे के डेक्कन जिमखाना स्थिति सह्याद्री सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अभिजीत अगाशे का कहना है कि कूल्हे का जोड़ शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जोड़ों में से एक है. इसका इस्तेमाल चलने, सीढ़ियां चढ़ने, बैठने और खड़े होने जैसी गतिविधियों में होता है. जब जोड़ के अंदर का कार्टिलेज (cartilage) घिसने लगता है, या चोट, बीमारी या अन्य कारणों से जोड़ को नुकसान पहुंचता है, तो दर्द और अकड़न बढ़ सकती है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि किस स्थिति में दवा और फिजियोथेरेपी से आगे बढ़कर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए?
सीढ़ियां चढ़ते समय कूल्हे में दर्द क्यों होता है?
डॉ. अभिजीत अगाशे के मुताबिक, कूल्हे में दर्द के कई कारण हो सकते हैं. उम्र बढ़ने के साथ होने वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस इसका एक आम कारण है. इस स्थिति में, कूल्हे के जोड़ों के बीच का कार्टिलेज धीरे-धीरे घिस जाता है. इससे हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ सकता है, जिससे दर्द, अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी हो सकती है.
कुछ लोगों में, जोड़ों को नुकसान पुरानी चोटों, कूल्हे की हड्डी तक खून की सप्लाई में कमी या जन्मजात समस्याओं के कारण भी हो सकता है. शुरुआत में, दर्द केवल ज्यादा चलने या सीढ़ियां चढ़ने जैसी गतिविधियों के दौरान हो सकता है. हालांकि, समय के साथ, यह दर्द सामान्य रूप से चलने, कुर्सी से उठने या लंबे समय तक खड़े रहने जैसे रोजमर्रा के कामों के दौरान भी महसूस हो सकता है.
मरीज अक्सर यह मान लेते हैं कि दर्द सिर्फ कूल्हे तक ही सीमित है, जबकि यह जांघ या घुटने तक भी फैल सकता है. इसलिए, इस तरह के लगातार बने रहने वाले दर्द को सिर्फ घुटने या मांसपेशियों की समस्या मानकर नजरअंदाज करना गलत है.
क्या हर कूल्हे के दर्द में हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है?
हिप पेन (कूल्हे के दर्द) के हर मामले में हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है. डॉ. अभिजीत अगाशे कहते हैं कि कूल्हे में दर्द होने का मतलब यह नहीं है कि तुरंत सर्जरी की जरूरत है. इलाज का फैसला दर्द की वजह, जोड़ को कितना नुकसान पहुंचा है, मरीज की उम्र और शारीरिक गतिविधि का स्तर, और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके असर के आधार पर किया जाता है.
शुरुआती या कम गंभीर मामलों में, वजन कंट्रोल करना, डॉक्टर की सलाह से एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करना, दर्द कम करने वाली दवाएं लेना और रोजमर्रा की गतिविधियों में बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, अगर इन उपायों के बावजूद दर्द बना रहता है और स्थिति बिगड़ती है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन इलाज के अन्य विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं.
किन संकेतों से पता चलता है कि समस्या गंभीर हो रही है?
कुछ बदलाव ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि...
- सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय कूल्हे में लगातार दर्द होना
- नॉर्मल चलने पर भी दर्द महसूस होना
- थोड़ी दूर चलने के बाद रुकने की जरूरत महसूस होना
- कुर्सी या बिस्तर से उठने में मुश्किल होना
- कूल्हे में लगातार अकड़न महसूस होना
- पैर में मूवमेंट की लिमिट कम होना
- दर्द की वजह से नींद में खलल पड़ना
- दर्द की वजह से रोज के काम या पसंदीदा एक्टिविटीज छोड़नी पड़ना
- दवा या फिजियोथेरेपी से पूरी तरह आराम न मिलना
- अगर दर्द लगातार आपके डेली रूटीन को रोक रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
हिप रिप्लेसमेंट कब किया जाता है?
डॉ. अभिजीत अगाशे का कहना है कि हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आमतौर पर तब सोचा जाता है जब हिप जॉइंट को काफी नुकसान हो और दर्द और अकड़न मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही हो. सिर्फ X-ray में जॉइंट में घिसाव दिखना ही सर्जरी का एकमात्र आधार नहीं है. डॉक्टर यह भी देखते हैं कि मरीज को असल में कितना दर्द है, वह कितना हिल-डुल सकता है, और बिना सर्जरी वाले इलाज से उसे कितनी राहत मिलती है. अगर दर्द लगातार बना रहता है, चलने-फिरने में कमी आ रही है, और दूसरे इलाज से पर्याप्त फायदा नहीं हो रहा है, तो हिप रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन हो सकता है.
क्या सीढ़ियां चढ़ते समय का मतलब है कि हिप रिप्लेसमेंट जरूरी है?
डॉ. अभिजीत अगाशे का कहना है कि नहीं, सिर्फ सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होना अपने आप में हिप रिप्लेसमेंट का संकेत नहीं है. इसके पीछे मांसपेशियों में कमजोरी, टेंडन की समस्या, आर्थराइटिस या हिप के आस-पास की दूसरी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए पहले सही कारण का पता लगाना जरूरी है. ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मरीज की शिकायतों, फिजिकल जांच और जरूरत पड़ने पर एक्स-रे या दूसरे टेस्ट के आधार पर स्थिति का अंदाजा लगाते हैं.
क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद मरीज नॉर्मल जिंदगी जी सकता है?
डॉ. अभिजीत अगाशे कहते हैं कि आजकल हिप रिप्लेसमेंट का मकसद सिर्फ दर्द कम करना ही नहीं है, बल्कि मरीज को अपने रोजाना के कामों में फिर से एक्टिव होने में मदद करना भी है. सर्जरी के बाद हर मरीज़ की रिकवरी अलग हो सकती है. डॉक्टर की बताई फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. चलना-फिरना और रोजाना के काम धीरे-धीरे फिर से शुरू हो जाते हैं. हालांकि, सर्जरी के बाद कितनी और किस तरह की एक्टिविटीज करनी हैं, यह मरीज की हालत और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है.
दर्द को उम्र बढ़ने का हिस्सा समझकर नजरअंदाज न करें
डॉ. अभिजीत अगाशे के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ कूल्हे का दर्द हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे सहना ही होगा. खासकर तब जब दर्द आपके चलने-फिरने, सोने या रोजाना के कामों पर असर डालने लगे. अगर सीढ़ियां चढ़ते समय शुरू हुआ दर्द अब नॉर्मल कामों में भी महसूस हो रहा है या धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बेहतर है. हर कूल्हे के दर्द के लिए हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन सही समय पर इसकी जांच करवाने से यह पता चल सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है और आपके लिए कौन सा इलाज सही है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)