ETV Bharat / health

टखनों से लेकर एड़ियों तक दर्द कई गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, समय रहते पहचान करना जरूरी

आमतौर पर, टखनों (ankles) में सूजन निचले अंगों में लिक्विड के जमाव के कारण होती है, जो लंबे समय तक बैठे रहने, लंबी यात्रा करने या उम्र बढ़ने जैसे कारणों से हो सकता है. हालांकि, चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ मामलों में, एंकल की साधारण सूजन गंभीर अंतर्निहित (underlying) स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे हार्ट रेट का रुकना, खून के थक्के, लिवर डिसऑर्डर आदि का शुरूआती संकेत हो सकती है.

सूजन तब होती है जब ऊतकों (tissues) में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है. यह आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण या लो ब्लड सर्कुलेशन के कारण निचले पैरों में होता है. यह मानने के बजाय कि लिक्विड का जमाव ही इसका कारण है, टखने की सूजन के अंतर्निहित कारण को समझना महत्वपूर्ण है. इसलिए, अगर सूजन सामान्य से ज्यादा हो या उसके साथ अन्य लक्षण भी हों, तो कारण की पहचान करना और उचित उपचार करवाना जरूरी है. आइए जानें कि टखने की सूजन किन स्वास्थ्य स्थितियों का संकेत देती है...

हार्ट रेट रुकना: हार्ट फेलियर की स्थिति में, दिल खून को प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर पाता है और इससे खून ब्लड वेसेल्स में जमा हो जाता है, जिसके कारण पैरों, टखनों और पेट में सूजन (एडिमा) आ जाती है. यह स्थिति सांस लेने में तकलीफ और थकान जैसे लक्षणों को भी जन्म देती है. इस जमाव का मतलब है कि शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं. एएचए साइंटिफिक जर्नल्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जब हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, तो पैरों, टखनों और पंजों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है. पैरों की सूजन अक्सर हार्ट रेट रुकने का एक शुरुआती संकेत होता है.

खून के थक्के: खून के थक्के, जिन्हें थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है, पैरों की नसों को ब्लॉक कर सकते हैं और खून को हृदय तक वापस जाने से रोक सकते हैं. डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) एक गंभीर स्थिति है. अगर यह थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाए तो यह जानलेवा हो सकता है. DVT प्रभावित पैर में सूजन, गर्मी और दर्द पैदा कर सकता है. जब यह स्थिति बिगड़ जाती है, तो पोस्ट-थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम नामक स्थायी सूजन हो सकती है. जटिलताओं को रोकने के लिए, रक्त पतला करने वाली दवाओं या चिकित्सीय उपचारों से शीघ्र पहचान और उपचार अत्यंत महत्वपूर्ण है.

गर्भावस्था: गर्भावस्था के दौरान, शरीर बढ़ते भ्रूण को सहारा देने के लिए अधिक ब्लड और शारीरिक तरल पदार्थ बनाता है. इससे टखनों, पैरों और कभी-कभी हाथों में हल्की सूजन हो सकती है, खासकर आखिरी 3 महीनों (तीसरी तिमाही) में. हार्मोनल परिवर्तन और श्रोणि में नसों पर बढ़ते दबाव से सूजन बढ़ सकती है. हालांकि ज्यादातर सूजन हानिरहित होती है, लेकिन चेहरे या हाथों में अचानक सूजन आना प्रीक्लेम्पसिया नामक एक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है. अपने पैरों को ऊपर उठाना और लंबे समय तक खड़े रहने से बचना जैसे सरल उपाय असुविधा को कम करने में मदद कर सकते हैं. आरामदायक जूते पहनना, पर्याप्त पानी पीना और हल्के पैरों के व्यायाम ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और निचले अंगों में तरल पदार्थ के जमाव को रोकने में मदद कर सकते हैं.