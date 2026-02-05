ETV Bharat / health

धरती पर जन्नत से कम नहीं है भारत की यह जगह, हनीमून या छुट्टियों के मूड में हैं, तो फरवरी का महीना है एकदम सही

पहलगाम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता, घूमने की जगहों और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है. यह कश्मीर घाटी के सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक है. इसके हरे-भरे घास के मैदान और साफ पानी की नदियां और झील हर साल हजारों टूरिस्ट को आकर्षित करती हैं. यह खूबसूरत शहर अनंतनाग जिले से 45 किमी दूर है. लिद्दर नदी के किनारे बसा यह स्थान अपनी हरी-भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों, पाइन के जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है. पहलगाम को कश्मीर में कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है.

हनीमून और छुट्टियों के लिए एकदम सही जगह

पहलगाम घाटी 'चरवाहों की घाटी' के नाम से भी जाना जाता है और यह अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रा के लिए मुख्य बेस कैंप है. इसलिए, यह घाटी अमरनाथ यात्रा के लिए मशहूर है. गर्मियों के महीनों में, पहलगाम में रिवर राफ्टिंग पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है. रिवर राफ्टिंग के दो लेवल उपलब्ध हैं– एक शुरुआती लोगों के लिए और दूसरा एक्सपर्ट और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए. पहलगाम घाटी लिद्दर घाटी के बीच में स्थित है. घाटी में ज्यादातर साल मौसम ठंडा रहता है और गर्मियों के महीनों में मौसम मध्यम रहता है. यह जगह अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियों के लिए एकदम सही है.

हैंगिंग ग्लेशियर आकर्षण का केन्द्र

पहलगाम की कुछ सबसे अच्छी जगहों में मेन पहलगाम शामिल है, जिससे लिद्दर नदी बहती है, साथ ही बैसरन घाटी, अरु घाटी, चंदनवाड़ी और बेताब घाटी भी हैं. इस इलाके के मुख्य आकर्षण बेताब घाटी, अरु घाटी और कोलाहोई ग्लेशियर हैं. बेताब घाटी पहलगाम से 15 किमी दूर है. कोलाहोई चोटी पर एक बहुत बड़ा हैंगिंग ग्लेशियर है, जहां अरु घाटी से पहुंचा जा सकता है. अरु घाटी और बेताब घाटी भी लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट हैं, जो अपनी शानदार खूबसूरती से हजारों टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को आकर्षित करते हैं.

एडवेंचर एक्टिविटी के लिए है बेस्ट प्लेस

श्रीनगर से 100 km दूर यह गोल्फ कोर्स इस जगह का एक और अट्रैक्शन है. पहलगाम गोल्फ क्लब में मिनी-गोल्फ खेला जा सकता है. पहलगाम में पोनी राइड सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा टूरिस्ट आकर्षण भी है. यहां एम्यूजमेंट पार्क और चिड़ियाघर दो और आकर्षण हैं जहां पर आप अनलिमिटेड मजे कर सकते हैं. आप यहां अपने प्रियजनों के साथ हजारों यादें बना सकते हैं. ट्रेकिंग भी यहां एक एडवेंचर एक्टिविटी है जो कई ट्रैकर्स को आकर्षित करती है.