धरती पर जन्नत से कम नहीं है भारत की यह जगह, हनीमून या छुट्टियों के मूड में हैं, तो फरवरी का महीना है एकदम सही
पहलगाम, जिसे 'चरवाहों की घाटी' के नाम से भी जाना जाता है, घूमने के लिए एक अनोखा अनुभव देता है और अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रा...
Published : February 5, 2026 at 4:31 PM IST
पहलगाम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता, घूमने की जगहों और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है. यह कश्मीर घाटी के सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक है. इसके हरे-भरे घास के मैदान और साफ पानी की नदियां और झील हर साल हजारों टूरिस्ट को आकर्षित करती हैं. यह खूबसूरत शहर अनंतनाग जिले से 45 किमी दूर है. लिद्दर नदी के किनारे बसा यह स्थान अपनी हरी-भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों, पाइन के जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है. पहलगाम को कश्मीर में कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है.
हनीमून और छुट्टियों के लिए एकदम सही जगह
पहलगाम घाटी 'चरवाहों की घाटी' के नाम से भी जाना जाता है और यह अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रा के लिए मुख्य बेस कैंप है. इसलिए, यह घाटी अमरनाथ यात्रा के लिए मशहूर है. गर्मियों के महीनों में, पहलगाम में रिवर राफ्टिंग पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है. रिवर राफ्टिंग के दो लेवल उपलब्ध हैं– एक शुरुआती लोगों के लिए और दूसरा एक्सपर्ट और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए. पहलगाम घाटी लिद्दर घाटी के बीच में स्थित है. घाटी में ज्यादातर साल मौसम ठंडा रहता है और गर्मियों के महीनों में मौसम मध्यम रहता है. यह जगह अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों के साथ छुट्टियों के लिए एकदम सही है.
हैंगिंग ग्लेशियर आकर्षण का केन्द्र
पहलगाम की कुछ सबसे अच्छी जगहों में मेन पहलगाम शामिल है, जिससे लिद्दर नदी बहती है, साथ ही बैसरन घाटी, अरु घाटी, चंदनवाड़ी और बेताब घाटी भी हैं. इस इलाके के मुख्य आकर्षण बेताब घाटी, अरु घाटी और कोलाहोई ग्लेशियर हैं. बेताब घाटी पहलगाम से 15 किमी दूर है. कोलाहोई चोटी पर एक बहुत बड़ा हैंगिंग ग्लेशियर है, जहां अरु घाटी से पहुंचा जा सकता है. अरु घाटी और बेताब घाटी भी लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट हैं, जो अपनी शानदार खूबसूरती से हजारों टूरिस्ट और स्थानीय लोगों को आकर्षित करते हैं.
एडवेंचर एक्टिविटी के लिए है बेस्ट प्लेस
श्रीनगर से 100 km दूर यह गोल्फ कोर्स इस जगह का एक और अट्रैक्शन है. पहलगाम गोल्फ क्लब में मिनी-गोल्फ खेला जा सकता है. पहलगाम में पोनी राइड सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा टूरिस्ट आकर्षण भी है. यहां एम्यूजमेंट पार्क और चिड़ियाघर दो और आकर्षण हैं जहां पर आप अनलिमिटेड मजे कर सकते हैं. आप यहां अपने प्रियजनों के साथ हजारों यादें बना सकते हैं. ट्रेकिंग भी यहां एक एडवेंचर एक्टिविटी है जो कई ट्रैकर्स को आकर्षित करती है.
एक और घाटी है जिसे बैसरन घाटी के नाम से जाना जाता है. बर्फ से ढके पहाड़ और हरे-भरे जंगल आपको अवाक कर देंगे और आपका दिल पिघला देंगे. पहलगाम में अरु घाटी इन घाटियों के पास स्थित एक और घाटी है. आप खुद को प्यार बरसाने से रोक नहीं पाएंगे. बेताब घाटी के घास के मैदान छोटे, प्यारे डेजी फूलों और हरियाली से भरे हुए होते हैं. पहाड़ों और लिद्दर नदी का नजारा साफ दिखाई देता है. यहां कुछ समय बिताने से आपकी थकी हुई आत्मा को सुकून मिलेगा और आपके मन को शांति मिलेगी. पहलगाम में वॉटर राफ्टिंग एक और एडवेंचर है जिसका पर्यटक आनंद लेते हैं. वॉटर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है.
कैसे पहुंचें:
- पहलगाम श्रीनगर से लगभग 90 km दूर है और सड़क से पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं.
- अगर आप जम्मू से पहलगाम जा रहे हैं, तो यह पूरी तरह से सड़क यात्रा होगी जो लगभग 250 km की होगी, जिसमें आपको लगभग 8 घंटे लगेंगे.
- यह शानदार जगह आपकी कश्मीर यात्रा की लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह आपको जिंदगी भर याद रखने वाली हजारों यादें बनाने में मदद करेगी.
- पहलगाम पहुंचते समय, आप भेड़ों के झुंड की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक नेचर लवर्स को यह बहुत पसंद आएगा...साथ ही, ऊंचे पेड़ों की हरी सुरंगें निश्चित रूप से आपकी यात्रा को और भी सुंदर और यादगार बनाएंगी. रास्ते में, आपको कई बैट फैक्ट्रियां और केसर के कई खेत दिखाई देंगे.
