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ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, हृदय रोग: भारतीय महिलाओं में क्यों हो रही हैं ये बीमारियां? एक्सपर्ट से जानें इससे बचाव के उपाय

भारतीय परिवारों में, महिलाएं वह धुरी होती हैं जिनके इर्द-गिर्द पूरा घर घूमता है. फिर भी, दूसरों की देखभाल करने के चक्कर में, वे अक्सर अपनी खुद की सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं. व्रत-त्योहारों से जुड़े कड़े नियमों का पालन करना और परिवार के बाकी सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या बन जाती है. एक ऐसा रूटीन, जिसके कारण वे अपने शरीर की बुनियादी पोषण संबंधी जरूरतों (जैसे प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम) को अनदेखा कर देती हैं.

खुद की सेहत को लगातार नजरअंदाज करने की वजह से महिलाओं में एनीमिया यानी आयरन की कमी, हड्डियों का कमजोर होना या ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड की समस्या और लंबे समय तक रहने वाली थकान जैसी दिक्कतें आम होती जा रही हैं. भारतीय महिलाओं में प्रोटीन की कमी, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और दिल से जुड़ी बीमारियों का होना एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पोषण संबंधी कई फैक्टर्स के आपस में जुड़े होने का नतीजा है.

'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे' (NFHS-5) के अनुसार , भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं. इसके अलावा, कई अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में, भारतीय महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय संबंधी बीमारियां काफी कम उम्र में ही होने लगती हैं. हर साल, कैंसर की तुलना में हृदय रोगों से अधिक महिलाओं की मौत होती है. भारतीय महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत, सामान्य समय की तुलना में 10 से 20 साल पहले ही हो जाती है. पोषण विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में, भारतीय महिलाओं को अपने जीवन में काफी पहले ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

CMRI, कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल्स में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के निदेशक और विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ. राकेश राजपूत का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ, मसल्स और हड्डियों का कमजोर होना, साथ ही दिल की बीमारी का खतरा बढ़ना, एक गंभीर चिंता का विषय है. इस बारे में, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि खास तौर पर महिलाएं दो विशेष आदतें अपनाकर खुद को बचा सकती हैं...

रोज की डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन शामिल करना- पहली आदत अपनी रोज की डाइट में सही मात्रा में प्रोटीन शामिल करना है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि महिलाओं को रोजाना सिर्फ 30 ग्राम के बजाय लगभग 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही भारतीय घरों में दालें प्रोटीन का एक आम स्रोत हैं, लेकिन केवल इनसे रोजाना की जरूरतें पूरी नहीं होतीं. ऐसे में, वे सलाह देते हैं कि किसी महिला को कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, यह उसकी शारीरिक जरूरतों के आधार पर तय किया जाना चाहिए. साथ ही, पाचन पर भी ध्यान देना जरूरी है, खासकर तब, जब खाना खाने के बाद अक्सर पेट फूलने या बेचैनी महसूस होती हो.

दूसरा उपाय है सप्ताह में कम से कम दो से तीन दिन भारोत्तोलन व्यायाम करना- वेट-ट्रेनिंग एक्सरसाइज और इससे मिलने वाली मांसपेशियों की ताकत सिर्फ अच्छे शरीर या सुडौल काया पाने के लिए ही नहीं हैं, बल्कि ये बुढ़ापे में शरीर की सक्रियता बनाए रखने, कुर्सी से उठने को आसान बनाने और गिरने के जोखिम को कम करने के लिए भी बहुत जरूरी हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि बच्चे बड़ों को देखकर आदतें सीखते हैं. जो लड़कियां अपने घर की महिलाओं को पौष्टिक खाना खाते, पर्याप्त प्रोटीन लेते और एक्सरसाइज करते हुए देखती हैं, वे भी अपनी सेहत को प्राथमिकता देना सीख जाती हैं. इसलिए, महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी खुद की सेहत का भी ख्याल रखें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)